„Švietimo kodas 2026“: ką pamatysite ir išgirsite?

Kovo 6 d. Kaune vyksiantis naujienų portalo Lrytas rengiamas švietimo forumas „Švietimo kodas“ šiemet pasitiks ne tik rekordiniu – 3000 dalyvių skaičiumi.
Kas laukia dalyvių?
Trečius metus Lrytas organizuojamas forumas tapo svarbia platforma dialogui apie švietimo ateitį. Šiemet iniciatyvą stiprina ir partneriai – Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) bei organizacija „Švietimas numeris vienas“.
Forume dalyvių lauks: daugiau nei 150 pranešėjų, per 60 pranešimų ir diskusijų, 5 teminės turinio salės, 30 edukacinių ir inovatyvių stendų ir viskas bus išsidėstę trijose erdvėse.
Forume „Švietimo kodas“ savo įžvalgomis dalysis švietimo lyderiai, pedagogai, politikai, mokslininkai, verslo atstovai, užsienio ekspertai, psichologai, visuomenininkai bei saugumo specialistai. Diskusijų centre – švietimo politika, lyderystė, inovacijos, emocinė sveikata ir bendruomenės atsparumas.
Ką išgirsite?
I salė Proveržis Ką galime padaryti, kad švietimo sistema judėtų pirmyn greičiau? Salę pristato – „Devbridge Foundation“. Čia išgirsite: Nr. 1 Europoje? Kaip Lietuvos švietimui tapti tokiu; Mokytojai, mokytojai, mokytojai: kas svarbiau – kiekis ar kokybė?; Ar vaikų švietimas ir ugdymas – tik švietimo įstaigų atsakomybė? Verslo vaidmuo; Kaip su vaikais kalbėti apie mirtį, karą ir nepatogias temas?; Ar mūsų talentus pažįsta pasaulis?; Politinius lyderių debatus – Kas prisiims atsakomybę švietime? bei kitas svarbias temas ir pranešimus.
Savo įžvalgomis dalysis: Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, „Švietimas #1“ valdybos pirmininkas ir „Omnisend“ vadovas Rytis Laurinavičius, Švietimas #1 valdybos narys Robertas Dargis, VDU Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė, „Devbridge Foundation“ fondo direktorė Gintarė Dzindzelėtaitė-Kelmelė, „Fantazijos.lt“ vadovas Povilas Klusaitis, VšĮ „Ribologija“ vadovė Rugilė Butkevičiūtė, SEB banko Lietuvoje vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė, „Investors' Forum“ vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas ir kiti pranešėjai.
II salė Lyderystė Kaip gimsta kryptis, kai susitinka idėjos ir lyderiai? Salę pristato – organizacija „Švietimas numeris vienas“. Šioje salėje išgirsite – Kaip lyderystė gali pakeisti švietimą?; Mokykla: slaptasis ginklas Lietuvos gynyboje; Ne pastatai, o vaikai; Ar jūs esate lyderis, ar administratorius?; Kas kuria mokyklos įvaizdį? Mentorystė – ne tik versle: ką su ja veikti švietime?; Vadovo balsas, žiniasklaida ir visuomenė bei kitus pranešimus ir diskusijas.
Tarp pranešėjų ir diskusijų dalyvių – Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos vadovas Vaidas Bacys, Lietuvos Šaulių sąjungos vadas plk. ltn. Linas Idzelis, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos vadovas Umberto Masi, Kauno Saulės gimnazijos vadovė Sonata Drazdavičienė, „Nord Security“ rinkodaros vadovė, investuotoja, mentorė Toma Sabaliauskienė, Alytaus rajono merė Rasa Vitkauskienė, „Saulės“ privačios gimnazijos steigėja ir generalinė direktorė Irena Baranauskienė, Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas, Vilniaus miesto vicemeras Vytautas Mitalas bei kiti.
III salė Inovacijos Kaip ateities kompetencijos tampa realybe jau šiandien? Salę pristato – švietimo startuolis „Vedliai“. Jūsų laukia: „Su kuo valgoma“ naujos kartos mokykla?; Mokytojas, mokinys ir DI: nauja švietimo trikampio versija 2050 m.; Dirbtinis intelektas ir jo poveikis darbui, mokymuisi bei ekonomikai: ar Lietuva tam pasirengusi?; Mokome formulių, bet pajamas, finansinę realybę ir startuolius ignoruojame?; Mokytojų trūkumas (?). Ar atsižvelgiant į demografines tendencijas, užleisim mokytojo vietą DI?; Nuo ekrano prie proto: technologijos, kurios stiprina dėmesį bei kitos temos.
Savo įžvalgomis dalysis: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, startuolio „Vedliai“ įkūrėja ir vadovė Monika Katkutė-Gelžinė, švietimo ir technologijų ekspertas, „Žinių radijo“ laidos „Technologijų žingsniu“ kūrėjas, lektorius Šarūnas Dignaitis Kerpė, „Robotikos akademija“ įkūrėjas, EdTech pradininkas, lektorius Kristijonas Vasiliauskas, „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė Andželika Rusteikienė, „Telia“ Dirbtinio intelekto, duomenų ir analitikos vadovė Asta Bagdonavičienė bei kiti pranešėjai.
IV salė Patirties galia Ką galime išmokti vieni iš kitų? Salę pristato – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Čia išgirsite: Visuomenė be STEAM mokytojų: ar ateityje turėsime kas moko vaikus?; Ar Haris Poteris lankytų robotiką? Kaip ugdyti problemų sprendėjus, o ne laukiančius stebuklų; Įtraukusis ugdymas: ar visi randame vietos po Saule?; ES pirmininkavimas 2027, kokius švietimo pavyzdžius parodysime Europai?; Profesinis mokymas be mitų; Refleksijos gilinimas per meną: nuo klausimo iki prasmingo atsakymo ir kitas temas.
Apie tai kalbės: VU Fizikos fakulteto ir FTMC fizikė, UNESCO Women in Science 2025 Baltic laureatė, Lietuvos fizikų draugijos viceprezidentė dr. Mažena Mackoit-Sinkevičienė, „Robotikos akademija“ vykdantysis vadovas Antanas Mikalauskas, MO edukacijų vadovė Jurgita Zigmantė, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja švietimo klausimais dr. Jūratė Litvinaitė, Lietuvos įtraukties švietimo centro direktorė Sandra Valantiejienė, Meilės Lukšienės premijos laureatas, Vilniaus Valdorfo ir „Pažinimo medžio“ mokyklų istorijos mokytojas Antanas Jonušas ir kiti atstovai.
V salė Emocinis atsparumas Kaip palaikyti save ir bendruomenę, o perdegimą paversti stiprybe? Salę pristato – Vytauto Didžiojo universitetas (VDU). Salėje išgirsite: Padėkit! Perdegiau; Saugumas mokykloje: kas ir ką saugo?; Emociškai atspari ir stipri karta: ko moko gyvenimo įgūdžių pamoka; Vadovėliai: kodėl nesustabdome stereotipų spausdinimo preso?; Nuo tėvų įsitraukimo iki supermamyčių: kur riba?; Kaip stereotipai įsėlina į klasę ir plauna smegenis ir kitas temas.
Savo patirtimi bei įžvalgomis dalysis: Suomijos privataus darželių tinklo „Bumblebees kindergarten“ generalinė direktorė Simona Lunina, , „Saulės“ privačios gimnazijos vykdančioji direktorė Audronė Stoškienė, emocinės gerovės ambasadorius, konferencijos logoFF įkūrėjas Almantas Dulkys, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas Martynas Dikšaitis, „Nasdaq Vilnius Services“ Rizikos valdymo direktorė, asociacijos „Lyderė“ narė Milda Krupauskienė, „Saulės“ privačios gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ugdymo priemonių bendraautorius Haroldas Maselis, „Telia“ įvairovės ir įtraukties vadovė, vaikų saugumo internete ekspertė Julija Markeliūnė ir kiti.
Su visais pranešėjais, forumo programa ir erdvėmis galite susipažinti šiame puslapyje.
Forumas ir paroda „Švietimo kodas“ vyks 2026 m. kovo 6 d., Vytauto Didžiojo universitete (VDU) S. Daukanto g., 28 ir V. Putvinskio g. 23 bei BLC Verslo centre, Kaune.
Pagrindiniai forumo partneriai – „Saulės“ privati gimnazija, „Vedliai“, „Maxima“, „Telia“, „Devbridge Foundation“.
Taip pat partneriai: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, „Ignitis“, „Robotikos akademija“, Nacionalinė švietimo agentūra, „EPSON“, „C&C“, „Omnisend“, „Kalbos ir komunikacijų centras“, MO muziejus, „Aconitum“, „Šiaurės licėjus“, „Mokslo sala“, „Matematikos mokykla“, „Gamtos ateitis“, klinika „Osteomedika“, „Optometrijos centras“, „Tarptautinio transporto ir logistikos aljansas“, „Lotos pharma“ „Energetikos ir technikos muziejus“, „Norsan Baltic“, klinika „8 drambliai“, „Eurobiuras“, „Pergalė“, „AJ Produktai“, „Ecosh“, „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko, „Parfum arabia“ bei kiti.
