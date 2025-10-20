„Inhaliuojami vitaminai“: Vilniaus mokyklos vadovę pribloškė teiginiai apie e. cigaretes, įdiegė pažangias saugumo priemones

Mokyklos vadovė teigia, kad savo mokykloje yra įdiegusi specialius garų detektorius, vykdo aktyvią prevencinę šviečiamąją veiklą tiek su mokyklos mokytojais, tiek su mokiniais, ir taip siekia, kad mokykla būtų saugiausia Lietuvoje.
Kovoja su „veipinimu“ edukacija bei detektoriais
„Vilniaus privačios gimnazijos“ vykdomoji direktorė dr. Agnė Liubertaitė neseniai savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje papasakojo apie tragikomišką situaciją, kai el. cigaretės buvo pristatinėjomos kaip „inhaliuojami vitaminai“. „FDA iki šiol nėra patvirtinusi nei vieno „vitaminų veipo“, o be nikotino jų garuose randama metalų dalelių ir junginių, dirginančių plaučius“, – rašė ji.
Mokyklos vadovė ne tik aktyviai apie tai kalba socialiniuose tinkluose, bet ir ėmėsi griežtų prevencijos priemonių, kaip pati sako, kad mokykla būtų saugiausia visoje Leituvoje.
Ugdymo įstaigoje jau įdiegta speciali prevencinė sistema, apimanti ir technologijas, ir vaikų bei tėvų edukaciją. A.Liubertaitės teigimu, bendruomenei svarbi visa ekosistema: technologinis saugumas, fizinė aplinka, aiškios taisyklės ir emocinė pagalba vaikui.
„Turime nulinę toleranciją el. cigaretėms visoje mokyklos teritorijoje. Naudojamos iškabos dėl leistinų ir neleistinų priemonių, vedami instruktažai. Rizikos vietose veikia aerozolio jutikliai, o bendrose erdvėse kameros, tai padeda greitai patikrinti situacijas nepažeidžiant privatumo. Gavę signalą, per kelias minutes sureaguotume, fiksuotume įvykį, informuotume tėvus apie faktą, kad tuo laiku, kai mokinys x buvo x patalpoje, suveikė detektoriai“, – kalbėjo A.Liubertaitė.
Pasak jos, lygiagrečiai mokykloje daug dirbama su prevencija: integruotose pamokose aptariama sveikata ir priklausomybių rizikos, psichologai ir klasių vadovai padeda vaikams perduoti informaciją, o su bendruomene kartas nuo karto dalinamasi trumpais gidais, kaip atpažinti „užmaskuotas“ formas – nuo el. cigarečių iki eterinių aliejų garų. Nuolat bendraujama su bendruomenės pareigūnais ir sekamos rinkos naujienas – nežinojimas čia neatleidžia nuo atsakomybės.
Edukacija ir informavimas veikia. Praktiškai visi mokykloje fiksuojami incidentai susję su kitomis medžiagomis, pavyzdžiui, dezodorantais. A.Liubertaitės teigimu, tai ir svarbiausia – kad pati kultūra veiktų atgrasančiai.
Kitoms įstaigoms ji pataria neieškoti vienos „sidabrinės kulkos“, o kurti ekosistemą: aiški politika, realūs veikiantys inovatyvūs įrenginiai – kameros, el. cigarečių detektoriai, nuolatiniai pokalbiai ir pagalba mokiniui, nuolatinis bendradarbiavimas su tėvais ir pareigūnais. Ir dar būtina nuolat atnaujinti žinias apie rinką, kad „gražiai įpakuotos“ alternatyvos neapgautų.
Produktų poveikis sveikatai – žalingas
Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikos gydytojas dr. Valerijus Morozovas pripažino, kad ir jam teko girdėti apie vadinamuosius „inhaliuojamus vitaminus“: „Tai – labai ydingas požiūris, bandymas žalingą dalyką pristatyti naudingu sveikatai. Vitaminų, kurių mums reikia, galime gauti tiesiog iš maisto. O toks pristatymas susijęs su marketinginiais tikslais, ne mūsų sveikata“.
Anot jo, didžiausia rizika, kurią kelia tokia šių produktų reklama – rūkymo skatinimas ir produktų pardavimo didinimas: „Čia lygiai tas pats, kaip „vitaminizuoti“ gėrimai, sausi pusryčiai ar kiti maisto produktai, reklamuojami būtent dėl vitaminų. Tai sukelia sveikumo įspūdį, kad būtų parduodama daugiau niekam nereikalingų dalykų. Bandymas įkišti elektroninę cigaretę žmogui, kuris taip bando gerinti sveikatą, yra amoralus prekybinis triukas“.
Padvigubintos baudos nesustabdo
Stebint situacijos eskalavimąsi, gali kilti klausimas, kodėl Lietuvoje, kur įteisinti reklamos, skonių ir kvapų draudimai, pažeidėjai – nebaudžiami? Pasirodo, baudžiami, tačiau teisminiai procesai trunka itin ilgai, pažeidėjai dažnai skundžia VVTAT, o vėliau ir teismo sprendimus. Galiausiai, piniginės baudos, regis nėra pakankamos, kad sustabdytų įstatymų reikalavimų nepaisantį verslą.
Šiais metais už draudimo, susijusio su kvapais ir skoniais (išskyrus tabako) el. cigaretėse ir jų pildyklėse, nesilaikymą VVTAT priėmė 5 nutarimus. Iš viso, nuo šio draudimo pradžios 2022 m. liepą, priimti 33 nutarimai.
VVTAT atsakymuose Lrytas rašė, jog iki 2024 m. lapkričio bendrovėms skirtos baudos siekė iki 2000 eurų. Didžiąją rinkos dalį užimančios bendrovės daugumą VVTAT priimtų sprendimų apskundė teismui. Teismo procesai trunka labai ilgai. Iki šiol yra priimti 3 paskutinės instancijos teismo sprendimai.
„Vienoje byloje VVTAT rėmėsi dokumentiniais gaminio vertinimais, nes to pakako įrodyti pažeidimui, ir bandiniai laboratorijoje nebuvo tiriami. Teismas pasisakė, kad VVTAT nutarimas pagrįstas. Kitoje byloje VVTAT rėmėsi Danijos laboratorijos išvadomis. Teismas galutinai patvirtino VVTAT nutarimo pagrįstumą“, – rašoma atsakymuose. Buvo nubaustos įmonės „Litradė“ ir „Ecodumas“ po to, kai abiejų skundai dėl VVTAT sprendimų teismo buvo atmesti.
Nuo 2024 m. lapkričio buvo padidintos baudos – iki 4000 eurų ir iki 8000 eurų už pakartotinį pažeidimą. Taip pat VVTAT buvo įpareigota paruošti leidžiamų naudoti el. cigaretėse ir jų pildyklėse cheminių medžiagų sąrašą. Šis sąrašas yra patvirtintas (https://vvtat.lrv.lt/lt/naujienos-ir-pranesimai-ziniasklaidai-377/patvirtintos-el-cigaretese-leidziamos-naudoti-chemines-medziagos/). Pagal minėtą sąrašą, be el. cigaretei funkcionuoti reikalingų 3 cheminių medžiagų (propileno glikolis, augalinis glicerinas, nikotinas) gali būti tik VVTAT nurodytos tabako skonį ar kvapą suteikiančios medžiagos. Taigi, vadovaujantis šiuo sąrašu, pakanka atlikti sudėtinių cheminių dalių tyrimus ir nereikia bandinių siųsti į laboratoriją jusliniams tyrimams. Jeigu el. cigaretėse bus nustatyta kitų, nei sąraše išvardintos cheminės medžiagos, bus pagrindas įtarti galimą pažeidimą.
„Vertinant tai, kad didžioji dauguma VVTAT atliktų su skonių ir kvapų draudimu susijusių planinių patikrinimų el. cigarečių rinkoje baigiasi pažeidimų konstatavimu, galima daryti išvadą, kad tendencijos šioje rinkoje dar nėra teigiamos. Nors sankcijos už pažeidimus ir buvo padidintos dvigubai, didžiosios įmonės ne visada paiso draudimų ir VVTAT priimtus nutarimus toliau skundžia teismui“, – atsakymuose rašė tarnybos atstovė.
VVTAT informaciją apie nustatytus bendrovių pažeidimus perduoda Narkotikų ir alkoholio kontrolės departamentui, kuris yra atsakingas už didmenos prekyba tabako gaminiais užsiimančių verslininkų licencijavimą. Mažmenos tabako gaminių pardavėjus licencijuoja savivaldybės. Kol kas pasikartojantį pažeidimų sustabdymą VVTAT matytų tik per licencijų peržiūrą, nes ir padidintos baudos, panašu, situacijos neišspręs.
