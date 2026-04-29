Vilniaus kolegija – nacionalinių reitingų lyderė

2026 m. balandžio 29 d. 12:18
Žurnalas „Reitingai“ paskelbė, kad Vilniaus kolegija ir vėl pirmauja kolegijų reitinge. Vilniaus kolegijos bendra visų rodiklių suma siekia 64,12 taško. Kolegijos alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimas (28,44 taško iš 30) yra aukščiausias tarp kolegijų. Šiai kriterijų grupei buvo skirta daugiausia taškų iš visų kriterijų grupių.
Kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė pabrėžia, kad Vilniaus kolegijos lyderystė nacionaliniuose reitinguose yra kryptingo bendruomenės darbo rezultatas.
„Ačiū kolegijos bendruomenei, dėstytojams ir studentams, gausiam alumnų būriui, socialiniams partneriams, kad veikdami kartu pasiekiame puikių rezultatų!“, – sako Ž. Jankauskienė. 
Sudarant kolegijų reitingą aukštosios mokyklos vertinamos pagal tam tikrus rodiklius bei kriterijus. Vertinamos šios rodiklių grupės:
· alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai;
· mokslo, meno ir / ar sporto veikla bei pridėtinė vertė šalies ūkiui;
· studentai ir studijos;
· konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje;
· esamas ir ateities akademinis personalas.
