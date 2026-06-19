Iki liepos 20 d. dar galima teikti paraiškas gauti „Lietuvos Maximalistų“ stipendijai

Prisidėdama finansine paskata prie aktyvių ir pažangių Lietuvos moksleivių tikslų įgyvendinimo, „Maxima“ tam įsteigė 120 tūkst. eurų fondą. Iš jo visus ateinančius mokslo metus atrinkti laimėtojai gaus 100 arba 200 eurų kasmėnesines stipendijas.
Paraiškas gauti stipendijoms moksleiviai dar galima teikti iki liepos 20 d. Iš „Maximos“ įsteigto fondo bus skirtos 126 stipendijos, kurios „Lietuvos Maximalistams“ bus mokamos visus artimiausius mokslo metus – kiekvieną mėnesį nuo spalio iki birželio imtinai.
„Per 23 metus iš „Lietuvos Maximalistų“ jau išaugo nemažai savo sričių profesionalų, kūrėjų, mokslininkų, sportininkų ir aktyvių visuomenės narių. Neabejojame, kad ir būsimieji stipendijų laimėtojai papildys jų gretas. Tikime, kad laiku suteiktas paskatinimas ir parodytas dėmesys bei pasitikėjimas turi labai didelę reikšmę vaikų ateičiai“, – sako Laura Šakinė, „Maximos“ socialinės atsakomybės ir partnerysčių projektų vadovė.
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Kaip galima teikti paraišką?
Kategorijų, kuriose moksleiviai gali pretenduoti gauti stipendijas, iš viso yra aštuonios: mokslo, technologijų ir inovacijų, muzikos ir scenos menų, literatūros ir vizualiųjų menų, sporto, tvarumo ir ekologijos, pilietiškumo ir savanorystės bei pažangaus mokymosi ir aktyvumo.
Pirmose septyniose kategorijose į stipendijas gali pretenduoti visi Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokiniai. Aštuntoje – tik 5–12 klasių moksleiviai – tie, kurių pasiekimai pamokose jau nuolat vertinami dešimties balų sistemoje.
„Lietuvos Maximalistų“ nugalėtojams bus įteiktos 7 pagrindinės 200 eurų per mėnesį dydžio stipendijos – po vieną kiekvienoje iš pirmų septynių kategorijų. Papildomai visose kategorijose dar bus įteikta ir 119 skatinamųjų stipendijų, kurių dydis – 100 eurų per mėnesį.
Paraiškos forma pritaikyta pagal mokinių amžių: vaikus iki 14 metų turi užregistruoti tėvai ar globėjai, 14–17 metų mokiniai anketą pildo patys, su tėvų sutikimu, o nuo 18 metų paraiškas galima teikti savarankiškai. Visa „Lietuvos Maximalistams“ aktuali informacija bei registracijos anketa skelbiama interneto svetainėje www.maxima.lt/maximalistai, paraiškų laukiama iki liepos 20 d.
Vertinimo komisija
Moksleivių pateiktas paraiškas vertins atskiras kategorijas atitinkančių sričių profesionalai ir ekspertai. Mokslo kategorijoje – „Vilnius Tech“ universiteto docentė ir Strateginės partnerystės centro direktorė Milena Seržantė, muzikos ir scenos menų – muzikologė bei kultūros vadybininkė Jurgita Skiotytė-Norvaišienė, o literatūros ir vizualiųjų menų – menininkai Algirdas ir Remigijus Gataveckai.
Sporto pasiekimus vertins olimpinis vicečempionas Saulius Ritter, pilietiškumo ir savanorystės – VšĮ „Partizanų Lietuva“ steigėja Rugilė Grendaitė, tvarumo ir ekologijos – ornitologas ir gamtos gidas Marius Karlonas, o technologijų ir inovacijų – advokatė, intelektinės nuosavybės teisininkė Giedrė Rimkūnaitė-Mankė.
Svarbiausia – išdrįsti
Per beveik ketvirtį amžiaus „Lietuvos Maximalistai“ tapo vienu ilgiausiai įgyvendinamų socialinių projektų Lietuvoje. Iki šiol šio konkurso laureatais jau tapo gerokai virš tūkstančio šalies moksleivių, o bendra jauniesiems talentams „Maximos“ skirta suma siekia beveik 1 mln. eurų.
„Kasmet įsitikiname, kiek daug talentingo, kūrybingo ir veržlaus jaunimo auga mūsų šalyje. Kartais tam, kad jie žengtų pirmyn, trūksta tik nedidelio pastūmėjimo ir aplinkinių palaikymo. Būtent todėl šiais metais norime priminti paprastą, bet labai svarbią tiesą – svarbiausia yra tiesiog išdrįsti. Norime padrąsinti kuo daugiau Lietuvos moksleivių ryžtis parodyti savo talentus, pasiekimus ir tiesiog užpildyti paraišką“, – sako L. Šakinė.