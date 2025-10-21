Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaŠvietimas

Grupė parlamentarų kreipėsi R. Popovienę: prašo užtikrinti ugdymą lietuvių kalba Vilniaus rajone

2025 m. spalio 21 d. 12:25
Grupė Seimo narių kreipėsi į švietimo, mokslo ir sporto ministrę Ramintą Popovienę, prašydami imtis priemonių, siekiant užtikrinti, kad Vilniaus rajono Mickūnų seniūnijoje gyvenantys vaikai turėtų galimybę mokytis lietuvių kalba.
Daugiau nuotraukų (5)
Pasak parlamentarų, šiuo metu Mickūnų gyvenvietėje veikia tik dvi lenkiškos gimnazijos – Mickūnų ir Egliškių, o lietuvių kalba besimokantiems vaikams vietos nėra.
„Tai akivaizdus švietimo prieinamumo ir lygių galimybių pažeidimas. Negalime toleruoti situacijos, kai Lietuvos vaikai savo šalyje neturi galimybės mokytis valstybine kalba. Tai klausimas ne tik apie švietimą, bet ir apie mūsų valstybingumo pagrindus“, – pranešime cituojamas konservatorius Audronius Ažubalis.
Kreipimesi Seimo nariai prašo ministrę inicijuoti lietuviškos mokyklos arba klasių steigimą Mickūnų gyvenvietėje, taip pat numatyti aiškius terminus ir atsakingas institucijas, kad ugdymas lietuvių kalba galėtų prasidėti jau artimiausiais metais.
Be kita ko, jų teigimu, taip pat būtina įvertinti situacijas kitose Vilniaus rajono seniūnijose, kur lietuvių bendruomenės taip pat neturi sąlygų mokytis gimtąja kalba.
Remiantis naujaisiais duomenimis, Vilniaus rajone lietuvių kalba mokosi jau 63,5 proc. mokinių, o lenkų kalba – 32,8 proc.
Rugsėjo pabaigoje portalas LRT.lt rašė, kad Mickūnų gyvenvietėje įsikuriančių šeimų vaikai neturi galimybių šalia namų lankyti mokyklos, kurioje ugdymas vyksta lietuvių kalba.
Savo ruožtu Vilniaus rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Jaroslav Suboč tąkart portalui teigė, kad Mickūnų gyvenvietė sparčiai auga, tad savivaldybė situaciją vertinsianti.
Vis tik kartu jis pažymėjo, kad kol kas blogiausia situacija šiuo metu fiksuojama Avižieniuose ir Riešėje.
Raminta PopovienėŠvietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.