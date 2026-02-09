Lietuvos socialinių mokslų centrui vadovaus M. Ališauskienė

Į šias pareigas penkerių metų kadencijai ji išrinkta konkurso būdu, pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).
M. Ališauskienė yra sociologė, Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedros profesorė, dėstė įvairiuose užsienio universitetuose.
Ji taip pat stažavosi JAV Kalifornijos Santa Barbaros universitete bei Helsinkio universiteto Aleksanteri institute.
M. Ališauskienė 2015 m. ir 2019 m. buvo apdovanota Nacionaliniais lygybės ir įvairovės apdovanojimais, 2024 m. jai buvo įteiktas Teisingumo ministerijos apdovanojimas už nuopelnus žmogaus teisių srityje.
Iki šiol įstaigai vadovavo Boguslavas Gruževskis.
Lietuvos socialinių mokslų centras yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, pavaldus ŠMSM. Centras vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą visuomenės raidos, socialinės nelygybės, socialinės politikos, darbo rinkos, demografinės struktūros ir kitose kryptyse.
