Keturios Lietuvos aukštosios mokyklos vienijasi mokytojų trūkumui spręsti

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos kanclerės, profesorės Linos Kaminskienės teigimu, jeigu akademinė bendruomenė būtų išgirsta laiku, situacija šiandien būtų kitokia.
„Mokytojų trūkumas Lietuvoje nesusidarė per vienerius metus. Jau prieš aštuonerius ar dešimt metų akademinė bendruomenė akcentavo, kad mokytojai sensta, o vis mažiau jaunimo stoja į pedagogines studijas. Jeigu būtų buvę laiku sureaguota į tas neraminančias žinutes, ko gero šiandien neturėtume tokios gilios krizės“, – teigia prof. dr. L. Kaminskienė.
Anot kanclerės, nors pastaraisiais metais stojančiųjų į pedagogikos studijas skaičius yra išaugęs, problemos greitu metu išspręsti nepavyks dėl nepalankių Lietuvos demografijos tendencijų. Net ir skiriant prioritetines stipendijas bei telkiant valstybės dėmesį, tikėtina, kad mokytojų trūkumas išliks dar bent penkmetį.
„Lietuva nėra didelė valstybė, mes neturime ir tiek gyventojų, kad galėtume tikėtis, jog greitai pavyks užglaistyti dešimtmečio spragas. Šiuo metu reikia ieškoti būdų, kaip pritraukti jaunus žmones, sudominti mokytojo veikla“, – pabrėžia kanclerė.
Mokytojo profesija – ne tik klasė, bet ir pasaulis
Šiuo metu pagrindinis uždavinys, kurį sau kelia aukštosios mokyklos, siekdamos pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių į pedagogikos studijas – pakeisti nusistovėjusį požiūrį, kad mokytojo profesija yra lokali. Kaip teigia prof. dr. L. Kaminskienė, svarbu suteikti būsimiems mokytojams galimybę pamatyti platesnius horizontus.
„Norime parodyti, kad mokytojo veikla nėra tik klasė ir mokykla. Tai – erdvė tarptautinei veiklai, galimybė mokytis iš geriausių Europos universitetų ir mokyklų“, – sako VDU Švietimo akademijos kanclerė.
Ši priežastis paskatino VDU inicijuoti precedento neturintį projektą – suvienyti keturias Lietuvos aukštąsias mokyklas siekiant spręsti mokytojų trūkumo problemą. Vytauto Didžiojo, Vilniaus ir Klaipėdos universitetai bei Kauno kolegija įkūrė konsorciumą „Mokytojai Lietuvos ateičiai: mokytojų rengimo stiprinimas per tarptautinį mobilumą“, kurio tikslas – skatinti pedagogikos ir edukologijos studijų krypties studentų ir akademinio personalo tarptautinį mobilumą.
„Vedini šios idėjos norime sukurti galimybę būsimiems mokytojams studijoms, pedagoginei praktikai ar stažuotei išvykti ir pamatyti, kaip dirba geriausios Europos mokyklos. Pasisemti patirčių iš Skandinavijos šalių ar tokių valstybių kaip Estija, Kroatija – kurios, būdamos panašioje situacijoje kaip Lietuva prieš dvidešimt metų, šiandien susikūrė stiprias pedagogines praktikas. Šios gerosios patirtys jaunam žmogui gali būti labai motyvuojančios“, – teigia prof. dr. L. Kaminskienė.
Bendradarbiavimas vietoj konkurencijos
VDU Švietimo akademijos kanclerės nuomone, šis projektas išskirtinis tuo, kad paskatino aukštąsias mokyklas vienytis siekiant spręsti Lietuvai opią problemą, o ne konkuruoti, ką universitetai yra įpratę daryti.
„Lietuvoje mums bendradarbiauti nėra labai lengva, o ypač aukštajame moksle. Mes mieliau bendradarbiaujame moksle, vykdydami projektus ar iniciatyvas, bet studijų srityje mes labiau konkurentai negu partneriai. Todėl šis projektas yra unikalus, nes subūrė keturias aukštąsias mokyklas bendram tikslui – stiprinti mokytojų rengimą ir studijų tarptautiškumą“, – pabrėžia prof. dr. L. Kaminskienė.
Kanclerė tiki, kad konsorciumas gali suteikti tai, ko Lietuvos švietimo sistemai šiuo metu reikia labiausiai.
Numatyta, kad pirmaisiais konsorciumo metais studijų ir praktikos užsienyje galimybėmis pasinaudos daugiau nei 270 būsimų pedagogų.
„Tikime, kad po trejų metų šis projektas įrodys, kokios svarbios ir veiksmingos yra mobilumo iniciatyvos siekiant paskatinti žmones rinktis pedagogikos studijas. Tarptautinių studijų horizontą išbandę būsimi mokytojai atneš naujas patirtis, kurių šiandien mums taip trūksta“, – teigia prof. dr. L. Kaminskienė.
Pirmieji rezultatai viršijo lūkesčius
VDU Švietimo akademijos kanclerė pripažįsta, kad projekto pradžia kėlė nemažai nerimo, tačiau konsorciumo veikla jau davė pirmuosius rezultatus. Studentai galimybe dalyvauti tarptautinėse veiklose pradėjo naudotis jau šį semestrą.
„2025-ųjų metų rudens pradžioje aukštųjų mokyklų atstovai susibūrė į VDU koordinuojamą konsorciumą, siekdami sukurti bendrą tarptautinių partnerių tinklą. Nerimavome, ar studentai supras šios iniciatyvos prasmę, bet šiandien galime pasakyti – susidomėjimas viršijo lūkesčius. Džiaugiamės, kad per visą Lietuvą artėjame link pirmojo šimto studentų, kurie artimiausiu metu išvyks mokytis į užsienį“, – džiaugsmo neslėpė prof. dr. L. Kaminskienė.
