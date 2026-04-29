Vilniaus kolegija – nacionalinių reitingų lyderė

Kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė pabrėžia, kad Vilniaus kolegijos lyderystė nacionaliniuose reitinguose yra kryptingo bendruomenės darbo rezultatas.
„Ačiū kolegijos bendruomenei, dėstytojams ir studentams, gausiam alumnų būriui, socialiniams partneriams, kad veikdami kartu pasiekiame puikių rezultatų!“, – sako Ž. Jankauskienė.
Susiję straipsniai
Sudarant kolegijų reitingą aukštosios mokyklos vertinamos pagal tam tikrus rodiklius bei kriterijus. Vertinamos šios rodiklių grupės:
· alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai;
· mokslo, meno ir / ar sporto veikla bei pridėtinė vertė šalies ūkiui;
· studentai ir studijos;
· konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje;
· esamas ir ateities akademinis personalas.
Vilniaus kolegijareitingaidirektorė
Rodyti daugiau žymių