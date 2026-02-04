Dėl susitikime su R. Žemaitaičiu protestavusių mokinių – Prienų „Žiburio“ gimnazijos vadovės atsakas

Portalas Lrytas jau antradienį rašė, jog susisiekus su Prienų savivaldybės administracijos direktore Jūrate Mickevičiene, ši patikino, kad raštas suprastas klaidingai – mat jokių nuobaudų protestavę jaunuoliai nesulauks, nebus ir jokių atskirų pokalbių. Ji pabrėžė, kad savivaldybė jaunimą skatina dalyvauti renginiuose ir atvirai reikšti savo nuomonę.
Tuo metu Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorės pavaduotoja Lina Malinauskienė R.Žemaitaitį sukritikavo – pasak jos, savo paaiškinimą politikui pateikė ir pati mokykla, jis buvo kiek ironiškas, bet esą ir jo kaltinimai vaikams buvo tiesiog absurdiški.
Trečiadienį panašią poziciją pareiškė ir šiuo metu atostogaujanti Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė.
„Ar visiems patogus tas muilo burbulas? Viešai pažymiu, kad Prienų „Žiburio“ gimnazija, gavusi tam tikro stiliaus skundą–raštą–tyrimą, į jį atsakė analogišku stiliumi. Šis atsakymas buvo sąmoningas ir skirtas atkreipti dėmesį į patį komunikacijos pobūdį.
Dėkoju tiems, kurie tai suprato. Apgailestauju, kad daliai visuomenės šis kontekstas liko neįvertintas, o diskusija nukrypo nuo esmės“, – rašė gimnazijos vadovė.
I.Kačinauskienė tikino besididžiuojanti „Žiburio“ gimnazijos bendruomene – tiek mokytojais, tiek tėvais, tiek ir mokiniais.
„Šiuolaikinėje mokykloje tokios sąvokos kaip „pridavė“, „išdavė“ ar „mokykla nusisuko“ nebėra realios praktikos dalis – jos priklauso praeičiai. Prieš imdamiesi vertinimų, kviečiu susipažinti su gimnazijos veikla“, – pažymėjo direktorė.
„Nenorėčiau, kad gimnazijos bendruomenė ar mokyklos vardas taptų politinių ar ideologinių diskusijų įkaitais. Taip pat nuoširdžiai džiaugiuosi gimnazijos alumnais – buvusiais abiturientais, kurie dirba, kuria pridėtinę vertę Prienuose, Lietuvoje ir pasaulyje, savo darbais garsina Prienų krašto vardą.
Prisiimu moralinę atsakomybę ir už tuos, kurie, baigę mokyklą, neišsinešė kun. P. Martišiaus, gimnazijos įkūrėjo, puoselėtos žiburietiškos dvasios. Šioje gimnazijoje laisvas žodis visada buvo vertybė, pilietiškumas – reali praktika, o bendruomeniškumas – stiprybė“, – rašė Prienų „Žiburio“ gimnazijos vadovė.
Primename, kad su gyventojais Prienų J.Marcinkevičiaus bibliotekoje neseniai susitikęs „aušriečių“ vedlys R.Žemaitaitis aiškinosi, kiek nepilnamečių dalyvavo jo renginyje ir kokie jų apsilankymo motyvai.
Pirmadienį „Nemuno aušros“ paskyra feisbuke pasidalijo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorės J.Mickevičienės gautu raštu, kuriame politikui pateikti jo norimi atsakymai. Pabrėžiama, kad Prienų „Žiburio“ gimnazijos administracija nedavė leidimo vaikams dalyvauti susitikime pamokų metu ir nedelegavo nei vieno mokytojo ar kito darbuotojo, kuris galėjo mokinius lydėti į biblioteką.
„Apie mokinių dalyvavimą vykusiame renginyje Gimnazijos administracija sužinojo jau po renginio iš viešojoje erdvėje pateiktos informacijos“, – rašoma R.Žemaitaičiui skirtame rašte.
Nustatyta, kad renginyje dalyvavo 18 gimnazijos mokinių, iš jų – penki pilnamečiai ir 13 nepilnamečių. Pamokų pagal nustatytus tvarkaraščius tuo metu esą neturėjo tik keturi moksleiviai. Po gauto savivaldybės atsakymo paaiškėjo, kad pamokas praleidusių jaunuolių gimnazijoje laukia „drausminės procedūros“.
„Mokinių, kurie renginyje dalyvavo pamokų metu be pateisinamos priežasties, pamokų praleidimas fiksuotas elektroniniame dienyne, šiems mokiniams bus taikomos Gimnazijoje galiojančios pamokų lankomumo ir drausminės procedūros“, – rašoma „Nemuno aušros“ lyderio gautame atsakyme.
Taip pat, priduriama, su renginyje dalyvavusiais mokiniais planuojami pokalbiai „etikos ir pilietiškumo ugdymo kontekste“.
„Bus aptariamos vertybės, pagarba kitai nuomonei, konstruktyvaus dialogo ir diskusijos kultūra viešojoje erdvėje“, – nurodyta rašte.
Toks žingsnis kaipmat sukėlė diskusijas socialiniuose tinkluose – vieni tokį sudrausminimą sveikino, kiti piktinosi, kad šitaip ribojama jaunų žmonių saviraiškos laisvė.
Tačiau paaiškėjo, kad situacija yra kitokia, nei bandė nupiešti „Nemuno aušra“. Antradienį Lrytas susisiekus su Prienų rajono savivaldybės administracijos vadove J.Mickevičiene, ši plačiau paaiškino R.Žemaitaičiui išsiųstame rašte pateiktus teiginius. Pirmiausia ji pabrėžė, kad apie jokias drausmines nuobaudas susitikime su politiku dalyvavusiems mokiniams nėra kalbama.
Anot savivaldybės administracijos direktorės, kiekviena švietimo įstaiga turi nusistačiusi savo tvarką dėl lankomumo ir kitų dalykų, ir jeigu mokinys nebuvo pamokoje be pateisinamos priežasties – akivaizdu, jog bus pažymima, kad jis neatvyko ir nedalyvavo pamokoje.
„O kadangi ugdymo sistemoje yra numatytos pilietiškumo pamokos, tai pilietiškumo pamokoje tiesiog ta situacija bus aptarta ir diskutuojama. Bet nekalbame apie drausmines nuobaudas, nekalbame apie tai, kad mes neleidžiame vaikams dalyvauti. Mes skatiname, ir mūsų savivaldybėje vyksta susitikimai su meru, pilietiškumo pamokos vyksta, kurių metu jie užduoda įvairius klausimus ir į įvairius klausimus yra atsakoma. Taip kad mes skatiname juos būti atvirais, reikšti savo nuomonę.
Net keista, kad žmonės taip interpretuoja šitą atsakymą“, – stebėjosi J.Mickevičienė.
Ji pakartojo, kad jokių papildomų atskirų pamokų ir pokalbių būtent į susitikimą su R.Žemaitaičiu vykusiems mokiniams nebus.
Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Malinauskienė taip pat patikino, kad apie jokias nuobaudas susitikime su R.Žemaitaičiu dalyvavusiems vaikams nėra ką kalbėti. Ji papasakojo, kad mokyklai buvo persiųstas R.Žemaitaičio raštas, mokykla teikė savo paaiškinimus, o vėliau iš tų paaiškinimų savivaldybė parengė savo raštą.
„Tas R.Žemaitaičio raštas, mūsų galva, buvo absoliučiai niekinis, juokingas, tai mes taip jam ir atsakėme“, – nurodė L.Malinauskienė.
Pasak direktorės pavaduotojos, R.Žemaitaitis aiškino, kad susitikime su juo dalyvavo klasė su mokytoju, nors klasės ir mokytojo ten tikrai nebuvo, o prie R.Žemaitaičio rašto pridėtuose vaizdo įrašuose matomas žmogus nėra mokytojas. Taip pat politikas teigė, kad ten buvo nepilnamečių, nors, anot L.Malinauskienės, buvo ir pilnamečių.
Į paklausimą, kad mokiniai neturėjo tėvų sutikimų, mokykla atsakė, jog buvo ir atėjusių su tėvais.
„Rašė, kad dalyvavo pamokų metu, bet 11:30 val. jiems buvo pietų pertrauka. Prašė įvertinti gimnazijos mokinių ir juos lydėjusių mokytojų veiksmus. Bus įvertinta pagal mokyklos tvarkas.
Progai pasitaikius bus tikrai pakalbėta apie tai, kad vaikai, eikite į rinkimus, veskitės savo tėvus, balsuokite atsakingai, sąžiningai pasirinkę, nebalsuokite už marginalus, nerinkite jų. O jeigu jau išrinko, geriau jau eikite į pamokas“, – kalbėjo direktorės pavaduotoja.
Pasak L.Malinauskienės, mokyklos raštas politikui nusiųstas sausio 21 dieną, tad ji kėlė klausimą, kodėl „Nemuno aušra“ juo pasidalijo tik dabar – matyt, pritrūko dėmesio.
„Ar tik neprislopo dėmesys jam? Ir visa Lietuva pasimovė ant šito kabliuko. O kas čia buvo? Nieko nebuvo. Kaip jis klausė, mes taip ir atsakėme. Tai yra pačios juodžiausios technologijos. Tikrai jis mūsų raštą gavo ir tikriausiai suprato geriau nei pusė Lietuvos tą mūsų atsakymą.
Jo netenkino, ar jo patarėjų, ir įmetė į feisbuką, kad spaudos rankomis susidorotų su vaikais ir mokykla“, – aiškino pedagogė.
Ji akcentavo, kad mokykloje yra griežtai reglamentuotos taisyklės, kas gali būti, jeigu mokinys neateina į pamoką, ir tokią tvarką taiko visos ugdymo įstaigos.
