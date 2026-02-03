29-erių mokytoja iš Gargždų sugalvojo, kaip palengvinti daugybės mokytojų kasdienybę: sukūrė išskirtinę platformą

29-erių mokytoja šiandien džiaugiasi itin sėkmingai prigijusiu savo nauju projektu – platforma „EPSAM“, padedančia mokytojams gerokai paprasčiau organizuoti išvykas, edukacijas ir pramogas vaikams.
Įprastai klasių vadovus gana išvarginantis ekskursijų planavimo procesas šiuo atveju gali būti išspręstas vos keliais mygtukų paspaudimais. Viskas čia – vienoje vietoje, telieka išsirinkti norimą išvyką ir ruoštis nuotykiams.
E.Lekstytė prisipažįsta – kai viskas taip sava ir įdomu, pavyksta ir mėgautis, ir atrasti daugiau mokytojui tokio svarbaus laiko.
Idėja gimė naktį
E.Lekstytė fizinio ugdymo mokytoja Gargžduose dirba jau šešerius metus. Visgi jos kasdienybė darbe pasikeitė tada, kai jauna pedagogė gavo pirmuosius savo auklėtinius – kartu su šia atsakomybe atkeliavo ir visos kitos auklėtojų rolės, pavyzdžiui, išvykų planavimas.
Pedagogė labai greitai suprato, kad ekskursijų paieškos, autobusų derinimo darbai ir visi kiti biurokratiniai procesai mokytojams užtrunka be galo ilgai.
Veikliai, nuolat naujų galimybių siekiančiai Evelinai kilo mintis, kodėl gi nepabandyti išspręsti kokios nors savo kasdienybėje kylančios problemos.
„Ir pagalvojau, kodėl nesukūrus ko nors, kur būtų viskas vienoje vietoje? Aš, kaip jauna mokytoja – man yra tik 29-eri – galvojau, kad man būtų labai patogu, jeigu aš galėčiau tiesiog įeiti į kokią nors platformą, nes daugiau tokių panašių nėra – tik Kultūros pasas“, – kalbėjo mokytoja, pridūrusi, kad norint juo pasinaudoti vėl reikėdavo įdėti nemažai pastangų.
„Vis galvojau: kodėl nėra vienos vietos, kur prisijungiu ir iškart matau paruoštus išvykų paketus – edukacija, pramoga ir autobusas. Kad nereikėtų niekam skambinti ir visko derinti atskirai“, – kilusią mintį prisiminė E.Lekstytė.
Idėja fizinio ugdymo mokytojai gimė naktį, prieš miegą. Ji suprato, kad jeigu gali nuo mokytojų pečių nuimti šiek tiek krūvio, reikėtų tą ir padaryti, nes pedagogai jau ir taip to krūvio turi pakankamai daug.
„Vieną rytą, atsibudusi, pagalvojau: reikia įkelti apklausą mokytojams į feisbuko grupę. Paklausiau, ką jie labiausiai norėtų matyti toje platformoje-svetainėje, ir iš atsakymų išsigryninau, ko jiems iš tikrųjų reikia.
Tada Gargžduose užsiregistravau į „Spiečių“ (Inovacijų agentūros bendradarbystės erdvę, – aut. past.) – ten su vadove Giedre dar labiau susidėliojome idėją, o netrukus atsirado ir IT specialistas, su kuriuo jau dabar dirbame prie svetainės – kartu nuosekliai gryniname platformos sprendimus ir dėliojam tolimesnius planus“, – dėstė pedagogė.
Dabar su kolega Evelina prie „EPSAM“ platformos dirba dviese.
Paklausta, kaip sekėsi užmegzti ryšį su paslaugų vaikams tiekėjais, E.Lekstytė prisiminė, kad pradžia čia taip pat buvo gana sklandi – platforma pradėjo bendradarbiauti su keliomis autobusus nuomojančiomis įmonėmis, o pasikalbėjus viena draudimo kompanija netgi pasisiūlė apdrausti mokinius. Tai – iki šiol praktiškai neregėtas, bet itin svarbus dalykas.
Pavyzdžiui, nuvykus į batutų parką ir vaikui susižeidus, mokytojui su tuo susiję rūpesčiai bent iš dalies nukristų.
„EPSAM“ platforma ir jos idėja galiausiai pritraukė tikrai nemažai susidomėjusių paslaugų tiekėjų – įsitraukimas buvo dar didesnis, nei buvo galima tikėtis, šypsojosi mokytoja.
„Pasiūliau, ar jie norėtų jungtis nemokamai, pasižiūrėti, kaip viskas veikia. Ir tikrai atsirado daug norinčių, sakančių, kad oi, labai įdomiai sugalvota. Jie kažkaip patys tą iniciatyvą rodė. Ir viskas taip gana lengvai, paeiliui ir vyko“, – prisiminė E.Lekstytė.
Auklėtinius globojanti pedagogė pripažino – vaikai nori ne tik edukacijų, bet ir pramogų. Todėl šias dvi veiklas išties svarbu derinti, jeigu mokytojas nori, kad vaikai leidžiamu laiku tikrai būtų patenkinti.
„Tai ir tuos paketus dėjau taip, kad būtų toks laviravimas – kad būtų ir įdomu, bet vėliau vaikai galėtų ir papramogauti“, – aiškino Evelina, pridūrusi, kad per vieną dieną mokiniai, tarkime, galėtų mokytis improvizuoti ir įveikti scenos baimę, o vėliau su gidu pasivaikščioti po Lukiškių kalėjimą.
Tiesa, „EPSAM“ platforma puikiai pritaikyta ir norint keliauti su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais.
„Viską stengiamės aprėpti. Dabar esame tik pradžioje, bet ateityje turime visokiausių planų, susijusių ir su išleistuvėmis, kitomis šventėmis. Žinau, kad tokie dalykai reikalauja daug skambinimo, derinimo ir labai daug laiko“, – prisipažino E.Lekstytė.
Fizinio ugdymo mokytoja šioje platformoje įžvelgia ir dar vieną ryškų pliusą – čia nereikia grynųjų pinigų, kuriuos įprastai rankinėse ar kišenėse turi nepatogiai nešiotis pedagogai.
Kortelėmis, jos teigimu, naudojasi visi tėvai, dažnokai net ir patys vaikai, tad sukurtas būtent toks mokėjimo būdas, jog mokytojams nereikėtų patiems rinkti pinigų už pasirinktas veiklas.
„Ir aš pati važiuodama į ekskursijas visada galvodavau, kad tik nepalikčiau, kad tik viskas būtų gerai... Daug streso!
Tad padarėme tokį mokėjimo būdą, kad atsiunčiame nuorodą: mokytojas ją tiesiog nukopijuoja ir per dienyną nusiunčia auklėtiniams, o jie perduoda tėvams. Tėvai gali atsiskaityti dviem būdais – kiekvienas atskirai už savo vaiką, arba vienu mokėjimu už visą klasę“, – paaiškino „EPSAM“ platformos įkūrėja.
E.Lekstytės teigimu, sistemoje mokytojas gali matyti, kiek mokinių važiuos į išvyką, kiek pinigų jau yra pervesta, taip pat matomos visos kelionės, kuriose jau ir būta.
Visgi kaip dar ir mokykloje pamokas vedanti Evelina viską taip suspėja?
„Kiekvieną laisvesnę valandą išnaudoju darbui: ryte prisėdu prie kompiuterio, po pamokų susipildau dienyną ir vakare vėl dirbu.
Žinote, jei tai būtų kažkokia kita sfera, galbūt ir nesuprasčiau, bet kai viską čia jau žinau, viskas gana lengva – taip patinka! Pagaliau kažką atradau, kur galiu dar padaryti kažką gero, tai labai dėl to stengiuosi“, – patikino pedagogė.
Didelį proveržį Evelinai pavyko padaryti bendradarbiaujant su „Spiečiumi“ – mentoriai padėjo išgryninti ir idėją, ir į jos įgyvendinimą žengti daug tvirtesne koja.
„Iš pradžių atėjau su ta pačia platformos idėja, tik ji dar nebuvo iki galo išgryninta. Tada atsisėdome, susidėliojome viską aiškiai, sutvarkėme detales, aš praėjau mokymus, įgijau daug žinių ir daug bendravau su mentoriais“, – aiškino mokytoja.
„EPSAM“ įkūrėja ir pati prisiminė, kaip vieną rytą eidama su mokiniais į autobusą sužinojo, kad šis – atšauktas. Teko priimti iššūkį ir spręsti problemą čia ir dabar. Tad jauniems mokytojams, kurie savo karjeros pradžioje jau ir taip patiria labai daug streso, tokia platforma – ypač naudingas įrankis.
Pasak E.Lekstytės, jau galima pastebėti, kad ir patys mokiniai į įvairias keliones vyksta su didesniu noru bei motyvacija.
„Dėl to ir pramogų siūloma tam, kad noras keliauti vaikams būtų dar didesnis. Ir edukacijos parinktos taip, kad būtų kuo daugiau motyvacijos vykti ir įsitraukti. Gal vieniems nepatinka koks muziejus, bet jie žino, kad važiuos ir į batutų parką. Tai iš vienos pusės, vaikas supranta, kad bus smagu tame parke, bet kartu juk nuvažiavęs į tą muziejų jis vis tiek įgaus kažkokių papildomų žinių“, – kalbėjo mokytoja.
Turi dar vieną misiją
Vaikai, tęsė E.Lekstytė, ir patys mėgsta atskleisti savo norus, pasipasakoja, kur norėtų nukeliauti – ar arti, ar kiek tolėliau.
„Kadangi aš dar pati esu jauna, daug bendrauju ir su pačiais vaikais – pavyzdžiui, kai mes planuodavome su klase ekskursijas, aš įsijungdavau multimediją ir duodavau jiems patiems išsirinkti.
Sakau vaikams: važiuojame pirmiausia dėl jūsų – išsirinkite, kur jums įdomu, o aš pasirūpinsiu, kad viskas būtų sklandžiai suderinta“, – kalbėjo E.Lekstytė.
Tad su vaikais, tęsė ji, tikrai naudinga pasitarti – taip visoms pusėms bus įdomiau ir smagiau.
„Pavyzdžiui, ir pati su jais buvau pabėgimo kambariuose, jiems labai patiko, ir iš karto galvoju – gerai, šį reikia įtraukti.
Tai viską per save perleidžiu ir kaip per mokytoją, ir iš vaiko pusės, kad jam būtų kuo įdomiau ir jis galėtų įsitraukti“, – džiaugėsi pedagogė.
Tiesa, jaunos moters planuose – ne tik toks „EPSAM“, koks yra dabar, bet ir naujos iniciatyvos. Pavyzdžiui, E.Lekštytė jau galvoja ir apie tai, kaip padėti lengviau suorganizuoti ketvirtokų bei aštuntokų išleistuvių šventes, taip pat pirmosios rugsėjo savaitės veiklas, kai pamokos neretai būna sutrumpintos arba nevyksta įprastai. Mokytoja prisipažino turinti ir vieną slaptą misiją – jei tik viskas ir toliau klostysis gerai.
„Visada norėjau nuveikti ką nors prasmingo su seneliais, bet taip susiklostė, kad šiuo metu dirbu su vaikais. Visgi tikiu, kad ateityje „EPSAM“ galėtų padėti į edukacijas ir pramogas nuvežti ne tik mokinius, bet ir senjorus – gal net kiekvienais metais. Kartais sakoma, kad senstant vėl tampame lyg vaikai, todėl norėčiau sukurti ir tokią nemokamą akciją senjorams“, – sakė E.Lekstytė.
„Pavyzdžiui, vienais metais iš Klaipėdos rajono išvežti senelius, tada – Kaunas, Vilnius... Tokia būtų mano slapta misija“, – vylėsi pašnekovė.
