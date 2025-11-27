Mokytoją pribloškė el. dienyno pasiūlymas: „juodojo penktadienio“ nuolaida leis pažiūrėti, kaip sekasi tavo vaikui?

Vadinamojo „juodojo penktadienio“ proga tėvams siūloma už mažesnę kainą įsigyti specialų dienyno planą su tam tikromis privilegijomis.
Jos esą leidžia tėvams stebėti, kaip jų atžalai sekasi mokytis kitų vaikų kontekste – pavyzdžiui, klasės ar visos mokyklos mastu, ir taip stebėti progresą.
A.Bitautui tokia akcija pasirodė gana keistai – savo įžvalgomis mokytojas pasidalijo feisbuke.
Jis įkėlė sistemos „Mano dienynas“ pateiktą pasiūlymą, kuriuo siūloma mokėti 9,99 eurus vietoje 29,50 eurų ir įsigyti specialų planą.
„Regis, per tiek metų švietime mačiau viską – nuo iš lempos mestų +10 balų iki darbo be vadovėlių. Bet šitas dalykas pranoksta viską.
Black Friday akcija… jeigu nori pažiūrėti savo vaiko pažymius! Nusiperki „šeimos“ planą – matysi ir tai, kaip tavo vaikas atrodo kitų vaikų kontekste.
O jeigu nenusiperki? Tai ką, lieka graužti baronkos skylę?“ – klausė pedagogas.
Tiesa, šiuo elektroniniu dienynu tėvai ir mokiniai gali naudotis ir nemokamai, tačiau tuomet turi matyti reklamas ir turi prieigą tik prie pagrindinių mokinio duomenų.
Dienyno internetinėje svetainėje nurodoma, kad su mokamu planu dienyną bus galima stebėti be reklamų, bus galima matyti mokinio reitingą, taip pat į elektroninį paštą gauti asmeninius pranešimus apie konkretų vaiką, stebėti jo pažangą, matyti ataskaitas.
Į mokytojo išsakytas pastabas sureagavo ir šį dienyną administruojančio Nacionalinio švietimo centro (NASC) atstovai.
„Manodienynas.lt jau 18 metų teikia premium paslaugas tėvams, užtikrindamas skaidrų, patogų ir nuoseklų vaikų ugdymo informacijos stebėjimą. Išsamus visų teikiamų paslaugų aprašymas pateikiamas mūsų oficialiame tinklalapyje.
Šiuo laikotarpiu siūlome trigubai mažesnę premium plano kainą, siekdami, kad pažangios ir papildomos funkcijos būtų prieinamos kuo platesniam tėvų ratui.
Mūsų tikslas – sudaryti sąlygas visoms šeimoms patogiai gauti papildomą aktualią informaciją apie vaikų mokymosi procesą“, – teigė NASC atstovai.
Taip pat komentare pažymima, kad tėvai ir be plano gali matyti vaikų pažymius, todėl esminė ugdymo informacija išlieka visiems prieinama.
„Premium planas suteikia papildomų naudų, kurios pagerina bendravimą, padidina informacijos prieinamumo greitį ir praplečia dienyno funkcionalumą.
Mokytojams visos Manodienynas.lt paslaugos yra teikiamos nemokamai“, – nurodoma Lrytas pateiktame atsakyme.
