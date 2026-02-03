Apsidžiaugė per anksti? Po „aušriečių“ paskelbto rašto dėl mokinių – visiškai kitoks gimnazijos paaiškinimas

Nemažai internautų svarstė, kad šitaip tiek pati mokykla, tiek ir savivaldybė bando savotiškai užčiaupti pilietinę poziciją rodantį jaunimą, todėl R.Žemaitaičiui atsiųstas Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės raštas akimirksniu išplito socialiniuose tinkluose.
Tačiau paaiškėjo, kad situacija – visiškai kitokia. Antradienį susisiekus su pačia J.Mickevičiene, savivaldybės administracijos direktorė tikino, kad raštas suprastas klaidingai – mat jokių nuobaudų protestavę jaunuoliai nesulauks, nebus ir jokių atskirų pokalbių. Ji pabrėžė, kad savivaldybė jaunimą skatina dalyvauti renginiuose ir atvirai reikšti savo nuomonę.
Tuo metu Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorės pavaduotoja Lina Malinauskienė R.Žemaitaitį sukritikavo – pasak jos, savo paaiškinimą politikui pateikė ir pati mokykla, jis buvo kiek ironiškas, bet esą ir jo kaltinimai vaikams buvo tiesiog absurdiški.
„Tai yra pačios juodžiausios technologijos. Tikrai jis mūsų raštą gavo ir tikriausiai suprato geriau nei pusė Lietuvos tą mūsų atsakymą. Jo netenkino, ar jo patarėjų, ir įmetė į feisbuką, kad spaudos rankomis susidorotų su vaikais ir mokykla“, – aiškino pedagogė.
Į situaciją jau sureagavo ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).
Kas nutiko?
Kaip jau pirmadienį rašė Lrytas, „Nemuno aušros“ lyderio R.Žemaitaičio apsilankymus skirtinguose Lietuvos miestuose vis lydi ir jaunuolių protestai. Neseniai vienas toks susidūrimas įvyko ir Prienų rajone, tačiau vėliau paaiškėjo, kad tokios moksleivių iniciatyvos šiame mieste neliko nepastebėtos.
Su gyventojais Prienų J.Marcinkevičiaus bibliotekoje neseniai susitikęs „aušriečių“ vedlys R.Žemaitaitis aiškinosi, kiek nepilnamečių dalyvavo jo renginyje ir kokie jų apsilankymo motyvai.
Pirmadienį „Nemuno aušros“ paskyra feisbuke pasidalijo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorės J.Mickevičienės gautu raštu, kuriame politikui pateikti jo norimi atsakymai.
Pabrėžiama, kad Prienų „Žiburio“ gimnazijos administracija nedavė leidimo vaikams dalyvauti susitikime pamokų metu ir nedelegavo nei vieno mokytojo ar kito darbuotojo, kuris galėjo mokinius lydėti į biblioteką.
„Apie mokinių dalyvavimą vykusiame renginyje Gimnazijos administracija sužinojo jau po renginio iš viešojoje erdvėje pateiktos informacijos“, – rašoma R.Žemaitaičiui skirtame rašte.
Nustatyta, kad renginyje dalyvavo 18 gimnazijos mokinių, iš jų – penki pilnamečiai ir 13 nepilnamečių. Pamokų pagal nustatytus tvarkaraščius tuo metu esą neturėjo tik keturi moksleiviai.
Po gauto savivaldybės atsakymo paaiškėjo, kad pamokas praleidusių jaunuolių gimnazijoje laukia „drausminės procedūros“.
„Mokinių, kurie renginyje dalyvavo pamokų metu be pateisinamos priežasties, pamokų praleidimas fiksuotas elektroniniame dienyne, šiems mokiniams bus taikomos Gimnazijoje galiojančios pamokų lankomumo ir drausminės procedūros“, – rašoma „Nemuno aušros“ lyderio gautame atsakyme.
Taip pat, priduriama, su renginyje dalyvavusiais mokiniais planuojami pokalbiai „etikos ir pilietiškumo ugdymo kontekste“.
„Bus aptariamos vertybės, pagarba kitai nuomonei, konstruktyvaus dialogo ir diskusijos kultūra viešojoje erdvėje“, – nurodyta rašte.
„Sekimo kultūra“
Toks žingsnis kaipmat sukėlė diskusijas socialiniuose tinkluose – vieni tokį sudrausminimą sveikino, kiti piktinosi, kad šitaip ribojama jaunų žmonių saviraiškos laisvė.
VDU Švietimo akademijos vicekancleris, istorikas ir pedagogas M.Nefas šioje situacijoje įžvelgė vieną esminę blogybę.
„Visiškai neapsaugomi moksleivių duomenys, kuriama labai nepalanki psichologinė terpė tiems mokiniams ir jų tėvams. Savivaldybė ir mokykla analizavo nuotraukas ar kitą vaizdinę medžiagą, nustatė, kas ten buvo, tai kokioje visuomenėje mes gyvename?
Kažkokia sekimo kultūra, ar kaip sovietų okupacijos metais dalis mokytojų sekdavo, kurie vaikai su tėvais eina į bažnyčią – tai čia kažkoks grįžimas į tuos laikus“, – palygino M.Nefas.
VDU Švietimo akademijos vicekancleriui nerimą sukėlė ir bendros tendencijos, susijusios su tuo, kaip žiūrima į tam tikrus jaunimo politinius veiksmus, savo nuomonės reiškimą, ir transliuojama informacija, kad to daryti esą negalima.
„Kad mokykloje politinei veiklai, politinėms nuostatoms, nuomonei yra ne vieta, ir tai yra visiška nesąmonė. Kiekvienas ar tai jaunas, ar vyresnis žmogus turi teisę į savo politines nuostatas, į saviraišką, ir mokykla yra ta terpė, kur turi formuotis ta politinė žmonių mąstysena.
Nėra čia nieko blogo, nes mūsų visuomenėje dažnai yra tokios neigiamos asociacijos, kalbant apie politinę veiklą, politikavimas yra toks žodis taikomas su neigiama konotacija.
Tarsi mėginama mokyklą padaryti tokią neutralią terpę, kur šitiems dalykams neturi būti vietos. Tai yra visiška nesąmonė – jaunas žmogus turi turėti galimybes matyti, kas yra politinė sistema, išsakyti savo nuomonę, ir kada, jei ne mokykloje?“ – klausė M.Nefas.
Jo teigimu, jeigu tam tikri įgūdžiai ir kompetencijos, leidžiančios vertinti politinę sistemą ir politinius įvykius, nesusiformuoja mokykloje, jau suaugusį žmogų bus labai sudėtinga paskatinti dalyvauti politiniuose procesuose.
„O tie politiniai procesai vyksta mūsų kiekvieną gyvenimo akimirką, ar tai būtų dalyvavimas rinkimuose, ar ėjimas į tam tikras renkamas, skiriamas pozicijas, į valstybės tarnybą.
Tokie dalykai yra be galo svarbūs, tai tokie Prienų ar kitų savivaldybių išsišokimai yra labai neraminantys, kad nebūtų taip, jog tai sudarytų kažkokį refleksą jauniems žmonėms, kad jiems tikrai čia ne vieta ir jie turi visų šitų dalykų atsisakyti, nes yra valdžia, kuri kontroliuoja, kaip G.Orvelo romane „1984-ieji“, – kalbėjo M.Nefas.
Tikina, kad raštas interpretuotas klaidingai
Tačiau aiškėja, kad situacija yra visai kitokia, nei bandė nupiešti „Nemuno aušra“.
Antradienį Lrytas susisiekus su Prienų rajono savivaldybės administracijos vadove J.Mickevičiene, ši plačiau paaiškino R.Žemaitaičiui išsiųstame rašte pateiktus teiginius. Pirmiausia ji pabrėžė, kad apie jokias drausmines nuobaudas susitikime su politiku dalyvavusiems mokiniams nėra kalbama.
„Pirmiausia, mes iš Seimo nario gavome prašymą dėl tyrimo pradėjimo. Kiekvieną pareiškėjo prašymą mes nagrinėjame pagal turinį, nes tai numato įstatymas – kad mes gavę turime išnagrinėti aplinkybes.
Tai tikrai tas prašymas buvo išnagrinėtas ir parengtas atsakymas, ir jame mes tiesiog konstatuojame tuos faktus, bet jokių drausminių nuobaudų mokiniams nėra taikoma. Ir apie tai net nekalbama“, – aiškino J.Mickevičienė.
Anot savivaldybės administracijos direktorės, kiekviena švietimo įstaiga turi nusistačiusi savo tvarką dėl lankomumo ir kitų dalykų, ir jeigu mokinys nebuvo pamokoje be pateisinamos priežasties – akivaizdu, jog bus pažymima, kad jis neatvyko ir nedalyvavo pamokoje.
„O kadangi ugdymo sistemoje yra numatytos pilietiškumo pamokos, tai pilietiškumo pamokoje tiesiog ta situacija bus aptarta ir diskutuojama. Bet nekalbame apie drausmines nuobaudas, nekalbame apie tai, kad mes neleidžiame vaikams dalyvauti.
Mes skatiname, ir mūsų savivaldybėje vyksta susitikimai su meru, pilietiškumo pamokos vyksta, kurių metu jie užduoda įvairius klausimus ir į įvairius klausimus yra atsakoma. Taip kad mes skatiname juos būti atvirais, reikšti savo nuomonę.
Net keista, kad žmonės taip interpretuoja šitą atsakymą“, – stebėjosi J.Mickevičienė.
Ji pakartojo, kad jokių papildomų atskirų pamokų ir pokalbių būtent į susitikimą su R.Žemaitaičiu vykusiems mokiniams nebus.
„Žinoma, kad ne. Ten rašoma, kad pilietiškumo pamokoje visa tai bus aptarta, diskutuojama“, – pabrėžė savivaldybės administracijos vadovė.
„Tai toks nesusipratimas, tikrai. Pas mus yra jaunimo taryba, kuri reiškia savo pozicijas dėl įvairių klausimų, mes įsigiliname į jų pastabas, poziciją, tai jaunimas pas mus tikrai gerbiamas“, – akcentavo J.Mickevičienė.
Į savivaldybės raštą pirmadienį feisbuke reagavo ir pati „Nemuno aušra“.
„Nepilnamečiai ir politika – kur raudona linija? Prienų savivaldybės atsakyme formaliai teigiama, kad renginys bibliotekoje nebuvo organizuotas mokyklos. Tačiau faktai lieka faktais: nepilnamečiai mokiniai dalyvavo politinio pobūdžio renginyje, dalis – pamokų metu.
Kai sakoma „niekas neorganizavo“, bet vaizdo įrašuose matome mokinius šalia suaugusiųjų.
Mokiniai neturi tapti politinių procesų ar suaugusiųjų ambicijų įrankiais“, – rašoma partijos feisbuko paskyroje.
Mano, kad R.Žemaitaičiui pritrūko dėmesio, pateikė kitokią versiją
Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Malinauskienė taip pat patikino, kad apie jokias nuobaudas susitikime su R.Žemaitaičiu dalyvavusiems vaikams nėra ką kalbėti.
Ji papasakojo, kad mokyklai buvo persiųstas R.Žemaitaičio raštas, mokykla teikė savo paaiškinimus, o vėliau iš tų paaiškinimų savivaldybė parengė savo raštą.
„Tas R.Žemaitaičio raštas, mūsų galva, buvo absoliučiai niekinis, juokingas, tai mes taip jam ir atsakėme“, – nurodė L.Malinauskienė.
Pasak direktorės pavaduotojos, R.Žemaitaitis aiškino, kad susitikime su juo dalyvavo klasė su mokytoju, nors klasės ir mokytojo ten tikrai nebuvo, o prie R.Žemaitaičio rašto pridėtuose vaizdo įrašuose matomas žmogus nėra mokytojas.
Taip pat politikas teigė, kad ten buvo nepilnamečių, nors, anot L.Malinauskienės, buvo ir pilnamečių. Į paklausimą, kad mokiniai neturėjo tėvų sutikimų, mokykla atsakė, jog buvo ir atėjusių su tėvais.
„Rašė, kad dalyvavo pamokų metu, bet 11:30 val. jiems buvo pietų pertrauka. Prašė įvertinti gimnazijos mokinių ir juos lydėjusių mokytojų veiksmus. Bus įvertinta pagal mokyklos tvarkas.
Progai pasitaikius bus tikrai pakalbėta apie tai, kad vaikai, eikite į rinkimus, veskitės savo tėvus, balsuokite atsakingai, sąžiningai pasirinkę, nebalsuokite už marginalus, nerinkite jų. O jeigu jau išrinko, geriau jau eikite į pamokas“, – kalbėjo direktorės pavaduotoja.
Pasak L.Malinauskienės, mokyklos raštas politikui nusiųstas sausio 21 dieną, tad ji kėlė klausimą, kodėl „Nemuno aušra“ juo pasidalijo tik dabar – matyt, pritrūko dėmesio.
„Ar tik neprislopo dėmesys jam? Ir visa Lietuva pasimovė ant šito kabliuko. O kas čia buvo? Nieko nebuvo. Kaip jis klausė, mes taip ir atsakėme.
Tai yra pačios juodžiausios technologijos. Tikrai jis mūsų raštą gavo ir tikriausiai suprato geriau nei pusė Lietuvos tą mūsų atsakymą. Jo netenkino, ar jo patarėjų, ir įmetė į feisbuką, kad spaudos rankomis susidorotų su vaikais ir mokykla“, – aiškino pedagogė.
Ji akcentavo, kad mokykloje yra griežtai reglamentuotos taisyklės, kas gali būti, jeigu mokinys neateina į pamoką, ir tokią tvarką taiko visos ugdymo įstaigos.
„Žmogui, neatėjusiam į pamoką, nebuvus fiziškai toje pamokoje, yra rašoma n raidė. Toliau įsijungia procedūros – pamokos turi būti pateisintos. Direktoriaus įsakymu – dėl dalyvavimo kažkur, tėvai gali pateisinti dėl ligos 5 dienas per mėnesį, gydytojas irgi kažkiek dienų per mėnesį, o toliau mokinys ar jo tėvai turi teisę tris dienas per pusmetį pasiteisinti pamokas dėl kitų priežasčių.
Jeigu jis mano, kad jam svarbi priežastis eiti pas R.Žemaitaitį, taip ir pateisins. Kokios gali būti nuobaudos?“ – klausė L.Malinauskienė.
Sureagavo ministerija
Portalas Lrytas komentaro kreipėsi ir į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (ŠMSM). Anot jos atstovų, pamokos yra pirmoji mokinių pareiga, tačiau niekas negali drausti jiems dalyvauti susitikimuose su politikais ar protestuoti.
Ministerija pabrėžė, jog mokiniai, kaip ir visi kiti piliečiai, turi teisę išsakyti savo poziciją.
„Žinoma, dalyvavimas pamokose ir kitose ugdymo veiklose yra pirmoji mokinio pareiga, tai turi užtikrinti mokyklos administracija ir tėvai.
Tačiau niekas negali būti persekiojamas ar baudžiamas už tai, kad dalyvavo susitikimuose su politikais ar protesto akcijose“, – pažymėjo ŠMSM.
