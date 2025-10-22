I. Ruginienei pažadėjus laikytis kolektyvinės sutarties, profsąjunga tikisi, kad tai ne tik tušti žodžiai

„Viskas tvarkoje, jeigu bus laikomasi, mes tik už tai, bet žodžiai yra žodžiai, norėtųsi matyti, kad tai būtų fiksuota ir kolektyvinės sutarties atnaujinime, nes mes kolektyvinę sutartį atnaujiname kasmet. Ir plius, iš karto norėsime matyti biudžetinio įstatymo projektą. Jeigu bus vykdomi įsipareigojimai – sveikiname. Mes tuo džiaugsimės“, – Eltai komentavo E. Milešinas.
Švietimo bendruomenei nerimaujant, kad Vyriausybės pateiktame biudžeto projekte mokytojų algų augimas neatitinka kolektyvinėje sutartyje iškeltų reikalavimų, premjerė trečiadienį dar kartą patikino, kad pokyčių dėl mokytojų algų bus, tačiau kokių – neįvardijo.
„Švietimo ministrė turi susitikti su profsąjungomis, susidėlios visus taškus ir mes ieškosime sprendimų, nes biudžetas dar neabejotinai grįš, mes jį taisysime, čia dar ilgas procesas. Kaip ir sakiau, mes privalome vykdyti įsipareigojimus“, – po susitikimo su prezidentu žurnalistams komentavo I. Ruginienė.
Profsąjungai neaišku, apie kokius skaičius kalba premjerė
Antradienį komentuodama žurnalistams Seime premjerė užsiminė, kad atlyginimai pedagogams galėtų būti didinami palaipsniui.
„Mes matome daugiau didėjimą palaipsniui, kad ir nuo sausio ir nuo metų vidurio (didėtų – ELTA), bet ministrė susitiks su švietimo bendruomene ir aptars šitą klausimą“, – antradienį komentavo Vyriausybės vadovė.
Vis dėl to, anot LŠMPS vadovo E. Milešino, lieka neaišku, kokius skaičius premjerė turėjo omenyje.
„Jeigu čia yra kalbama palaipsniui apie tai, ką mums švietimo ministerija yra pristačiusi, tai yra 3 proc. nuo sausio 1 d. ir 5 proc. nuo rugsėjo 1 d. – mūsų šitas netenkina. Jeigu čia apie tai šnekama palaipsniui. Tada mes reikalaujame arba 7,65 proc. Nuo sausio 1 d., arba 11,5 nuo rugsėjo 1 d.“, – pabrėžė E. Milešinas.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Vis dėlto, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas antradienį teigė, kad kol kas Vyriausybės planuose yra numatytas 5 proc. mokytojų algų augimas.
Premjerė I. Ruginienė pirmadienį teigė su švietimo bendruomene ieškosianti sprendimų, bet pripažino, kad trimečio biudžeto perspektyvoje pinigų pedagogų algų kėlimui – trūksta. Į tai, kad biudžetas yra įtemptas, atkreipia dėmesį ir finansų ministras. Anot jo, trūkstamų lėšų mokytojų atlyginimams būtų galima rasti peržiūrėjus kitus biudžeto prioritetus.
LŠMPS pirmininkas sako – jei nebus rastas bendras sutarimas, bus svarstoma dėl protestų, įskaitant streiką.
