R. Popovienė apie planuojamą susitikimą su A. Navicko profsąjunga: bandysime ieškoti sutarimo

„Mes šiandien susiskambinome ir sutarėme kitą savaitę susitikti. Tikrai aptarsime, išklausysime ir bandysime ieškoti sutarimo“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė ministrė.
Kaip skelbta anksčiau, A. Navicko vadovaujamos LŠDPS nepasitenkinimas kilo dėl to, kad Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) su kita, Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga (LŠMPS), susitarė 11,5 proc. mokytojų algas kelti nuo kitų metų rugsėjo 1 d. ir taip esą sulaužė pedagogų bendruomenei duotą pažadą atlyginimus kelti jau nuo kitų metų sausio.
Vis dėlto, ministrė tikina, jog kolektyvinės šakos sutartyse su A. Navicko vedama profsąjunga ir su kitomis keturiomis profsąjungomis yra numatyti skirtingi pedagogų darbo užmokesčio didinimo principai.
„ŠMSM yra pasirašiusi šakos kolektyvinę sutartį su keturiomis profsąjungomis. Joje yra nustatytas reikalavimas dėl pedagogų darbo užmokesčio. Joje yra (numatyta – ELTA) tai, kad pedagogų darbo užmokestis turi kasmet didėti ne mažiau nei 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų vidutinis šalies darbo užmokesčio augimas. Tai tą mes turime išlaikyti, pasirašydami (sutartį – ELTA) su keturiomis profsąjungomis“, – kalbėjo R. Popovienė.
„Su A. Navicko profsąjunga yra pasirašyta sutartis, tačiau joje nėra nėra nurodyti darbo užmokesčio augimo principai“, – akcentavo ji.
Ministrė akcentuoja, jog pirmadienį vykusio susitikimo su profesinėmis sąjungomis metu buvo rastas visiems tinkantis sprendimas.
„Turėjome dar vieną labai greitą susitikimą su profesinėmis sąjungomis pirmadienį (…). Buvo sutartas tas variantas, kuris buvo pristatytas Seime“, – kalbėjo ŠMSM vadovė.
Kaip skelbta, ketvirtadienio rytą LŠDPS pranešė, kad tarp ŠMSM bei Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pasiektas susitarimas nuo kitų metų rugsėjo 1 d. mokytojų algas kelti 11,5 proc. neatitinka visų švietimo sistemos darbuotojų interesų. Todėl LŠDPS priklausantys švietimo sistemos darbuotojai lapkričio 19 d. ketina rinktis į mitingą.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Tačiau Vyriausybės pateiktame 2026 m. biudžeto projekte buvo siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė teigė, kad bus laikomasi kolektyvinėje sutartyje iškeltų reikalavimų.
Raminta PopovienėŠvietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)
Rodyti daugiau žymių