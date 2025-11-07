Lietuvos dienaŠvietimas

Nuo šiol pamokose – be telefonų: nauja tvarka įsigaliojo ir Panevėžio rajono mokyklose

2025 m. lapkričio 7 d. 18:06
Samanta Ilonytė
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) patvirtino parengtas rekomendacijas dėl mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose. Nuo rugsėjo 1-osios visose mokyklose įsigaliojo nauja tvarka dėl telefonų naudojimo pamokų metu. Nuo šiol jie – uždrausti. Ne išimtis ir Velžio gimnazija, kur šiuo sprendimu džiaugiasi mokyklos administracija, pedagogai ir tėvai, tačiau direktorius Rimtas Baltušis atviravo, jog mokiniai – nėra laimingi dėl pokyčių.
Taikomos nuobaudos
„Vaikai reaguoja įvairiai. Ypač vyresnieji mokiniai nepatenkinti, tačiau draudimu džiaugiasi tėvai ir šią iniciatyvą sveikina. Taip pat džiaugiasi mokytojai, kurie jau pastebėjo, jog pamokose padidėjo susikaupimas. Pažymiuose kol kas rezultatų dar nepamatėme, tačiau, manau, pasimatys po pirmojo pusmečio“, – pasakojo direktorius.
Paklaustas, ar yra taikomos nuobaudos už taisyklių nesilaikymą, jis pabrėžė, jog mokiniai – baudžiami.
„Jei nusižengiama pirmą kartą, telefonas atimamas ir nunešamas į sekretoriatą, kur įrenginį gali pasiimti po pamokų. Na, o jei su telefonu pagaunamas antrą kartą, tuomet įrenginį pasiimti gali tik tėvai“, – dėstė R. Baltušis.
Pagal naujuosius reikalavimus, 1–4 klasių mokiniai telefonus turi laikyti kuprinėse, nutildytu režimu. 5–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai išjungtus arba nutildytus įrenginius turi laikyti rakinamose spintelėse.
Visose mokyklose
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Sigita Jasiūnienė patvirtino, kad šie nauji reikalavimai įsigaliojo visose Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklose bei Muzikos mokykloje pamokų metu mokiniai telefonais nesinaudoja.
„Išskyrus atvejus, kai telefonai reikalingi pamokose ugdymo tikslams, mokytojo ar švietimo pagalbos specialisto iniciatyva bei ne mokyklos aplinkoje organizuojamoms veikloms, kurioms atlikti reikalingi telefonai“, – paaiškino specialistė.
