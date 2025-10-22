Kai susitinka mokslininko ir verslininko keliai, gimsta inovacijos – VU vyks inovacijų diena „INNODAY 2025“

Viena iš „INNODAY 2025“ pranešėjų, įmonės „ODA“ įkūrėja ir vadovė Irena Jokšienė džiaugiasi netikėta ir dar pandemijos metu prasidėjusia partneryste su VU mokslininkais ieškant sprendimų ir kuriant apsauginį rankų priežiūros aliejų, turintį antimikrobinių savybių.
„Vėliau natūraliai gimė ir kiti projektai, pavyzdžiui, dantų pasta su lantano nitratu, kuri tapo pagalba tiems, kuriems įprastos pastos netinka dėl jautrumo fluorui. Šie projektai man parodė, kokie skirtingi, bet kartu būtini yra mokslininko ir verslininko keliai.
Vienas pasilenkęs prie mikroskopo ieško atsakymo mažiausioje detalėje, o kitas stebi visą rinką iš aukščiau ir sprendžia, ką daryti čia ir dabar. Bet kai šie du pasauliai susitinka, gimsta tikra inovacijų šokio magija. Aš šį šokį vadinu tango – mokslininko smulkmeniškumas ir verslininko greitis čia turi susiderinti taip, kad žingsniai būtų darnūs, o rezultatas naudingas visuomenei. Apie šį „inovacijų tango“ pasakosiu „INNODAY 2025“ renginyje“, – sako I. Jokšienė.
VU Chemijos ir geomokslų ir Medicinos fakultetų mokslininkė prof. Ieva Plikusienė renginio dalyviams papasakos apie tai, kaip nepanaudotas vakcinas pritaikyti biojutikliuose, skirtuose antikūnams prieš koronavirusą nustatyti.
„Per COVID-19 pandemiją buvo pagaminti didžiuliai kiekiai vakcinų, tačiau dalis jų liko nepanaudota ir paseno. Su kolegomis iš FTMC ir Vilniaus universiteto sukūrėme metodą, leidžiantį iš šių pasenusių vakcinų išgauti spyglio baltymus ir pritaikyti juos biojutikliuose, skirtuose antikūnams prieš koronavirusą nustatyti“, – sako mokslininkė.
Vieno iš VU startuolių „Mindletic“ įkūrėja Ieva Vaitkevičiūtė „INNODAY“ pristatys dirbtiniu intelektu paremtą emocinio intelekto vystymo platformą.
„Mindletic“ platforma remiasi mokslu – emocinio intelekto gebėjimai, tokie kaip atsparumas stresui, sąmoningumas, empatija ar emocijų reguliacija, matuojami licencijuotais ir tikrinamais įrankiais ir ugdomi kasdienėse veiklose. Dirbtiniu intelektu besiremianti treniravimo sistema leidžia efektyviau ir greičiau integruoti emocinio intelekto ugdymą organizacijų kultūroje ir pavieniams vartotojams, didinant jų produktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę. Be to, tvarumas mūsų veikloje reiškia ne tik ilgalaikį poveikį vartotojų gyvenimo būdui, bet ir tvarių procesų diegimą organizacijose, o tai daro įtaką organizacijų rezultatams, priimami tvaresni sprendimai, veikiantys pasaulį globaliai“, – sako I. Vaitkevičiūtė.
Optimizavimas yra viena iš tvarių inovacijų sudedamųjų dalių. Įmonės „Novian“ atstovas Paulius Vaitkevičius renginio dalyviams pristatys kartu su VU mokslininkais sukurtą sprendimą, skirtą oro navigacijos resursams prognozuoti ir optimizuoti.
„Matematikos ir dirbtinio intelekto sinergija leidžia kurti pažangius sprendimus, padedančius gerinti tokias veiklos sritis kaip oro erdvės padalijimas, darbuotojų grafikų sudarymas ir kasdienis skrydžių valdymo planavimas – džiaugiuosi, kad šį sprendimą pavyko įgyvendinti bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu, kartu atveriant kelią efektyvesniam oro navigacijos sektoriaus valdymui“, – teigia P. Vaitkevičius.
Renginys vyks spalio 24 d. Fizinių ir technologijos mokslų centre, A101 salėje, Saulėtekio al. 3, Vilniuje.
Renginio programa ir registracija yra čia.
