Atnaujinti mokinių ir studentų bendrabučiams skirta 5,7 mln. eurų

„Valstybės biudžeto lėšomis pradėtus bendrabučių atnaujinimo darbus preliminariai planuojama baigti šiemet, tad geresnėmis buities ir gyvenimo sąlygomis mokiniai bei studentai spės pasidžiaugti jau šiais mokslo metais“, – pranešime sakė švietimo ministrė Raminta Popovienė.
„Poreikis atnaujinti bendrabučius, žinoma, yra didesnis, tad finansavimo skyrimą tęsime ir kitais metais“, – pridūrė ji.
Anot ministerijos, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo centrų mokinių bendrabučiams atnaujinti šiemet skirta daugiau nei 3,5 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.
Už skirtas lėšas dar šiemet bus atnaujinami Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos bei Vilniaus lietuvių namų mokinių bendrabučiai.
Taip pat ketinama atnaujinti dešimt profesinio mokymo įstaigų mokinių bendrabučių. Atnaujintomis gyvenamosiomis patalpomis galės naudotis Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro, Klaipėdos technologijų mokymo centro, Klaipėdos turizmo mokyklos, Vilniaus statybininkų rengimo centro, Šiaulių technologijų mokymo centro, Panevėžio mokymo centro, Mažeikių politechnikos mokyklos, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro, Joniškio žemės ūkio mokyklos bei Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro mokiniai.
Tuo metu 2,1 mln. eurų ministerija skyrė aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimui. Už šią sumą numatyta atnaujinti Kauno technologijos universiteto, Lietuvos inžinerijos kolegijos, Mykolo Romerio universiteto Vilniuje, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos ir Vilniaus universiteto studentų bendrabučius.
Raminta Popovienė
