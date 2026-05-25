Studijos tampa startuolių inkubatoriumi: dalis studentų praktiką atlieka savo pačių įmonėse

Verslas vietoje darbo: jaunimas nebenori „laukti savo eilės“
„Jaunimas vis dažniau renkasi ne samdomą darbą, o galimybę patiems kurti savo verslą“, – sako VIKO Verslo vadybos fakulteto Tarptautinio verslo katedros vedėjas doc. dr. Nikolaj Ambrusevič.
Pasak jo, studentai į studijas ateina ne tik mokytis – dalis jų jau turi verslo idėjų, o kai kurie – ir verslo iniciatyvų patirties. „Dabartiniai studentai išsiskiria ne vien smalsumu, bet ir noru nedelsiant pritaikyti įgytas žinias, išbandyti naujausius sprendimus. Naujos kartos atstovams būdingas polėkis, svajonių kūrimas be jokių ribų, naudos paieškos ir komforto užtikrinimas“, – įžvalgomis dalinasi dėstytojas, nuo pirmųjų žingsnių lydintis būsimus VIKO studentus.
Pasak dr. N. Ambrusevič, Kolegijos auditorijose užgimsta daugybė inovatyvių idėjų startuoliams: nuo rankų darbo produktų, virtualių sprendimų, plečiančių automobilių dirbtuvių verslą iki elektroninės prekybos platformų kūrimo bei prekių pristatymo paslaugų plėtojimo sprendimų.
Nuo parkūro iki verslo: kai pomėgis tampa darbu
Gediminas Paulauskas šiandien vadovauja „360 Arena“, tačiau jo kelias iki to buvo gana vingiuotas. Viskas prasidėjo nuo vaikystės hobio – parkūro.
„Iškart po studijų VIKO išvykau dirbti į Kiprą, ten įsikūrusiame lietuvių startuolyje, vėliau grįžau ir dirbau toje pačioje Kolegijoje, kurią pats buvau baigęs, įkūriau savo e.parduotuvę. Tačiau viduje visada jaučiau aistrą parkūrui. Šalia visų savo darbų visuomet turėjau šią veiklą, dirbau treneriu, organizavau įvairius renginius. Galiausiai įsteigiau Lietuvos parkūro asociaciją ir ten įgyvendinami projektai mane atvedė iki „360 Arena“ vadovo pozicijos“, – savo sėkmės istorija, kaip pomėgis virto verslu dalijasi VIKO alumnas Gediminas.
Lietuvos parkūro asociacijos prezidentas pasakoja, kad studijų metu jis ne tik įgijo žinių, laiko planavimo įgūdžių, bet ir drąsos įgyvendinti savo brandintas idėjas bei siekti tikslo nuosekliai.
„Šiuolaikiniai studentai nebijo eksperimentuoti, rizikuoti, keisti plėtojamų verslų modelių, greitai prisitaiko prie pokyčių. Puikių rezultatų pasiekti padeda tikėjimas turima idėja, jos plėtojimo nuoseklumas ir mokėjimas pritaikyti žinias praktikoje“, – pasakoja dr. N. Ambrusevič.
Docentas teigia su malonumu stebintis kaip auga dar vieno VIKO alumno Jono Jakšto įkurtas startuolis „OmniBusinessLab“.
„Dar studijuodamas Tarptautinį verslą jis kūrė dirbtiniu intelektu paremtą verslą, kuris vėliau transformavosi į „OmniBusinessLab“. Iš pradžių atsargiai vertinau šias idėjas, man norėjosi apsaugoti nuo galimų rizikų, tačiau vėliau pamačiau, kaip studentas auga, tobulėja, nebijo eksperimentuoti“, – prisimena dėstytojas.
Pasak jo, būtent tokie studentai dažnai pasiekia daugiausia – ne tie, kurie viską daro „teisingai“, o tie, kurie veikia, analizuoja, klysta, nebijo keisti pirminės idėjos.
„Sėkmę lemia ne tik idėja, bet ir gebėjimas ją įgyvendinti“, – pabrėžia dr. N. Ambrusevič.
Auditorijoje – ne tik teorija, bet ir verslo pradžia
Augantis studentų verslumas verčia keistis ir keisti ir pačias studijas. Tradicinis modelis, kai dominuoja teorija, vis dažniau keičiamas praktiniu mokymu.
Vilniaus kolegijoje verslo studijos vis dažniau primena startuolio kūrimo kelią ir struktūruojamos taip, kad studentas per trejus metus pereitų visą verslo kūrimo kelią – nuo idėjos iki realaus projekto.
Pirmaisiais metais studentai generuoja idėjas ir buriasi į komandas. Vėliau jas testuoja, analizuoja rinką, kuria produktus ir realius verslo projektus. Trečiaisiais metais – jau turi paruoštą projektą įgyvendinimui praktikoje.
„Tai nėra tik teoriniai modeliai. Studentai dirba su realiomis idėjomis ir tikrina, ar jos veikia. Mokosi įvertinti galimą riziką, pasiruošti pokyčiams. Studijų metu studentai turi galimybę pasimokyti iš ankstesnių klaidų“, – sako dr. N. Ambrusevič ir priduria, kad aukštosios mokyklos privalo žengti koja kojon su darbo rinkos tendencijomis ir studijas besirenkančių asmenų lūkesčiais.
Pasak docento, pastaraisiais metais itin išaugo praktikos svarba ir suvokimas, ką gali duoti reali patirtis. Akademikas pastebi, kad net pusę metų trunkančias praktikas studentai vis dažniau renkasi atlikti ne įmonėse, o savo pačių kuriamuose projektuose.
„Tokiu atveju jiems paskiriamas Fakulteto socialinis partneris, savotiškas praktikos mentorius, atsakingas už konsultavimą ir galutinės praktikos ataskaitos vertinimą. Pastaraisiais metais vis daugiau populiarumo įgauna ir iššūkiais grindžiamas mokymas, kai užduotis deleguoja verslo atstovai – taip užtikrinamas verslo ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimas, užtikrinama tvari partnerystė“, – pasakoja VIKO Tarptautinio verslo katedroje dirbantis dr. N. Ambrusevič.
Ekspertai sutaria – riba tarp studijų ir verslo nyksta
Praktika rodo, kad aukštoji mokykla gali būti ne tik žinių vieta, bet ir starto aikštelė verslui. Ir nors ne kiekviena idėja tampa sėkmingu startuoliu, svarbiausia, ką studentai išsineša – gebėjimą pradėti.
