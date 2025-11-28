Prestižinėje gimnazijoje – neramumai: ketinama vadove paskirti „Šiaurės Korėja“ anksčiau vadintos mokyklos direktorę

Paaiškėjo, kad Užupio gimnazijos direktoriaus konkursą neseniai laimėjo Rasa Dagienė, anksčiau vadovavusi Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijai.
Visgi jos profesinė praeitis – gana spalvinga: anksčiau skelbta, kad meras ja išreiškė nepasitikėjimą, todėl iš pareigų R.Dagienė patraukta. Kalbėta apie prastą psichologinę atmosferą, net mobingo apraiškas.
Mokytojai jau sukilo
Vienoje iš Radviliškio progimnazijų dirbantys žmonės anksčiau skundėsi ypač netinkamu direktorės elgesiu su darbuotojais.
Kaip pernai skelbė Lrytas, šią švietimo įstaigą palikę 11 pedagogų ir darbuotojų patvirtino, kad apsispręsti padėjo patirtas mobingas, nepagarbus elgesys, patyčios. Jie neslėpė, kad dėl autokratiško vadovavimo stiliaus ši įstaiga vadinama „Šiaurės Korėja“.
Galiausiai iš pareigų R.Dagienė buvo atleista. Šiaulių apylinkės teismas praėjusių metų vasarą nustatė, kad iš darbo ji atleista teisėtai.
„Radviliškio rajono savivaldybės meras Kazimieras Račkauskis turėjo teisinį pagrindą atšaukti ieškovę iš progimnazijos direktorės pareigų, merui praradus pasitikėjimą ja. Sprendimas priimtas Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose“, – rašoma teismo nutarime.
Dabar, pasirodo, R.Dagienė laimėjo konkursą vadovauti prestižine neretai vadinamai Vilniaus Užupio gimnazijai.
Tai Lrytas patvirtino ir Vilniaus miesto savivaldybė.
„Konkurse Užupio gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti dalyvavo 3 pretendentai, iš kurių laimėtoju buvo atrinktas geriausiai pasirengęs ir surinkęs daugiausiai balų.
Atrankos metu pretendentų kompetencijos vertinamos pagal pokalbį, švietimo įstaigos veiklos gaires, gyvenimo aprašymą, rekomendacijas bei kitą atrankos apraše nurodytą informaciją.
Galutinis pretendento konkursinis balas apskaičiuojamas susumuojant komisijos narių vertintų gebėjimų balų vidurkių sumą ir pretendento kompetencijų įvertinimą iš kompetencijų vertinimo ataskaitos“, – konkurso aplinkybes portalui Lrytas penktadienį pakomentavo Vilniaus miesto savivaldybės atstovai.
Tiesa, anot jų, darbo sutartis su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma ir jis priimamas į pareigas tik po to, kai baigiama duomenų patikra pagal Korupcijos prevencijos ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymus bei gaunamos pažymos apie laimėjusio kandidato tinkamumą užimti pareigas.
„Šiuo metu šios įprastos procedūros dar nėra pasibaigusios, sutartis su laimėtoju nėra pasirašyta“, – nurodė savivaldybė.
Visgi portalas Delfi jau gavo Užupio gimnazijos bendruomenės laišką, kuriame savivaldybę ragina R.Dagienės direktore nepaskirti.
„Mes, Vilniaus Užupio gimnazijos mokytojai, vadovaudamiesi LR Švietimo įstatymo 5 straipsniu, nustatančiu privalomus nepriekaištingos reputacijos kriterijus švietimo įstaigos vadovams, reiškiame susirūpinimą dėl kandidatės R.Dagienės tinkamumo eiti gimnazijos direktoriaus pareigas“, – teigiama Delfi gautame rašte, kurį pasirašė mokyklos pedagogai ir mokinių atstovas.
Sureagavo tarybos narys
Portalui 15min pati R.Dagienė taip pat patvirtino, kad laimėjo konkursą į direktoriaus vietą, tačiau į pareigas dar nėra paskirta.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis savo ruožtu viešai iškėlė klausimą, ar tikrai tokio vadovo reikia Vilniaus mokyklai.
„Tokio, kuris atleistas iš kitos Lietuvos mokyklos dėl mobingo ir kitų drausminių pažeidimų? Pastarosiomis dienomis sulaukiau daug žinučių dėl Užupio gimnazijos direktoriaus konkurso. Viešojoje erdvėje paplito informacija, kad konkursą laimėjo Rasa Dagienė – kandidatė, kurios praeitis kelia daug klausimų.
Kadangi švietimo įstaigų vadovų reputacija yra teisiškai reglamentuota, šįkart verta ramiai ir atsakingai peržvelgti viešus faktus“, – feisbuke rašė A.Nemunaitis, šalia pridėjęs dėl R.Dagienės jau priimtus sprendimus ir liudijimus.
„Ar kandidatė atitinka Švietimo įstatymo reikalavimus?“ – klausė sostinės Tarybos narys.
„Atsižvelgiant į teismo nutartį, kurioje konstatuotas „pasitikėjimo praradimas“ ir darbo drausmės pažeidimai, kyla pagrįstas klausimas: ar šiandien ši kandidatė gali būti laikoma nepriekaištingos reputacijos, kaip to reikalauja įstatymas?
Mokyklos vadovo pareigos yra neatsiejamos nuo absoliutaus pasitikėjimo. Todėl reputacijos kriterijai čia turi būti taikomi itin griežtai ir be kompromisų. Vilnius turi teisę tikėtis aukščiausio standarto. Užupio gimnazija – prestižinė Vilniaus mokykla. Jos vadovas turi būti žmogus, kurio reputacija nekelia abejonių niekam: nei tėvams, nei mokytojams, nei vaikams, nei savivaldybei.
Konkursas dar nereiškia paskyrimo. Paskyrimas yra politinė atsakomybė, kuri turi būti vykdoma remiantis įstatymu ir viešo intereso apsauga.
Regioninėje spaudoje buvo kelis kartus paminėta, kad Rasą Dagienę sieja giminystės ryšiai su TS-LKD Radviliškio skyriaus vadovu, praeitos kadencijos Seimo nariu, Antanu Čepononiu, nu bet netikiu, kad tai yra pakankama priežastis skaidriajam Vilniaus merui Valdui Benkunskui paskirti Užupio direktorę partiečio giminaitę“, – rašė A.Nemunaitis.
