„Suprantu, kad kitas kolega tave labiau jaudina“: NŠA – šokiruojantys liudijimai apie direktoriaus pavaduotojo elgesį

Iš pradžių jį esą kentę tyliai, dabar darbuotojai išdrįso prabilti garsiau ir šauktis pagalbos.
Portalas Lrytas praėjusios savaitės pabaigoje gavo laišką, kuriame teigiama, kad R.Čiužas su darbuotojais dažnai kalba pakeltu tonu, juos žemina, duoda neproporcingai daug darbų, viešai šaiposi ir net seksualiai priekabiauja.
Nuo pareigų vykstant tyrimui R.Čiužas kol kas nenušalintas, apie situaciją jau informuota Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).
Su portalu Lrytas pirmadienį kalbėjusi NŠA Pedagoginių darbuotojų departamento direktorė Nijolė Valikonė teigė, kad dėl direktoriaus pavaduotojo elgesio iš agentūros jau net yra išėjusių žmonių – anot jos, ypač sudėtinga čia darbuotis jaunesnėms, mažiau patirties turinčioms moterims.
„Jei įeina į kabinetą, kur bendrauji su kolega vyru, sako „suprantu, čia trečias nereikalingas“, arba „suprantu, kad kitas kolega vyras tave labiau jaudina“, – pasakojo agentūroje dirbanti specialistė.
Bijo eiti į darbą, geria vaistus
Klausimų dėl R.Čiužo tinkamumo eiti ministerijai pavaldžios NŠA direktoriaus pavaduotojo pareigas kilo dar vasarą, kai jis juo ir tapo.
Pažymima, kad R.Čiužo sutuoktinė Jolanta Navickaitė dirba būtent ŠMSM, yra Ugdymo departamento direktorė, tad svarstyta, ar tai negalėtų būti viešų ir privačių interesų konfliktas.
Visgi nuo liepos 1-osios jis pradėjo eiti direktoriaus pavaduotojo pareigas.
R.Čiužas anksčiau buvo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) direktorius, tačiau prieš keletą metų, šalių susitarimu, Vyriausybė jį atleido po to, kai sulaukė pavaldinių kaltinimų dėl psichologinio spaudimo ir mobingo.
Panašu, kad panašios problemos jį atsivijo ir iki Švietimo agentūros. Jos darbuotojų laiške, kurį gavo ir Lrytas, jie ragina imtis priemonių ir nedelsiant R.Čiužą nušalinti.
„Neapsikentę to, kas vyksta NŠA, kreipiamės prašydami kuo skubiau imtis priemonių ir nedelsiant nušalinti nuo pareigų NŠA pavaduotoją Renaldą Čiužą“, – taip laišką pradėjo darbuotojų bendruomenė.
Pasak laiško autorių, žmonės net bijo eiti į darbą, geria vaistus, slepiasi nuo R.Čiužo, nes dirbti tiesiog nebeįmanoma.
„Pavaduotojas dažnai kalba pakeltu tonu, žemina, duoda neproporcingai daug darbų, šaiposi viešai, ypač iš moterų, menkina jas, kalba apie oralinį, siūlo nusirengti, kai ateina į kabinetą moteris, gąsdina, kad jei norės, susitvarkys tuoj pat, klausinėja asmeninių dalykų.
Meluoja, iškraipo faktus, liepia vykdyti nelogiškus pavedimus, klastoja dokumentus, nesilaiko subordinacijos, kalba visiems, kad NŠA direktorius yra nevykęs ir jis tuoj perims laivo vairą, nes ministerija juo pasitiki, todėl ir paskyrė (padarė spaudimą komisijai, kad R.Čiužas laimėtų konkursą)“, – rašoma darbuotojų laiške.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos jie prašė „eliminuoti šį žmogų iš švietimo sistemos“.
„Taip pat esame informuoti, kad prieš tai dirbęs Vilniaus „Juventos“ gimnazijoje R.Čiužas ir ten taikė mobingą, žemino, engė, tyčiojosi iš mokytojų, ypatingai pavaduotojo ugdymui, skaldė kolektyvą, psichologiškai smurtavo.
Klausiame, kaip ir kodėl jis ministrės buvo pasirinktas ir nudeleguotas dirbti į NŠA?“ – teiravosi agentūros darbuotojai.
„Bijodami, kad dėl turimų R.Čiužo aukštų ryšių ir įtakingų draugų niekas nebus sprendžiama ir eilinį kartą viskas bus užglaistyta, kreipiamės norėdami turėti įrodymų, jei tektų eiti į teismą nutikus nelaimei ir neatlaikius kuriam nors darbuotojo psichikai ir sveikatai“, – laiške pridūrė darbuotojų bendruomenė.
Laiškuose, su kuriais susipažino Lrytas, teigiama, kad R.Čiužas savo pavaldines taip pat vadina tokiais žodžiais kaip „meilutė“ ar „aukselis“, laido nepadorias replikas.
Jau yra ir išėjusių iš darbo
NŠA Pedagoginių darbuotojų departamento direktorė N.Valikonė Lrytas pasakojo, kad nederamo R.Čiužo elgesio atvejų yra daug ir įvairių – jie užfiksuoti ir darbuotojų laiškuose.
„Šiuo atveju prašymą parašiau apie konkrečiai savo ir savo departamento žmonių patiriamą tam tikrą spaudimą, tačiau kai atkreipiau dėmesį į šitą problemą, pradėjau plačiau bendrauti su kitais agentūros darbuotojais, supratau, kad tai patiria tikrai nemažai žmonių“, – aiškino NŠA darbuotoja.
Pasak N.Valikonės, ypač daug nederamų komentarų sulaukia moterys – neretai jaunesnės ir galbūt kiek mažiau patyrusios.
„Pavyzdžiui, sako „prašom nusirengti iki pusės“, kai ateina pas jį į kabinetą, taip pat įvairūs menkinantys kreipimaisi „mergaite“. Jei įeina į kabinetą, kur bendrauji su kolega vyru, sako „suprantu, čia trečias nereikalingas“, arba „suprantu, kad kitas kolega vyras tave labiau jaudina“.
Tokie pasakymai, kurie tikrai neturėtų būti toleruotini darbo aplinkoje“, – pabrėžė NŠA Pedagoginių darbuotojų departamento direktorė.
Paklausta, kada pastebėjo tokio R.Čiužo elgesio apraiškas, ji prisiminė, kad pernelyg familiarus pavaduotojo bendravimas prasidėjo vos ne iš karto jam pradėjus dirbti.
„Kadangi aš esu truputį amžiuje ir suprantanti, kas vyksta, aš asmeniškai to galbūt per daug nesureikšminau, bet kai pabendravau su kolegėmis, pamačiau, kad yra tokių, kurios yra tikrai labai įsibaiminusios ir labai prastai jaučiasi.
Tai žemina jas kaip moteris ir pirmiausia kaip darbuotojas“, – tvirtino N.Valikonė.
Pasak specialistės, dabar būtų sunku pasakyti, ar per visą šį laiką kažkas išdrįso R.Čiužui pasipriešinti.
„Kad buvo sakoma kitiems kolegoms, tai taip. Tikėtina, kad tos jaunesnės darbuotojos neišdrįso pasipriešinti – aš tam tikrais atvejais tiesiog pasitraukiu nuo nepageidaujamo kontakto ir tiek, tai gal toks pasipriešinimas yra mažiau pastebimas, bet apskritai tokio dalyko neturi būti darbo aplinkoje – ypač iš vyro, kuris užima aukštesnes pareigas ir šiuo atveju turi galią“, – aiškino NŠA darbuotoja.
N.Valikonė nesiėmė analizuoti priežasčių, kodėl R.Čiužas taip elgiasi su savo kolegomis, tačiau svarstė, kad viešai prieinama informacija apie šį asmenį rodo, jog tam tikrų norų demonstruoti galią yra nuolat.
Ji taip pat patikino, kad dėl direktoriaus pavaduotojo veiksmų jau yra ir iš darbo išėjusių žmonių.
„Visi gavome vieno darbuotojo laišką, kuriame buvo labai aiškiai parašyta, kad išeina būtent dėl spaudimo ir nepagarbaus elgesio“, – prisiminė specialistė.
Anot NŠA Pedagoginių darbuotojų departamento direktorės, pirmadienį R.Čiužas yra darbe, nuo pareigų nėra nušalintas. Pasiteiravus, ar darbuotojai dabar negalėtų sulaukti grasinimų kerštu, N.Valikonė svarstė, kad tokie grasinimai iš pavaduotojo pusės nebūtų labai atsargus žingsnis.
Antradienį, kai NŠA direktorius S.Šabanovas grįš iš komandiruotės, ketinama jam pateikti ir tarnybinį pranešimą.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija savo ruožtu patvirtino gavusi NŠA darbuotojų skundą.
„Gavome skundą, gauta informacija dėl galimų NŠA vadovo pavaduotojo veiksmų yra kelianti susirūpinimą. Vadovaujančias pozicijas užimantys asmenys turi pasižymėti ypatingai aukštais pagarbaus elgesio ir etikos standartais.
Susiekėme su Nacionalinės švietimo agentūra, ji informavo, kad pradeda vidinį tyrimą. Ministerija yra pasiruošusi padėti, jei NŠA reiktų konsultacijų dėl procesų eigos, tačiau negalime priimti ar daryti įtakos sprendimams dėl kitų įstaigų darbuotojų“, – rašoma Lrytas pateiktame ministerijos komentare.
Reaguoja ir politikai
Į situaciją NŠA jau sureagavo ir kai kurie politikai. Buvusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė nurodė, kad kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją (VDI) ir Lygių galimybių kontrolierę.
„Gauti pranešimai kelia labai rimtų abejonių dėl situacijos Nacionalinėje švietimo agentūroje. Darbuotojų saugumas ir pagarba jiems turi būti absoliutus prioritetas. Todėl būtina kuo skubiau įvertinti galimus pažeidimus ir užtikrinti pranešėjų apsaugą“, – teigė parlamentarė.
Savo kreipimesi R.Morkūnaitė-Mikulėnienė prašė institucijų trijų esminių dalykų.
„Inicijuoti tyrimą, įvertinant galimus psichologinio smurto, mobingo, seksualinio priekabiavimo požymius ir galimus Darbo kodekso pažeidimus. Užtikrinti pranešėjų konfidencialumą ir apsaugą nuo galimo spaudimo ar atsakomųjų veiksmų.
Įvertinti prevencinių priemonių veikimą NŠA – ar jos įgyvendinamos tinkamai, ar darbuotojai turi realias galimybes kreiptis pagalbos, ar paskirti atsakingi asmenys“, – išplatintame pranešime dėstė konservatorė.
Renaldas Čiužas
