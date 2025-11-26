Ministerija paskelbė kitų metų brandos egzaminų tvarkaraštį

Kaip įprastai, lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų VBE kalbėjimo dalys numatytos kovo pabaigoje–balandžio pradžioje, o egzaminai raštu, kurie prasidės lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu, startuos birželio 1-ąją.
Pakartotinė VBE sesija suplanuota birželio 22–liepos 13 dienomis.
Be to, pasak ministerijos, keičiama atostogų struktūra.
III gimnazijos klasės moksleiviai lietuvių kalbos ir literatūros VBE kalbėjimo dalis ir IV gimnazijos klasės moksleiviai užsienio kalbos VBE antros dalies kalbėjimo dalį laikys prieš Velykų atostogas. Kitų klasių mokiniai atostogaus savaitę prieš Velykas.
