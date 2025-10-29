Orai
2025 m. spalio 29 d. 05:41
Bręsta dar vienas streikas? Sako, kad prabangos atmesti mokytojų pasiūlymą Vyriausybė jau nebegalės sau leisti
2025 m. spalio 29 d. 05:41
Lrytas Premium nariams
Lietuva jau 2026-ųjų metų biudžete įsipareigojo rekordiškai didinti finansavimą gynybai, tačiau su tokio sprendimo pasekmėmis neišvengiamai teks susidurti kitų svarbių sričių atstovams.
mokytojai
streikas
biudžetas
