Po dešimtokų patikrinimo – įspėjimas Nacionalinei švietimo agentūrai dėl diskriminacijos

Dėl šio atvejo tarnyba pradėjo tyrimą, gavusi skundą. Jame buvo nurodyta, kad gegužės 8 dieną pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu vienos Vilniaus mokyklos dešimtokas negavo jam pritaikytų lietuvių kalbos ir literatūros egzamino užduočių, nors pagal teisės aktus, tai padaryti buvo privaloma.
Tarnybai kreipusis į NŠA, jos atstovai pripažino, kad PUPP užduočių pateikimo sistema veikė netinkamai, jai trūko tam tikrų funkcijų. Be to, užsiminta, kad ir mokykla vėlavo pateikti informaciją apie mokinio su negalia poreikius.
Pasak lygių galimybių kontrolierės Birutės Sabatauskaitės, tyrimo metu nebuvo gauta jokių duomenų, rodančių, kad prie egzamino nepritaikymo galėjo prisidėti pati mokykla. Tai vėliau pripažino ir NŠA.
„Lygių galimybių įstatymas aiškiai nurodo, kad būtina užtikrinti vienodas sąlygas vertinant mokymosi pasiekimus, o tai šiuo atveju nebuvo padaryta. Taigi buvo nustatytas pažeidimas“, – pranešime teigė kontrolierė.
Tarnyba įspėjo agentūrą dėl diskriminacijos bei rekomendavo įstaigai imtis veiksmų, užtikrinant, kad pasiekimų patikrinimai būtų prieinami visiems mokiniams, nepaisant negalios.
Savo ruožtu NŠA atstovai patikino, kad šiuo metu tobulina PUPP užduočių pateikimo sistemą, koreguoja su ja susijusius teisės aktus.
