Po akistatos su R. Žemaitaičiu Prienų gimnazijoje – įtampa

Nerimą sukėlęs triukšmas kilo, kai „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis paviešino „Žiburio“ gimnazijos atsakymą, kiek mokinių dalyvavo susitikime su juo, kuris Prienuose vyko J.Marcinkevičiaus bibliotekoje.
Į Prienus nuvykę „Lietuvos ryto“ televizijos žurnalistai laidai „Reporteris“ aiškinosi, kokia situacija epicentre atsidūrusioje gimnazijoje.
Neseniai paskelbtuose vaizduose iš Prienų J.Marcinkevičiaus bibliotekoje vykusių R.Žemaitaičio susitikimo su vietos gyventojais buvo užfiksuoti ir protestuojantys, nepatogius klausimus politikui užduodantys moksleiviai.
„O jūs galit filmuot nepilnamečius be jų sutikimo?“, – skalbėjo vienas iš tokių klausimų.
Užfiksuota ir kaip R.Žemaitaitis bandė auklėti jaunimą: „Nu tai tamstele, už tą filmavimą, ką tu dabar padarei, tai va, atrodo, bylą jau turi.“
Bylos, kaip R.Žemaitaitis įspėjo, jaunuolis neužsidirbo, bet netrukus oficialaus politiko skundo sulaukė Prienų rajono savivaldybė.
Apie tai anksčiau rašė portalas Lrytas.
Susidūrė pirmą kartą
Kaip „Reporteriui“ sakė Prienų administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, buvo gautas raštas su įpareigojimu pradėti tyrimą. Pasak jos, savivaldybė neatsakyti Seimo nariui negalėjo.
„Mes turime reaguoti į visus skundus, kuriuose mes gauname. Teisės aktai mus įpareigoja juos nagrinėti“, – sakė ji.
R.Žemaitaičio skundas buvo persiųstas rajono švietimo skyriui. Šis persiuntė „Žiburio“ gimnazijai.
Atostogaujančią direktorę pavaduojanti L.Malinauskienė teigė, kad jos praktikoje Seimo nariui aiškintis dar nėra tekę.
„Labai patenkinti nebuvome. Pabandėme atsakyti kažkaip ironiškai, aptakiai. Tas galutinis variantas išėjo, koks išėjo“, – sakė L.Malinauskienė.
Gimnazijoje – įtampa
Savivaldybė R.Žemaitaičiui nurodė, kad renginyje dalyvavo 18 Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinių. 5 iš jų – pilnamečiai, o kiti trylika – 16–17 metų amžiaus. Du nepilnamečiai buvo su savo tėvais. Vardai, pavardės ar klasės R.Žemaitaičiui nurodytos nebuvo.
Pasak L.Malinauskienės, jokių pokalbių „ant kilimėlio“, kodėl pamokų metu ėjo į susitikimą su Seimo nariu, nebuvo ir nebus.
O atsakymas Seimo nariui esą parašytas remiantis jo pateikta informacija.
„Seimo narys savo rašte mums jau pateikė skaičių ir mes tiktai patikslinome, nes prie skundo buvo pateikta ir filmuota medžiaga, kurioje irgi galėjome susiskaičiuoti vaikus“, – aiškino Prienų administracijos direktorė J.Mickevičienė.
„Žiburio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja L.Malinauskienė teigė, kad kilus triukšmui dabar gimnazijoje tvyro įtampa.
„Ir tie, kurie dalyvavo, ir tie, kurie nedalyvavo, jaučia įtampą, mokiniai jaučia nerimą, nes apie mokyklą yra labai daug įvairios informacijos“, – paaiškino L.Malinauskienė.
Suveikė ir politinės pažintys?
Dėl situacijos kilus skandalui aštriai reagavo ir visuomenė. Sureagavo ir politikai.
„Valdančiosios koalicijos atstovas, žmogus, kuris moka bauginti, moka prikalbėti nemalonių dalykų, imasi metodų, kurie baugina jaunus žmones. Tai man atrodo visiškai nepriimtina“, – „Reporteriui“ sakė Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Prienų gyventojai svarsto, ar vietos valdžiai taip uoliai imtis Seimo nario skundo nepadėjo politiniai koalicijos partnerių ryšiai. Prienų rajono švietimo skyriaus vedėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailksienės vyras, o ir pati mokyklos direktorė – socialdemokratė.
„Lietuvos ryto“ televizijos kalbinti prieniškiai buvo atviri – tokie dalykai vykti neturėtų.
„Negerai vertinu. Tikrai blogai. Negalima šitaip daryti. Moksleiviai yra moksleiviai. Jiems dar visas kelias prieš akis. Jie dar ir nuomonės gal nesusidarę“, – kalbėjo gyventojas.
„Čia gi vyksta žaidimas. Man atrodo, specialiai provokuoja, tada žmonės reaguoja, vėl toliau apie jį kalba ir jam nuo to – reklama. Ką jis daro – tai baisu. Man atrodo, apie jį reikėtų nekalbėti, nes per daug jam dėmesio“, – sakė prieniškė.
V.Čmilytė-Nielsen kreipėsi į Prienų rajono savivaldybę ir Vyriausybės atstovą Kaune bei Marijampolėje dėl to, ar tokie veiksmai neprasilenkia su įstatymais.