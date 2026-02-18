Stovintys mokiniai ir individualios darbo vietos klasėje. Kaip keičiasi požiūris į mokymo erdvę

Kalbėdami apie tai, kad šiuolaikinis žmogus per daug sėdi – namie, darbe, biure, neturėtume pamesti iš akiračio ir visų amžiaus grupių vaikų. Vis dar vyrauja tradicinis supratimas apie pamokos organizavimą klasėje, kai mokiniai sėdi prie stalų, atsisukę į patalpos priekyje esančią lentą ir mokytoją.
Tačiau ilgas sėdėjimas juos taip pat veikia, kaip suaugusiuosius, o kartais net ir blogiau. Energijos pilni, judrūs augantys vaikai ir paaugliai yra verčiami ilgai sėdėti vienoje vietoje. Mokymo procesas galėtų būti daug efektyvesnis, jei sudarytume jiems sąlygas per pamoką keisti kūno padėtį.
Kas nori – galėtų klausytis mokytojo arba atlikti užduotis atsistojęs. O vaikams, kuriems sunkiau susikaupti, galima dar ir pritaikyti atitvarus, taip bendroje klasėje sukurti individualią erdvę.
Skirtingos formos atveria daugiau laisvės
„Darbo stalas yra pagrindinis baldas, kurio pas mus ieško mokyklos ir jų interjerų kūrėjai. Kaip ir visi mūsų gaminiai, jie yra ergonomiški, t. y. ir individualiai pritaikomi kiekvienam mokiniui, ir leidžiantys lanksčiai organizuoti mokymo procesą bei klasės erdves“, – sakė švedų ergonominių baldų gamintojos, kompanijos „AJ Produktai“ padalinio Lietuvoje generalinė direktorė Eglė Gasiūnienė.
Pasak jos, nors reguliuojamo aukščio stalus mokiniams mokyklos dažniausiai renkasi dėl galimybės juos pritaikyti vaikams pagal ūgį, atsiranda ir kitas, pažangus motyvas – leisti per pamoką stovėti.
Lanksčiai organizuoti erdves klasėje padeda tarpusavyje derinami įvairūs, skirtingų formų stalai, kurie gali būti naudojami ir individualiam darbui, ir sustumti, bendriems grupės užsiėmimams. Tam ypač pasitarnauja neįprastų formų, trapecijos ar trikampiai staliukai.
Jei reikia sukurti daugiafunkcę, lengvai transformuojamą klasės erdvę, tinka nedideli specialiai mokykloms sukurti stalai su ratukais, kuriuos lengva perstumti iš vienos vietos į kitą, o jei reikia laisvos erdvės – sudėti vieną ant kito. Juos patogu sandėliuoti, sudėjus vienoje vietoje lengviau išvalyti patalpą.
Ergonomiški „AJ Produktai“ mokykliniai stalai ypatingi tuo, kad yra gaminami iš patvarių medžiagų, plieninės kojos tarnauja metų metus, o stalviršius, jei reikia, galima pakeisti kitais, todėl nebūtina keisti viso stalo. Gaminiams yra suteikiama 7 m. garantija.
Kiekvienam modeliui – akustinis stalviršis
Ten kur vaikai, ten triukšmas! Jie klega, trepsi, juokiasi, pokši įvairiais daiktais, knygomis, nuolatos keldami nemenką triukšmą, nuo kurio kenčia ir patys, ir aplinkiniai. Todėl įrenginėjant ugdymo erdves gera akustika yra labai aktuali tema. „Kuo daugiau patalpoje yra garsą sugeriančių paviršių, tuo mažiau susidaro jo atspindžių. O kaip tik garso atspindžiai ir kelia didžiausią diskomfortą, – aiškino E. Gasiūnienė. – Stalviršių gamybai mes naudojame specialų aukšto slėgio laminatą (HPL) arba linoleumą. Laminatas turi kamštinį paviršių. Abi šios medžiagos pasižymi tuo, kad sugeria garsą. Bet kurio modelio stalą galime pagaminti su akustiniu stalviršiu“.
Klasėje, skirtingai nei namie ar biure, prie darbo stalų paprastai nėra stalčių komodų ar spintelių daiktams, nors po ranka turėti vieną kitą daiktą visada patogu. Tam yra sukurti mokykliniai stalai su nedidelėmis daiktadėžėmis. Pats naujausias stalas su dėže turi triukšmą slopinantį stalviršį, galima reguliuoti ne tik jo aukštį, bet ir stalviršio pasvirimo kampą.
Praktiška detalė – kuprinei ar drabužiui pasikabinti ant rėmo sumontuoti du kabliukai.
Gera, patogi mokymosi aplinka kuriama naudojant ergonomiškus baldus, kuriuos kuriant apgalvoti ir įvertinti visų poreikiai, ugdymo procesas ir kitos aplinkybės.