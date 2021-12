Augalininkystės produkcijos vertė šiemet padidėjo, bet apimtis smuko

Augalininkystės produkcijos vertė padidėjo 8,1 proc. Tam įtakos turėjo 13,7 proc. padidėjusios augalininkystės produktų supirkimo kainos.

Labiausiai išaugo rapsų (26,9 proc.), bulvių (26,5 proc.), daržovių (13,7 proc.) ir javų (12,7 proc.) supirkimo kainos.

Tačiau dėl menkesnio derliaus augalininkystės produkcijos apimtis sumažėjo 4,9 proc. Labiausiai sumažėjo cukrinių runkelių (16,7 proc.), ankštinių augalų (13,1 proc.), javų (8,6 proc.) ir bulvių (7,8 proc.) derlius.

4,2 proc. išaugusį rapsų derlių lėmė 10,9 proc. padidėjęs rapsų pasėlių plotas.

Gyvulininkystės produkcijos vertė padidėjo 7,2 proc. Tam įtakos turėjo 8,2 proc. išaugusios gyvulininkystės produkcijos supirkimo kainos, iš jų labiausiai augo pieno (14,8 proc.), galvijų (12,9 proc.) bei avių ir ožkų (11 proc.) supirkimo kainos.

Gyvulininkystės produkcijos apimtis sumažėjo 0,9 proc., nes buvo mažiau išauginta paukščių (5 proc.), avių ir ožkų (1,6 proc.) bei mažiau primelžta pieno (0,8 proc.).

Tiesioginės išmokos žemės ūkio produkcijai padidėjo 10 proc. ir sudarė 387,8 mln. eurų, o kitos subsidijos gamybai sumažėjo 15,6 proc. ir sudarė 211 mln. eurų.

Suteiktų žemės ūkio paslaugų vertė 2021 m., palyginti su 2020 m., padidėjo 13 proc.

Paaiškinimai

Žemės ūkio ekonominės veiklos rūšies produkcija – visi per ataskaitinį laikotarpį pagaminti žemės ūkio produktai, išskyrus to paties veiklos vieneto pagrindinėse žemės ūkio veiklose pagamintą ir tarpiniam vartojimui skirtą produkciją (gyvuliams šerti naudojamą pieną ir per tą patį ataskaitinį laikotarpį išaugintas ir augalams auginti naudojamas sėklas), augalininkystės ir gyvulininkystės paslaugų veiklos ir neatskiriamos ne žemės ūkio nepagrindinės veiklos produkcija.

Žemės ūkio produkcija – žemės ūkio augalų derliaus, daugiamečių sodinių produkcija, gyvulių ir paukščių auginimo produkcija ir gauti gyvulininkystės produktai.