Jei po pamokų skauda galvą, kalta prasta akustika mokyklos erdvėse

Pasaulinės sveikatos organizacijos tyrimų duomenimis, triukšmas žaloja sveikatą, nuo jo gali sutrikti širdies ir kraujagyslių veikla, psichikos sveikatos būklė, kankinti nemiga ir daugybė kitų sveikatos problemų, apie kurias pirmiausia praneša nekaltas galvos skausmas.
Triukšmas trukdo mokytis
Pagrindinis triukšmo sukėlėjas mokykloje yra vaikai, tačiau jie irgi nuo jo ne mažiau kenčia, nei mokytojai. Garsų kakofonijoje mokiniams sunku išgirsti mokytojo balsą ir sekti jo mintį. Kai kurie vaikai ypač jautriai reaguoja į garsą, dėl to darosi neramūs, irzlūs, patiria stresą, sunkiau įsimena informaciją. Perdėm triukšminga aplinka visiškai netinkama mokytis.
Rekomenduojamas nekenksmingas triukšmo lygis ugdymo patalpose yra nuo 30 iki 45 decibelų (dB). Tai iš tiesų labai nedidelis garsumo lygis, nes įprasto pokalbio ar elektrinio dantų šepetėlio garsas siekia apie 60 dB.
Pasak švedų ergonominių baldų gamintojos, kompanijos „AJ Produktai“ generalinės direktorės Eglės Gasiūnienės, visi produktai, kurie prisideda prie garso slopinimo, yra prioritetas Nr. 1, kai reikia įrengti bet kurios ugdymo įstaigos patalpas, nuo vaikų darželio iki auditorijų studentams.
Gelbsti neįtikėtinai paprasti sprendimai
Teoriškai triukšmą slopinti galima keliais būdais: panaikinti arba nuslopinti garso šaltinį, priversti garsą pasilikti ten, kur jis kilo, neleisti jam laisvai sklisti, nukreipti ar užblokuoti jam kelią. Praktiškai tai padaryti galima pasitelkiant nesudėtingas priemones. Pavyzdžiui pakabinus užuolaidas.
Skverbdamasi per aidinį garso banga dėl trinties praranda dalį energijos, nuslopsta. Tinka viskas, kas yra minkšta: minkšti baldai, pufai, kilimai. Garsas, panašiai kaip šviesa nuo veidrodžio, atsispindi, atšoka nuo kietų paviršių, tuo tarpu minkšti jį sugeria. Kaip tik garso atspindžiai dar labiau didina triukšmo lygį, todėl norint sukurti akustiškai palankią aplinką verta pasistengti, kad jų būtų kuo mažiau.
„Kurdami triukšmą slopinančius sprendimus mokykloms konsultuojamės su akustikos specialistais, esame praktiškai išbandę ne vieną variantą, todėl turime nemažą kraitę patarimų ir produktų, kurie saugo ir mokinių, ir mokytojų ausis, o per jas ir visą organizmą, pirmiausia nervų sistemą“, – pastebėjo E. Gasiūnienė.
Tikrai nepakenčiamą garsą bei triukšmą kelia kėdės, kai visomis keturiomis kojomis yra braukiamos per kietas grindis. Paprasčiausias būdas to išvengti – apauti jas veltiniais batukais. Maža, kad netriukšmaus, jos lengvai ir tyliai slys paviršiumi bei nebraižys grindų.
Tylios ir garsios lubos
Didžiausias garso veidrodis kiekvienoje patalpoje yra lubos. Akustikos ekspertai rekomenduoja jas dengti specialiomis pakabinamomis plokštėmis arba naudoti akustinius šviestuvus, uždengtus minkšta, šviesą praleidžiančia medžiaga.
Prie sienų rekomenduojama statyti atviras lentynas, nes jose esantys daiktai išskaido ir slopina garso atspindžius. Ant viena priešais kitą esančių sienų vienodame, mokinių galvų aukštyje pakabintos akustinės plokštės laužys garso bangas ir sukurs akustiškai jaukią aplinką. Jomis rekomenduojama uždengti iki 15 proc. sienų ploto, o plokštes rinktis nuo 4 cm storio.
Jei tik yra galimybė, klasėje patartina įrengti minkštą kampą, su kilimu, minkštasuoliu, pufais ar sėdmaišiu. Tokia sala pasitarnaus ir kaip vieta, kurioje vaikai gali pakeisti aplinką, pailsėti ir slopins triukšmą.
Mobilieji telefonai – dar vienas nepageidaujamas triukšmo šaltinis. Pamokų metu jie apskritai galėtų būti sudėti į vieną vietą ir užmišti. Tam yra sukurta patogi spintelė, kur kiekvienas gali pasidėti ir saugiai užrakinti savo skaitmeninį „draugą“.
„Ypač jautriems vaikams kiekvienoje klasėje turėtų būti bent pora apsauginių ausinių. Aplinkos triukšmą jos sumažina 26 dB. Ir be to, yra gražiai žalios“, – pasakodama apie triukšmo slopinimo priemones mokykloms pridūrė E. Gasiūnienė.
