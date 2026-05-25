NŠA paskelbė lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatus

Individualius rezultatus mokiniai gali pasitikrinti savo mokykloje ir nuo 15 val. prisijungę prie Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemos – https://rezultatai.nsa.smsm.lt
„Išplėstiniu kursu egzaminą laikiusių mokinių surinktų taškų vidurkis siekia 15,4 taškų iš 20 galimų. Tai yra geriausias rezultatas per pastaruosius trejus metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į dvi dalis, laikomas III ir IV gimnazijos klasėse. Palyginimui, praėjusiais metais rezultatų vidurkis buvo 14,3 taško, o užpernai – 15,1 taško“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas.
Egzamine dalyvavo daugiau nei 29,1 tūkst. mokinių: iš jų egzaminą A kursu laikė 19,3 tūkst., B kursu – 9,8 tūkst.
Susiję straipsniai
Pirmosios lietuvių kalbos ir literatūros išplėstinio (A) kurso egzamino dalies bendras taškų vidurkis siekia 15,4 taško, bendrojo (B) kurso – 11,3 taško.
„Taigi egzamino rezultatai parodė, kad mokiniai, kuriems pasitaikė viešumoje įvardinti kaip itin sudėtingi tekstai, statistiškai gavo tuos pačius įvertinimus kaip ir mokiniai, kurie kalbėjo pagal kitus tekstus. Temų specifiškumo įtaka surinktam kandidato taškų skaičiui sudaro tik apie 1,4 proc.“, – pabrėžia Simonas Šabanovas.
Mokinių, kuriems teko atlikti egzamino užduotį pagal viešojoje erdvėje diskusijas sukėlusią R. Šerelytės teksto „Svarbusis ilgesys“ ištrauką, bendras rezultatų vidurkis siekia 14,9 taško, t. y. artimas viso egzamino rezultatų vidurkiui. Pagal šį tekstą kalbėjo 377 mokiniai.
Nacionalinės švietimo agentūros vadovo teigimu, vertinimą lėmė ne tekstas ar tema, o būtent kiekvieno mokinio pasirengimas: kaip jis supranta tekstą, geba analizuoti, kritiškai vertinti ir argumentuotai aptarti publicistinius tekstus pagal pateiktas užduotis.
Lietuvių kalbos ir literatūros išplėstinio (A) ir bendrojo (B) kursų egzamino pirmosios dalies užduotį sudarė kalbėjimas ir diskusija su pokalbį palaikančiu vertintoju. Elektroninėje užduoties atlikimo sistemoje mokiniui buvo pateiktas tekstas su keliais nukreipiamaisiais klausimais ir užduotimis: pristatyti perskaitytą tekstą, apibūdinti jo tematiką, išsakyti savo požiūrį į keliamas problemas.
Šiais metais pasiruošimo atsakinėjimui laikas buvo pailgintas 5 minutėmis ir mokiniai galėjo ruoštis 25 minutes.
Maksimalus galimas taškų skaičius yra 20 taškų. Individualus pirmosios egzamino dalies rezultatas skaičiuojamas individualiai gautą taškų skaičių dauginant iš 1,5 koeficiento. Pirmoji egzamino dalis sudaro 30 proc. galutinio viso egzamino įvertinimo.
2026 m. valstybinio brandos egzamino išlaikymo riba – 25 taškai. 44 proc. mokinių, kurie laikė egzaminą išplėstiniu kursu, ir 14 proc. mokinių, kurie laikė bendruoju kursu, jau yra surinkę egzaminui išlaikyti reikalingą taškų sumą.
Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino pirmoji dalis nėra perlaikoma. Apeliacija teikiama po abiejų viso valstybinio brandos egzamino dalių.
Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antroji dalis vyks birželio 1 d.
Individualūs rezultatai – rezultatų skelbimo sistemoje
Mokiniai savo rezultatus gali sužinoti prisijungę prie Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemos – https://rezultatai.nsa.smsm.lt Prisijungti prie sistemos galima su mokykloje iš anksto gautu mokinio identifikaciniu numeriu ir slaptažodžiu, kurį sudaro keturi paskutiniai asmens kodo skaičiai.
Iškilus klausimams, susijusiems su rezultatų skelbimo sistema, galima kreiptis el. paštu rezultatai@nsa.smsm.lt ir telefonu +370 658 18080.
Rezultatų protokolai skelbiami ir mokykloms NECIS paskyrose.
Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistema veiks visos egzaminų sesijos metu ir mokiniai bet kada galės prie jos prisijungti. Sistemoje skelbiami tik 2026 m. VBE sesijos rezultatai.
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA)Egzaminailietuvių kalbos egzaminas
Rodyti daugiau žymių