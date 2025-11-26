Lietuvos dienaŠvietimas

Ministerija paskelbė kitų metų brandos egzaminų tvarkaraštį

2025 m. lapkričio 26 d. 08:58
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) patvirtino 2025–2026 mokslo metų valstybinių brandos egzaminų (VBE) tvarkaraštį. Pagal jį pagrindinė sesija prasidės kitų metų kovo 30 dieną ir tęsis iki birželio 19 dienos, trečiadienį pranešė ministerija.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip įprastai, lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų VBE kalbėjimo dalys numatytos kovo pabaigoje–balandžio pradžioje, o egzaminai raštu, kurie prasidės lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu, startuos birželio 1-ąją.
Pakartotinė VBE sesija suplanuota birželio 22–liepos 13 dienomis.
Be to, pasak ministerijos, keičiama atostogų struktūra.
III gimnazijos klasės moksleiviai lietuvių kalbos ir literatūros VBE kalbėjimo dalis ir IV gimnazijos klasės moksleiviai užsienio kalbos VBE antros dalies kalbėjimo dalį laikys prieš Velykų atostogas. Kitų klasių mokiniai atostogaus savaitę prieš Velykas.
EgzaminaiŠvietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)
