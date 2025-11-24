E. Milešinas: tarp ministerijos ir profsąjungų rastas sutarimas dėl mokytojų uždarbio didinimo

Praėjusią savaitę ŠMSM ir profsąjungų aptartas siūlymas pedagogų atlyginimus nuo sausio 1 d. didinti 8,41 proc., įskaitant 0,71 proc. didėjantį pareiginės algos bazinį dydį, bus pateiktas vertinti Finansų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, sako LŠMPS pirmininkas.
„Sutarimas tarp ministerijos ir profsąjungų rastas, projektas atiduotas vertinti Finansų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms. Kai grįš vertinimas, tarsimės dėl sutarties pasirašymo“, – Eltai po susitikimo su ŠMSM vadove Raminta Popoviene sakė E. Milešinas.
„Liko patikslinta sąlyga, kad kiekvienais metais, tiek 2027 m., tiek 2028 m., (mokytojų – ELTA) darbo užmokestis nuo sausio 1 d. didėja ne mažiau kaip sutarta pernai formulėje – šalies vidutinio darbo užmokesčio prognozė dauginama iš 5 proc.“ – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, praėjusios savaitės pabaigoje ŠMSM su pedagogų profsąjungomis aptarė galimybę pedagogų atlyginimus nuo kitų metų sausio 1 d. didinti 8,41 proc., įskaitant 0,71 proc. didėjantį pareiginės algos bazinį dydį.
Anksčiau su Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga (LŠMPS) ministerija buvo sutarusi algas kelti ne nuo kitų metų sausio, bet nuo 2026 m. rugsėjo, bet su sąlyga, kad darbo užmokestis didėtų sparčiau – 11,5 proc. Vis dėlto, toks siūlymas netiko kitai, Andriaus Navicko vadovaujamai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungai (LŠDPS).
Savo ruožtu R. Popovienė pripažįsta, kad ankstesnis siūlymas atlyginimus kelti nuo kitų metų rugsėjo yra palankesnis trejų metų perspektyvoje, tačiau svarbu atsižvelgti ir į tam nepritariančių profsąjungų lūkesčius.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Tačiau Vyriausybės pateiktame 2026 m. biudžeto projekte buvo siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Egidijus MilešinasŠvietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)
