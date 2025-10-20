Prasidėjo virš 500 paskaitų siūlantis VU renginys „Studentas vienai dienai“: registracija į užsiėmimus dar vyksta

Renginyje „Studentas vienai dienai“ siūloma virš 500 paskaitų. Užsiėmimai vyksta tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu, lietuvių arba anglų kalbomis. Dalyviai ne tik susipažins su studijų programomis ir jų turiniu, bet ir turės progą pabendrauti su dėstytojais bei studentais.
Paskaitose dalyvausiantys galės išgirsti, kaip sėkmingai parašyti rašymo užduotis per valstybinį anglų kalbos brandos egzaminą, kaip pasirinkti studijas ir kokios yra jų paslaptys, taip pat daugiau sužinoti apie tvarią mitybą, dirbtinį intelektą, skirtingas kalbas. „Studentas vienai dienai“ suteikia progą dalyvauti patyriminėje paskaitoje-ekskursijoje apie visuomenės sveikatos studijas, tapti asistentu vienai dienai taikomosios biokatalizės laboratorijoje. Dalyviai galės iš arti pamatyti, kaip vyksta teatro improvizacija, folkloro ansamblio repeticijos, taisyklingo judesio edukacija.
„Šis renginys buvo labai naudingas – jis padėjo iš arčiau pažinti universitetą, suteikė galimybę išbandyti įvairias studijų kryptis ir sustiprino mano apsisprendimą dėl tolimesnio kelio. Tikrai rekomenduočiau kitiems moksleiviams dalyvauti, nes tai puiki proga ne tik pamatyti, kokios yra paskaitos, bet ir atrasti save bei galbūt susidėlioti ateities planus“, – sako VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete kiekybinę ekonomiką studijuojanti pirmakursė Gabrielė Balionytė.
„Ypač verta, jei svarstai apie studijas Vilniaus universitete – ši patirtis gali tapti lemiamu žingsniu apsisprendžiant. Man šis renginys buvo itin naudingas, nes galiausiai pasirinkau VU kaip savo studijų vietą“, – priduria ji.
VU Medicinos fakultete mediciną pirmame kurse studijuojanti Laura Gataveckaitė sako renginio metu turėjusi galimybę susipažinti su VU erdvėmis, studijų programomis ir dėstytojais.
„Visada smagu patirti naujų įspūdžių, taip pat žvilgtelti į tai, koks galėtų būti gyvenimas ateityje. Rekomenduočiau bent kartą apsilankyti kiekvienam moksleiviui, ypač jei pavyksta užsiregistruoti į dominančias paskaitas. Dalyvavimas renginyje – puiki galimybė įsitikinti, ar siekiama kryptis tikrai domina. Nepavykus gauti vietų norimose srityse rekomenduoju registruotis ir į mažiau aktualias paskaitas, galbūt taip atrasite potencialias sritis, apie kurias net nepagalvojote“, – pataria studentė.
Norintieji dalyvauti kviečiami registruotis atsakingai – dėl riboto vietų skaičiaus rekomenduojama pasirinkti ne daugiau nei 5 paskaitas. Visos veiklos vyksta Lietuvos laiku.
Nuotolinių paskaitų nuoroda po registracijos išsiunčiama du kartus: likus 48 ir 1 valandai iki renginio. Jei negautumėte šio el. laiško, patikrinkite savo SPAM aplanką. Praleistų pamokų pateisinimo pažymą dėl dalyvavimo kontaktinėse paskaitose rasite čia. Nuotolinių paskaitų pateisinimą būtina suderinti su mokyklos administracija ir tėvais (globėjais). Vilniaus universitetas nuotolinių paskaitų pateisinimo pažymos neteikia. Daugiau informacijos rasite čia.
