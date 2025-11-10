G. Nausėdos patarėja apie siūlymą mažinti egzaminų išlaikymo kartelę: apie tai turi būti konstruktyviai diskutuojama

„Pavasarį susiklosčiusi situacija buvo paaiškinta, kodėl ji susidarė. Ir jau tuomet ministrė indikavo poreikį sutelktai ieškoti konstruktyvių sprendimų.
Tas pasiūlymas, kuris buvo pateiktas dabar, po darbo grupės pasitarimo, yra tik vienas iš pasiūlymų“, – pirmadienį Prezidentūroje žurnalistams sakė J. Karpavičienė, paklausta apie idėją dešimčia taškų mažinti egzaminų išlaikymo kartelę.
„Tikrai neabejoju, kad apie tai turi būti konstruktyviai diskutuojama“, – pažymėjo ji.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę ŠMSM pateikė svarstyti siūlymą dėl brandos egzaminų išlaikymo kartelės mažinimo. Ministerijos teigimu, šiuo metu 35 taškus siekianti egzamino išlaikymo kartelė jau kitąmet galėtų būti nuleista iki 25 taškų.
Taip pat siūloma iki vasario 15 d. pratęsti moksleivių laikomų egzaminų pasirinkimo laiką. Be to, planuojama įvesti elektroninę sistemą mokinių VBE pasirinkimams stebėti.
Be to, ministerijos teigimu, būtina aiškiau apibrėžti egzaminų vertinimo komitetų kompetencijų ribas, didinti reikalavimus, o kartu ir pagalbą egzaminų vertintojams, užduočių recenzentams ir rengėjams.
ELTA primena, kad vasarą paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės Ramintos Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Vėliau ŠMSM vadovė ne kartą užsiminė apie planus mažinti šiuo metu galiojančią egzaminų išlaikymo kartelę.
Viliasi, kad ŠMSM ras kompromisą su protestuoti žadančia švietimo darbuotojų profsąjunga
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai (LŠDPS) žadant protestuoti dėl nepakankamo pedagogų atlyginimų didinimo, prezidento Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė viliasi, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) sugebės rasti kompromisus Andriaus Navicko vadovaujama organizacija.
„Situacija yra dviprasmiška, nes dalis profsąjungų yra sutarusios ir tą viešai deklaravusios po susitikimų su ministre ir ministrės komanda. Dabar vyksta susitikimai, derybos su ta profsąjunga konkrečiai, kuri su tuo nesutinka“, – pirmadienį žurnalistams Prezidentūroje sakė šalies vadovo patarėja.
„Manau, pavyks pasiekti kompromiso ir bus užtikrintas valstybės įsipareigojimas, kad atlyginimai mokytojams augtų taip, kaip yra sutarta“, – vylėsi ji.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę LŠDPS pranešė, kad šį mėnesį žada organizuoti mitingą. A. Navicko vadovaujamos profsąjungos nepasitenkinimas kilo po to, kai ŠMSM su Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga (LŠMPS) sutarė kelti mokytojų algas 11,5 proc. nuo kitų metų rugsėjo 1 d. Taip, pasak LŠDPS, sulaužytas pedagogų bendruomenei duotas pažadas.
