Sprendimas pridėti 10 balų prie egzaminų – neteisėtas: atskleidė, kokių veiksmų imsis dabar

„Tyrimo metu nustatyta, kad Komitetų posėdžio protokoliniai sprendimai ta apimtimi, kuria nuspręsta pridėti 10 taškų kiekvienam kandidatui abiturientui, (…) prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, konstituciniams teisėtumo ir teisinio tikrumo principams“, – rašoma trečiadienį prokuratūros išplatintame pranešime.
Vis dėlto, prokuratūra priėmė sprendimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones dėl tokio Komitetų sprendimo.
„Atsižvelgiant į tai, kad teisiškai Komitetų ydingų sprendimų galiojimas yra pasibaigęs, prokurorui nėra teisinio pagrindo taikyti viešojo intereso gynimo priemones ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su abstrakčiu prašymu dėl norminių administracinių aktų – Komitetų posėdžių protokolinių sprendimų teisėtumo ištyrimo“, – rašoma pranešime.
Teigiama, kad priimant tokį sprendimą įvertinta ir tai, jog šių metų egzaminų sesija yra pasibaigusi – darbai įvertinti, rezultatai patvirtinti ir paskelbti. Be to, priduria prokuratūra, priėmimas į aukštąsias ir kitas mokyklas jau įvyko – VBE laikę asmenys su šiomis įstaigomis jau yra sudarę sutartis.
„Komitetų sprendimų panaikinimas sukeltų prielaidas peržiūrėti visą 2025 m. priėmimo į aukštąsias ir kitas mokymosi įstaigas procesą ir rezultatus, kas turėtų neabejotinai didelį poveikį jau susiklosčiusių santykių švietimo srityje stabilumui ir susiformavusiems į aukštąsias ir kitas mokyklas 2025 m. įstojusių asmenų lūkesčiams“, – akcentuoja prokuratūra.
Taip pat teigiama, kad atliekant tyrimą buvo nustatyta, jog Komitetų darbo reglamento nuostata, pagal kurią priimami sprendimai dėl egzaminų išlaikymo ribos, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams – Švietimo įstatymo ir bendriesiems viešojo administravimo ir teisėkūros principams.
„Atsižvelgiant į prokuroro nustatytus viešojo intereso pažeidimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) įpareigota spręsti dėl priemonių nustatytiems teisės pažeidimams pašalinti taikymo“, – pabrėžia prokuratūra.
ELTA primena, kad paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės Ramintos Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Liepos pabaigoje Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui buvo pavesta patikrinti informaciją apie ŠMSM sprendimą pridėti prie šių metų abiturientų VBE rezultatų po 10 taškų ir spręsti, ar yra pagrindo šioje situacijoje taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
Generalinė prokuratūraEgzaminaibrandos egzaminai
