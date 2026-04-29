LŠDPS ragina savivaldybę imtis veiksmų dėl situacijos „Kauno Žalgirio“ akademijoje

Pasak profsąjungos, į akademijos vadovybę ir miesto savivaldybę buvo kreiptasi dar balandžio viduryje, tačiau iki šiol jokios oficialios reakcijos nebuvo sulaukta.
„Praėjo daugiau nei savaitė nuo mūsų kreipimosi, tačiau nei akademijos vadovybė, nei savivaldybė į viešai keliamus klausimus nereagavo. Tai kelia papildomą nerimą darbuotojams, kurie ir taip jaučiasi nesaugiai“, – pranešime cituojamas LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.
Profesinė sąjunga teigia sulaukusi signalų ne tik iš darbuotojų, bet ir iš akademijos auklėtinių tėvų. Anot jų, dalis šeimų ilgą laiką jautė įtampą, finansinį spaudimą bei baimę viešai kalbėti apie problemas.
Tėvai taip pat kelia klausimus dėl papildomų išlaidų, kelionių organizavimo, atributikos bei akademijos taikomų kainų. Pasak jų, šeimos dažnai pačios finansuoja dalį veiklų, o sprendimai dėl išlaidų nėra aiškiai pagrindžiami.
„Esame vieni iš tėvų, kurie ilgą laiką bandė kalbėtis ir ieškoti sprendimų. Norėjome vaikams kuo geresnių sąlygų, organizuodavome turnyrus, prisidėdavome savo lėšomis, tačiau nuolat jautėme, kad svarbiausia – pinigai. Galiausiai palikome akademiją“, – teigia vienas iš tėvų.
Be to, anot tėvų, akademiją palieka ne tik treneriai, bet ir vaikai, o dalis šeimų renkasi tęsti ugdymą kitose futbolo akademijose.
Nepaisydama susiklosčiusios situacijos, LŠDPS teigia siekianti konstruktyvaus dialogo ir jau ruošiasi kolektyvinėms deryboms su akademijos atstovais, siekiant aiškiai apibrėžti darbo sąlygas, apmokėjimo sistemą bei užtikrinti skaidrumą.
Profsąjunga tikisi, savivaldybė aktyviau įsitrauks užtikrinant darbuotojų teises ir tinkamą ugdymo organizavimą.
