Opozicija neatmeta interpeliacijos R. Popovienei: reikalaus ministrės atsakymų

„Mes turime apsitarti frakcijoje. Prielaidų apie tai galvoti – tikrai yra. (Interpeliacijos galimybė – ELTA) tikrai neatmetama“, – Eltai teigė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Akivaizdu, kad mes sukūrėme labai didelį neteisingumo jausmą su tokiais sprendimais. Tai yra didžiulė ministrės asmeninė atsakomybė ir ji už tokius dalykus turi atsakyti. Tačiau mes dar kalbėsime, negaliu pasakyti, ar tikrai bus kažkoks veiksmas“, – akcentavo jis.
Kritikos švietimo ministrei negaili ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis. Tačiau jis pabrėžia, kad iš pradžių R. Popovienei reikia suteikti galimybę atsakyti į opozicijai kylančius klausimus.
„Pasvarstymai galėtų būti, bet gal Seime dar reikėtų išklausyti ministrės. Iš esmės pripažinta, kad padarytas neteisėtas veiksmas, kuris turi pasekmes ir, ko gero, reikėtų gauti atsakymus. Tam yra visokių formų: ir tribūna, ir frakcijose pakalbėti“, – kalbėjo S. Skvernelis.
„Ministerijos nuomonė dėl to vertinimo yra kitokia, tai šiandien neskubėčiau daryti kategoriškų išvadų, bet pagrindai tam tikrai yra“, – pabrėžė jis.
Savo ruožtu liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen ragino ministrę pripažinti klaidą ir prisiimti atsakomybę.
„Kažkoks veiksmas iš ministerijos dabar turėtų būti, nes iš prokuratūros konstatavimo mes matome, kad toks sprendimas buvo ydingas, bet teisinių pasekmių jis neturės. Vadinasi, lieka politinės pasekmės, kurias ministrė ar jos komanda turės prisiimti“, – dėstė V. Čmilytė-Nielsen.
„Dabar tiek įvairių interpeliacijų kabo ore, kad mes matytume poreikį raginti valdančiuosius nedaryti tokių šiurkščių klaidų, bet jas padarius – pripažinti ir politiškai bandyti taisyti, vengti jų ateityje. Ministrė šioje vietoje akivaizdžiai padarė klaidą, norėtųsi jos pripažinimo. Kokios to pasekmės galėtų būti – spektras yra tikrai platus“, – pridūrė parlamentarė.
Kaip skelbta anksčiau, Generalinė prokuratūra trečiadienį konstatavo, kad Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komitetų sprendimas prie abiturientų egzaminų rezultatų pridėti 10 taškų yra neteisėtas. Vis dėlto, prokuratūra priėmė sprendimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones dėl tokio Komitetų sprendimo.
Savo ruožtu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) tikino, jog gautame prokuratūros rašte nėra teiginio, kad toks sprendimas yra neteisėtas. Pasak jų, šis vertinimas atsirado tik visuomenei išplatintame pranešime.
Prokuratūra taip pat teigė, kad atliekant tyrimą buvo nustatyta, jog Komitetų darbo reglamento nuostata, pagal kurią priimami sprendimai dėl egzaminų išlaikymo ribos, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams – Švietimo įstatymo ir bendriesiems viešojo administravimo ir teisėkūros principams.
ELTA primena, kad paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės R. Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Liepos pabaigoje Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui buvo pavesta patikrinti informaciją apie ŠMSM sprendimą pridėti prie šių metų abiturientų VBE rezultatų po 10 taškų ir spręsti, ar yra pagrindo šioje situacijoje taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
