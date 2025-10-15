Švietimo ministerija: prokuratūra visuomenei platino sprendimo turinio neatitinkančią žinutę

„Prokuratūros sprendime, kurį gavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, nėra konstatuota, kad sprendimas visiems laikiusiems pridėti dešimt balų yra neteisėtas. Teiginys apie „prieštaravimą imperatyvioms įstatymo nuostatoms, konstituciniams teisėtumo ir teisinio tikrumo principams“ minimas tik Generalinės prokuratūros pranešime spaudai, tačiau ne oficialiame ministerijos gautame sprendime. Oficialiu dokumentu ministerija visgi laiko prokuratūros nutarimą, o ne pranešimo spaudai tekstą“, – dėstoma ŠMSM pranešime spaudai.
„Kodėl pasirinktas būdas visuomenei komunikuoti sprendimo turinio neatitinkančią žinutę, ministerija nesiima vertinti“, – akcentuoja ministerija.
Visgi, pasak ŠMSM, prokuratūra konstatavo tam tikrų prieštaravimų Švietimo įstatymui, tačiau šie pažeidimai buvo nedelsiant pašalinti.
„Prokuratūra konstatavo kitą aspektą – kad VBE vertinimo komitetų reglamento nuostata, pagal kurią komitetas priima sprendimus dėl valstybinių brandos egzaminų išlaikymo ribos, prieštarauja Švietimo įstatymui ir kitiems ministro įsakymams ir įpareigojo ministeriją imtis priemonių šiems teisės aktų pažeidimams pašalinti. Informuojame, kad teisės aktų pažeidimai pašalinti nedelsiant, VBE vertinimo komiteto reglamento 7.1 p. pripažintas netekusiu galios“, – rašoma pranešime.
Anot ministerijos, valstybinių brandos egzaminų vertinimo komitetų darbo reglamentas nustato, kad vertinimo komitetas priima sprendimus dėl atitinkamo valstybinio brandos egzamino išlaikymo ribos, t. y. slenkstinio, patenkinamo, pagrindinio bei aukštesniojo pasiekimų lygių ribų nustatymo. Šis papunktis buvo taikomas iki tol, kol galiojo senosios bendrojo ugdymo programos, kuriose nebuvo apibrėžtos valstybinio brandos egzamino išlaikymo ribos ir valstybinių brandos egzaminų vertinimo komitetas jas nustatydavo.
Atnaujinus pastarąsias programas, turėjo būti pakoreguotas ir reglamentas, tačiau ši korekcija buvo atlikta tik gavus Generalinės prokuratūros vertinimą.
„Vertinimo komitetai, atsižvelgdami į tai, kad neturi įgaliojimų pakeisti egzaminų išlaikymo ribos, užprotokolavo bendrosiose programose nustatytas valstybinių brandos egzaminų išlaikymo ribas jų nekeisdami. Sutinkame, kad toks Vertinimo komitetų sprendimas yra perteklinis, tačiau jis neprieštarauja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakyme nustatytoms nuostatoms“, – dėsto ŠMSM.
Be to, ministerija akcentuoja, kad nepridėjus dešimties taškų, dalies egzaminų neišlaikiusių mokinių būtų 7–10 kartų daugiau nei pernai.
„Sprendimas pridėti 10 taškų buvo grįstas visų valstybinių brandos egzaminų rezultatų statistine informacija ir mokinių mokymosi aplinkybių įvertinimu: pereita prie ugdymo pagal atnaujintas ugdymo programas, taip pat mokiniai laikė valstybinius brandos egzaminus, kurių reikalavimai buvo didesni nei ankstesniais metais“, – teigia ŠMSM.
„Statistika rodo, kad šiemet nepridėjus 10 taškų, pavyzdžiui, prie matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatų jo būtų neišlaikę 4 kartus daugiau mokinių nei pernai. Kitų dalykų egzaminų neišlaikiusių mokinių būtų 7–10 kartų daugiau nei pernai ir net 10–12 kartų daugiau nei pokovidiniu laikotarpiu“, – pabrėžia ministerija.
Generalinė prokuratūra trečiadienį konstatavo, kad Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komitetų sprendimas prie abiturientų egzaminų rezultatų pridėti 10 taškų yra neteisėtas.
Vis dėlto, prokuratūra priėmė sprendimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones dėl tokio Komitetų sprendimo.
Anot jos, priimant tokį sprendimą įvertinta ir tai, jog šių metų egzaminų sesija yra pasibaigusi – darbai įvertinti, rezultatai patvirtinti ir paskelbti. Be to, priduria prokuratūra, priėmimas į aukštąsias ir kitas mokyklas jau įvyko – VBE laikę asmenys su šiomis įstaigomis jau yra sudarę sutartis.
Prokuratūra taip pat teigė, kad atliekant tyrimą buvo nustatyta, jog Komitetų darbo reglamento nuostata, pagal kurią priimami sprendimai dėl egzaminų išlaikymo ribos, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams – Švietimo įstatymo ir bendriesiems viešojo administravimo ir teisėkūros principams.
ELTA primena, kad paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės R. Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Liepos pabaigoje Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui buvo pavesta patikrinti informaciją apie ŠMSM sprendimą pridėti prie šių metų abiturientų VBE rezultatų po 10 taškų ir spręsti, ar yra pagrindo šioje situacijoje taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
