E. Milešinas apie kolektyvinės sutarties nuostatų neatliepiantį biudžetą: kol kas pokyčių nematyti

2025 m. spalio 27 d. 15:39
Martyna Pikelytė
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) vadovas Egidijus Milešinas teigia kol kas nematantis pokyčių dėl Vyriausybės biudžeto projekte kolektyvinės sutarties reikalavimų neatitinkančių mokytojų algų kilimo.
„Kol kas situacijos pokyčių tikrai nematyti. Mes pateikę savo alternatyvas, savo pasiūlymus. Iš ministerijos kol kas jokios reakcijos nėra, girdėjome tik tai, kas yra viešai pasakyta – kad tai dar tik pirminis (biudžeto – ELTA) variantas. Labai tikimės trečiadienį turėti konkretesnius pasiūlymus“, – Eltai teigė E. Milešinas.
„Jeigu trečiadienį neišgirsime ir nematysime, kad judame susitarimo link – darome savo tarybos posėdį ir spręsime, kokių priemonių imsimės, neatmetant galimybės streikuoti“, – akcentavo jis.
Savo ruožtu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pirmadienį tikino, kad bus stengiamasi atsižvelgti į kolektyvinėje sutartyje numatytus reikalavimus.
Kaip skelbta, trečiadienį vyks šakos kolektyvinės derybų grupės posėdis.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Vis dėl to, Vyriausybės pateiktame biudžeto projekte siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Valdantiesiems užsiminus, kad trimečiame biudžete mokytojų algoms didinimui trūksta pinigų, LŠMPS siūlo alternatyvą – didinti mokytojų darbo užmokestį ne nuo kitų metų sausio 1 d., kaip yra numatyta, bet nuo 2026 m. rugsėjo 1 d., tačiau su sąlyga, kad darbo užmokestis didėtų sparčiau – 11, 5 proc.
