LiJOT kritikuoja Prienų savivaldybės ketinimus drausminti pilietišką jaunimą

„Mūsų vertinimu, požiūris, kad mokinių dalyvavimas viešuose renginiuose savaime gali būti laikomas drausmės pažeidimu, kelia grėsmę saviraiškos laisvei ir demokratiniams principams. Lietuvos Respublikos Konstitucija aiškiai garantuoja teisę reikšti nuomonę ir kritikuoti valdžios institucijas – ši teisė galioja ir jauniems žmonėms“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė LiJOT atstovai.
Prienų rajono savivaldybė šią savaitę gavo „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio užklausą, kurioje politikas prašė įvertinti, ar nebuvo pažeisti teisės aktai, kai viename iš jo inicijuotų susitikimų pamokų metu dalyvavo ir moksleiviai.
LiJOT teigimu, savivaldybės administracija, atsakydama į šį kreipimąsi, nurodė ketinanti taikyti drausmines priemones, siekiant ugdyti jaunimą būti pilietišku.
Tad reaguodama į aplinkybes, organizacija pranešė, jog kreipėsi į Seimo ir Vaiko teisių apsaugos kontrolierius bei Lietuvos savivaldybių asociaciją, prašydama įvertinti situaciją ir ragindama užtikrinti moksleivių teises į saviraišką.
Tai jau ne pirmas kartas, kai po R. Žemaitaičio susitikimų su gyventojais kyla kontraversijų. Sausio pabaigoje į renginį Kaune atvyko apie šimtas žmonių. Prieigose jo dalyvius pasitiko būrelis jaunimo, atvykusio su plakatais, kurie skelbė: „Nelegali parama – nešvari politika“ ar „Teistas antisemitas melagis“.
Kai kurie į susitikimą atvykusieji piktinosi, kad tokioje iniciatyvoje dalyvauja nepilnamečiai, ragino apie tai pranešti vaikų teisėms.
Tuo metu gausios policijos pajėgos nepilnamečius išprašė iš pastato. Tiek pareigūnų, tiek jaunimo elgesys sulaukė atgarsių socialiniuose tinkluose, kur didelė dalis vartotojų gyrė jaunimą ir kritikavo juos iš renginio išvariusius „Nemuno aušros“ rėmėjus bei policiją. Pareigūnų veiksmų vertinimą dabar atlieka policija.
Vaiko teisių specialistų teigimu, nepilnamečiai turi teisę reikšti nuomonę, tačiau būtina užtikrinti jų saugumą.
Po šio įvykio policija pradėjo pradėjo dvi administracines teisenas.