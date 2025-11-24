Nuo kitų metų mažinama egzaminų išlaikymo kartelė

Anot ministerijos, egzaminas turi būti įveikiamas ne tik akademinių gimnazijų ar korepetitorių ugdomiems abiturientams, bet ir kitiems besimokantiesiems.
Dėl tolesnių ilgalaikių valstybinių brandos egzaminų sistemos pokyčių, įskaitant ir egzamino išlaikymo ribą, nuo 2026 m. sausio planuojamos viešos diskusijos.
Ministerija taip pat pratęsė abiturientų pasirinkimo laiką, kokius egzaminus laikyti – nuo lapkričio 25 dienos iki vasario 15-osios. Kartu įvedama vieša elektroninė sistema, kurioje galima stebėti kandidatų pasirinkimus ir taisyti įvesties klaidas. Be to, mokyklos vadovai galės atidėti egzaminų laikymą pakartotinėje sesijoje dėl objektyvių priežasčių.
Nuo kitų metų perlaikyti neišlaikytą matematikos egzaminą bus galima dar tais pačiais metais pakartotinėje sesijoje. Tuo metu neišlaikę A lygiu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų abiturientai galės rinktis, kokiu lygiu (A ar B) perlaikyti egzaminą. Perlaikyti mokiniai galėjo tik neišlaikytą lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, nes jis yra vienintelis privalomas egzaminas mokyklai baigti.
Perlaikyti pirmąją egzamino dalį galės tik tie, kurie pernai dėl mokyklų klaidų to padaryti negalėjo. Trečių gimnazijos klasių moksleiviai, laikantys pirmąją egzamino dalį šiais metais, perlaikyti jos negalės.
Ministerija taip pat aiškiau apibrėžia egzaminų vertinimo komitetų kompetencijų ribas, didina jiems reikalavimus.
Be to, egzaminų vertintojams, užduočių rengėjams ir recenzentams bus organizuojami specializuoti nacionaliniai ir tarptautiniai mokymai.
ELTA primena, kad vasarą paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės Ramintos Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Vėliau ŠMSM vadovė ne kartą užsiminė apie planus mažinti šiuo metu galiojančią egzaminų išlaikymo kartelę.