J. Pinkevičienė: sėkmingos verslo idėjos paslaptis – ja turi patikėti ne tik ją sugalvoję

„Future Heroes“ programa suteikia jaunoms merginoms realią erdvę realizuoti savo idėjas ir svajones. Per beveik pusmetį projekto dalyvės pereina visą startuolio kūrimo kelią: nuo problemos identifikavimo iki verslo modelio kūrimo ir idėjos pristatymo ekspertams.
„Jauni žmonės pamato tokias problemas, apie kurias dažnai net nesusimąstome, ir joms atranda labai unikalius sprendimo būdus. Merginos šiemet sprendė saugumo, darbo paieškos, sveikatos ir psichologinius iššūkius, o pasiūlytos idėjos buvo labai skirtingos: nuo miegojimui skirtų pagalvių iki technologijų, išradimų“, – sako programą inicijavusios nevyriausybinės organizacijos „WoW University“ įkūrėja ir vadovė Inga Jablonskė.
Projektas, vykstantis jau penktą kartą, iš viso yra sulaukęs 240 dalyvių. Ilgametė projekto komisijos narė, „Cosmoway“ bendraturtė Justė Unguraitytė-Pinkevičienė akcentuoja, kad tokio tipo iniciatyvos padeda jaunimui greičiau atrasti savo profesinį kelią, o praktinis idėjų išbandymas ir realių projektų kūrimas yra efektyviausias būdas suprasti savo stiprybes.
„Dažnai girdime, ypač iš vyresnių žmonių, kad dabartinė jaunoji Lietuvos karta nori turėti teisę priimti sprendimus, tačiau nebūtinai nori prisiimti atsakomybę juos įgyvendinant. Manau, būtent tokie projektai padeda tokių situacijų išvengti. Svarbu, kad ugdymo forma būtų parinkta taip, jog iš tiesų gebėtų palaipsniui pažadinti tikrą vidinę motyvaciją norėti ir siekti daugiau, nes niekada nėra per anksti ugdyti jaunimą veržliai žvelgti į pasaulyje esančias galimybes“, – teigia ji.
Tiki, kad idėja virs verslu
Viena projekto dalyvių Liepa Dragūnaitė kartu su komanda „Go Beyond“ nusprendė sukurti platformą, kuri padėtų paaugliams užmegzti ryšius ir lengviau atrasti dominančius renginius. Komanda siūlo tris pagrindines funkcijas: bendraminčių paiešką pagal pomėgius, vienoje vietoje pateikiamus renginius bei gyvus bendruomenės susitikimus.
„Pastebėjome, kad paaugliams sunku rasti renginius ir dar sunkiau susipažinti su bendraminčiais. Informacija išskaidyta, o socialiniuose tinkluose ne visada drąsu ieškoti naujų pažinčių. Platformoje bus galima lengvai rasti veiklas pagal miestą, pomėgius ar laiką, o tai apims būrelius, stovyklas, jaunimo programas ir kitus renginius. Tokiu būdu jauni žmonės galės greičiau atrasti tai, kas jiems iš tiesų įdomu“, – pasakoja L. Dragūnaitė.
Jos teigimu, projektas leido suprasti, kaip svarbu kuriant ir galvojant apie verslą išsiaiškinti visas detales ir išanalizuoti rinką. Ji neabejoja, kad pasiūlytas sprendimas gali tapti sėkmingu startuoliu ir jau dėlioja pirmuosius žingsnius nuosekliam augimui.
„Tikime, kad žingsnis po žingsnio galime sukurti platformą, kuri pasieks didžiąją dalį Lietuvos paauglių, todėl planuojame bendradarbiauti su organizacijomis, pritraukti jaunimą per įvairius kanalus, patys dalyvauti renginiuose“, – sako projekto dalyvė.
J. Pinkevičienė priduria, kad sėkmingos idėjos paslaptis – ja turi patikėti ne tik ją sugalvoję, bet ir tie, kurie galėtų būti įtraukti į jų įgyvendinimą ir patirtų tikrąją vertę: „Ši žinutė, manau, ir taps viena svarbiausių pamokų, kurią merginos išmoks šiame projekte“.
Sprendė įvairias problemas
Šių metų renginyje pristatyti jaunųjų kūrėjų projektai atskleidė jų dėmesį socialinėms problemoms ir inovacijoms. Dalyviai siūlė sprendimus, apimančius švietimą, saugumą, saviugdą, technologijas bei jaunimo įgalinimą.
Švietimo ir karjeros srityje išsiskyrė projektai, orientuoti į jaunimo ateities pasirinkimus. Komanda „Reinas“ pristatė DI pagrindu veikiančią karjeros orientavimo programėlę „Next Step“, kuri padeda mokiniams priimti sprendimus dėl studijų ir profesinio kelio. „Youth Helps“ pasiūlė platformą, skirtą jaunimo įsidarbinimui ir praktiniams įrankiams pasiruošti darbo rinkai.
Technologinių inovacijų srityje dalyviai pristatė sprendimus, orientuotus į kasdienio gyvenimo kokybės gerinimą. „Connectall“ siekia pakeisti keliavimo patirtį, sujungdama keliautojus su vietiniais gyventojais. „Fitly“ (komanda „Hearts of Art“) sprendžia internetinės prekybos iššūkius, siūlydama virtualų drabužių matavimą ir taip mažindama grąžinimų skaičių. „Fireworks Magic“ projektas orientuotas į asmeninį efektyvumą, pasitelkiant žaidybinius elementus ir DI geresnių įpročių formavimui.
Svarbi dalis projektų buvo skirta saugumui ir gerovei. „Securo“ (komanda „Pink Panther“) pasiūlė pažangią vaizdo stebėjimo sistemą, gebančią realiu laiku atpažinti pavojingas situacijas, o GLAMSA (komanda „Girls' Power“) pristatė išmanųjį saugos žiedą, leidžiantį iškviesti pagalbą kritinėse situacijose.
„Miss Lullaby“ komanda akcentavo fizinę ir emocinę sveikatą, sukurdama ergonomišką pagalvę geresnei miego kokybei, o iniciatyva „WOmen2woMEN“ pabrėžė švietimo svarbą, skatindama merginų sąmoningumą apie saugumą ir savigyną.
„Pagrindinis projekto tikslas yra parodyti jaunoms moterims, kiek jos turi galimybių ir pasirinkimų dėl savo ateities. Dalyvių degančios akys man visuomet yra didžiausias džiaugsmas – vyresnių klasių moksleivės randa tiek daug motyvacijos ir kantrybės šalia mokslų vystyti savo idėją ir jos nepaleisti. Ir tai nelieka nepastebėta – jau turime pavyzdžių, kai idėjos yra toliau sėkmingai vystomos, joms ieškoma investuotojų“, – teigia I. Jablonskė.
Šių metų „Future Heroes“ finaliniame „Pitch Day“ renginyje dalyvių idėjas vertino Europos marketingo konfederacijos vykdančioji direktorė Alvydė Palaimaitė, „Helmes“ partnerė Žydrė Kūnaitė, edukacijos vizionierė Gabija Skučaitė, ilgametis investuotojas ir NT vystytojas Mindaugas Plisas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorė Gitana Neverienė bei „Devbridge Foundation“ vykdančioji direktorė Gintarė Dzindzelėtaitė-Kelmė. Taip pat komisijoje dalyvavo „WoW University“ įkūrėja ir programos iniciatorė I. Jablonskė bei filantropė, „The Ella Fund“ fondo įkūrėja Erin Gainer-Grigaliūnė.
Projektą Lietuvoje inicijuoja „WoW University“ kartu su partneriais „The Ella Fund“, „Luminor“, „Western Union“, Kazimiero Simonavičiaus universitetu, „Magic Linen“, Kazickų šeimos fondu, taip pat draudimo bendrove „If“, kuri šiam renginiui skyrė patalpas.
Programa merginoms yra visiškai nemokama, taip pat kompensuojamos transporto išlaidos dalyvėms iš regionų, o visos veiklos vyksta anglų kalba.