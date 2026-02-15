Vilniaus savivaldybė vaikų stovykloms šiemet skirs 1 mln. eurų

Anot savivaldybės, iki šiol buvo finansuojamos tik moksleivių amžiaus stovyklos, o nuo šių metų paraiškas dėl finansavimo galės teikti ir priešmokyklinio ugdymo tiekėjai.
Vienos priešmokyklinio amžiaus stovyklos įgyvendinimui yra numatoma skirti iki 8 tūkst. eurų, su galimybe skirti 10 tūkst. eurų, jei stovyklos dalyvių skaičius sieks daugiau nei 100 priešmokyklinio amžiaus vaikų.
Vilniaus vicemerė Donalda Meiželytė teigia, kad vaikų vasaros stovyklų organizavimas yra svarbus ne tik dėl patirties ir kompetencijų ugdymo jaunimui, tačiau ir siekiant padėti tėvams.
„Vilniečiai atostogauti pradeda tik liepą – miesto darželių lankomumas nukrenta iki 70 proc., o rugpjūtį juos lanko iki 60 proc. vaikų. Šiemet paankstinus mokslo metų pabaigą pradinukams, dirbantiems tėvams derinti darbą ir mokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą bus dar sunkiau“, – pranešime cituojama D. Meiželytė.
Savivaldybės duomenimis, kiekvienais metais vasaros stovyklas lanko vis daugiau vilniečių vaikų. 2022 m. stovyklose apsilankė apie 12 tūkst. vaikų, 2023 m. – 12,5 tūkst., 2024 m. – 13,3 tūkst., o pernai vaikų skaičius siekė apie 13,8 tūkst.
2025 m. savivaldybė stovykloms skyrė 900 tūkst. eurų, 2024 m. – 801 tūkst. eurų, 2023 m. – 900 tūkst. eurų.
Vidutinė stovyklų kaina 2025 m. duomenimis neviršijo 50 eurų už dieną, o iš 230 finansuotų stovyklų 41 buvo nemokama.
Planuojama, kad tėvai ar globėjai į stovyklas vaikus registruoti galės pradėti balandžio mėnesio pabaigoje, kai bus paskelbtas savivaldybės finansuojamų stovyklų sąrašas.
Savivaldybė nurodo, kad stovyklų organizatoriai gali teikti paraiškas vasaros neformalioms veikloms iki kovo 2 d.
Vilniaus miesto savivaldybėvaikų stovyklaDonalda Meiželytė
Rodyti daugiau žymių