Viskas! Visos 3000 vietų į forumą „Švietimo kodas“ užpildytos

Trečius metus Lrytas organizuojamas forumas tapo svarbia platforma dialogui apie švietimo ateitį. Šiemet iniciatyvą stiprina ir partneriai – Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) bei organizacija „Švietimas numeris vienas“.
„Tai, kad visos vietos į forumą buvo užpildytos vos per tris savaites, aiškiai parodo – švietimo bendruomenė Lietuvoje yra aktyvi, susitelkusi ir pasirengusi pokyčiams. „Švietimo kodas“ šiandien jau nėra tik renginys – tai gyvas susitikimo taškas, kuriame gimsta idėjos, stiprėja ryšiai ir formuojasi bendras požiūris į švietimo ateitį. Šiemet Kaune kuriame ne tik turinio kupiną forumą, bet ir tikrą švietimo šventę – Vienybės aikštė vienai dienai taps atvira erdve dialogui, patirčiai ir bendrystei“, – sako Lrytas iniciatyvos „Švietimo kodas“ vadovė Greta Ališauskaitė Bagušauskienė.
Forume dalyvių lauks: daugiau nei 150 pranešėjų, per 60 pranešimų ir diskusijų, 5 teminės turinio salės, 30 edukacinių ir inovatyvių stendų ir viskas bus išsidėstę trijose erdvėse.
Forume „Švietimo kodas“ savo įžvalgomis dalysis švietimo lyderiai, pedagogai, politikai, mokslininkai, verslo atstovai, užsienio ekspertai, psichologai, visuomenininkai bei saugumo specialistai. Diskusijų centre – švietimo politika, lyderystė, inovacijos, emocinė sveikata ir bendruomenės atsparumas.
Su visais pranešėjais ir forumo programa galite susipažinti šiame puslapyje.
Forumas ir paroda „Švietimo kodas“ vyks 2026 m. kovo 6 d., Vytauto Didžiojo universitete (VDU) S. Daukanto g., 28 ir V. Putvinskio g. 23 bei BLC Verslo centre, Kaune.
Pagrindiniai forumo partneriai – „Saulės“ privati gimnazija, „Vedliai“, „Maxima“, „Telia“. Taip pat partneriai: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, „Ignitis“, „Robotikos akademija“, Nacionalinė švietimo agentūra, „EPSON“, „C&C“, „Omnisend“, „Devbridge Foundation“, „Kalbos ir komunikacijų centras“, MO muziejus, „Aconitum“, „Šiaurės licėjus“, „Mokslo sala“, „Matematikos mokykla“, „Gamtos ateitis“, klinika „Osteomedika“, „Optometrijos centras“, „Tarptautinio transporto ir logistikos aljansas“, „Lotos pharma“ „Energetikos ir technikos muziejus“, „Norsan Baltic“, klinika „8 drambliai“, „Eurobiuras“, „Pergalė“, „AJ Produktai“, „Ecosh“, „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko, „Parfum arabia“ bei kiti.
