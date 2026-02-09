Kaune išrinktas ir pagerbtas iškiliausias miesto „Metų švietėjas“

Kasmet šis vardas suteikiamas pedagogui bendradarbiaujančiam su Kauno švietimo inovacijų centru ir aktyviai dalyvaujančiam ugdymo kokybės gerinime. Apdovanojimas skiriamas už švietėjišką ir metodinę veiklą, inovacijų diegimą, nuolatinį profesinį tobulėjimą bei dalijimąsi patirtimi su kolegomis.
„Šiandien apžvelgiame praeitus metus ir įvertiname, kaip mums sekėsi viena sakraliausių misijų – ugdyti ateities miestiečius. Dėka jūsų Kauno švietimas Lietuvoje yra numeris vienas. Miestas, kuris turi tokį švietimą, tokią stiprią bendruomenę, turi ir tvirtą ateitį. Lenkiame prieš jus galvas ir dėkojame, kad darote šių dienų pasaulį šviesesnį“, – sakė M. Jurgutis.
Kauno švietimo inovacijų centro direktorė Rasa Bortkevičienė akcentavo šios misijos svarbą ir prasmę.
„Jau 22-ąjį kartą renkamės su nuostabiomis emocijomis – pripažinti, pagerbti, pasidžiaugti, palinkėti, apkabinti ir motyvuoti. Tegul ši iniciatyva gyvuoja dar ilgai, o gėlės mokytojams težydi visus metus“, – kalbėjo direktorė.
Šiemet „Metų švietėjo“ apdovanojimui buvo nominuotos aštuonios Kauno švietimo įstaigų mokytojos: Asta Igarienė, Daiva Statkevičienė, Eglė Jasaitienė, Goda Stanionytė, Jūratė Blažienė, Jurgita Kilikauskienė, Loreta Latvienė ir Rūta Gadeckienė.
Renginio metu pristatytas trumpas filmas „Nuo idėjos iki poveikio: ką reiškia būti Metų švietėju?“, kuriame pedagogės dalinasi savo patirtimi ir indėliu į švietimo inovacijas.
Renginio kulminacijos metu paskelbta „Metų švietėjas 2025“ titulo laureatė – Loreta Latvienė, Kauno jėzuitų gimnazijos geografijos mokytoja ekspertė.
„Tai man daugiau nei titulas. Tai įvertinimas visam mano pedagoginiam keliui, kuriuo Kaune einu nuo pat pirmųjų mokytojavimo dienų. Šiame kelyje svarbiausi man visada buvo ir bus mokiniai. Jie yra ne tik tie, kuriems perduodu žinias, bet ir mano pačios mokytojai – iš jų kasdien mokausi smalsumo bei atvirumo pasauliui.
Labai svarbi šio kelio dalis – kolegos ir profesinė bendruomenė: bendradarbiai mokykloje, geografijos mokytojai, Lietuvos geografijos mokytojų asociacija. Tik bendrystėje gimsta stipriausios idėjos ir pokyčiai“, – kalbėjo L. Latvienė.
Ketvirtus metus renginyje teikiama ir „Metų švietėjų bendruomenės“ nominacija. Šiemet ji atiteko Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bendruomenei už švietėjišką misiją, inovacijų paiešką, aktyvią tarptautinę veiklą ir efektyvų bendradarbiavimą su švietimo bendruomene.
Kauno švietimo inovacijų centras džiaugiasi kasmet gausėjančia švietimo bendruomene ir pabrėžia, kad pedagogų atsidavimas, kūrybiškumas bei naujos idėjos yra augančios miesto švietimo sistemos pagrindas.