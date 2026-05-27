Lietuvos dienaŠvietimas

Nuotolinė VIKO Atvirų durų diena moksleiviams, jų tėvams ir mokytojams

2026 m. gegužės 27 d. 08:19
Kviečiame 2026 m. gegužės 28 d. 17 val. dalyvauti nuotolinėje Atvirų durų dienoje Vilniaus kolegijoje.
Renginio metu turėsite galimybę susipažinti su studijų galimybėmis, priėmimo procesu bei gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie studijas ir stojimą.
Renginio programa:
  • 17.00 val. Studijos Vilniaus kolegijoje – daugiau praktikos, mažiau teorijos, greitesnė karjeros pradžia. Paulina Lipinskaitė, studentų priėmimo koordinatorė.
Sužinosite apie studijų programas, praktinio mokymosi galimybes, tarptautines veiklas ir karjeros perspektyvas.
17.20 val. Stojimas į Vilniaus kolegiją: ką svarbu žinoti pildant prašymą studijuoti. Anželika Slimanavičienė, studentų priėmimo organizavimo vadovė.
Pristatysime pagrindinius stojimo žingsnius, dažniausiai daromas klaidas bei pateiksime naudingų patarimų pildant stojimo prašymą.
17.40 val. Klausimų atsakymų sesija.
Renginys skirtas visiems, kurie domisi studijomis Vilniaus kolegijoje.
Registracija į renginį vyksta iki gegužės 27 d. https://forms.cloud.microsoft/e/5CR0352xEp.
Prisijungimo nuoroda bus išsiųsta tik užsiregistravusiems asmenims.
