Žeminantis pajėgų, prieš 20 metų laikinai pašalinusių Talibaną ir „al-Qaeda“ iš Afganistano, pasitraukimas lėmė didžiulį motyvacinį postūmį anti-vakarietiškiems džihadistams visame pasaulyje.

Viliojančiu prizu jiems tampa nevaldomose Afganistano teritorijose atsiveriančios potencialios slėptuvės. Tai ypač aktualu „Islamo valstybės“ (IS) kovotojams, ieškantiems naujos bazės po to, kai buvo sutriuškintas jų pačių paskelbtas kalifatas Irake ir Sirijoje.

Vakarų politikai ir karininkai perspėja, kad „al-Qaeda“ sugrįžimas į Afganistaną yra beveik neišvengiamas.

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas po ekstremalių situacijų posėdžio įspėjo, kad siekiant užkirsti kelią Afganistanui tapti tarptautinių teroristinių grupuočių prieglobsčiu, Vakarų tautos turi susivienyti.

O pirmadienį Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas paragino JT Saugumo Tarybą „panaudoti visas turimas priemones pasaulinei terorizmo grėsmei slopinti.“

Tačiau ar Talibano sugrįžimas automatiškai reiškia, kad sugrįš ir „al-Qaeda“ bazės, o Afganistanas taps tarptautinių teroristinių išpuolių nukreiptų į Vakarus platforma?

Tarptautinio pripažinimo siekis

Kai paskutinį kartą Talibanas valdė visą šalį (1996-2001 m.), Afganistanas buvo laikomas valstybe „parija“, kas reiškė, kad Talibano valdžia nebuvo oficialiai pripažįstama daugelyje pasaulio valstybių.

Tuomet tik trys šalys – Saudo Arabija, Pakistanas ir Jungtiniai Arabų Emyratai pripažino jų teisėtumą.

Talibanas ne tik žiauriai žudė savo šalies gyventojus, bet ir suteikė saugų prieglobstį Osamos Bin Ladeno teroristinei organizacijai „al-Qaeda“, suorganizavusiai ir įvykdžiusiai 2001 m. rugsėjo 11-osios atakas Niujorke, kurių metu žuvo beveik 3 tūkst. žmonių.

Apskaičiuota, kad apie 20 tūkst. šauktinių karių praėjo „al-Qaeda“ mokymų stovyklas, kur buvo mokomi mirtinų žudymo įgūdžių, o vėliau, išsiskirstę į savo šalis sukūrė vadinamąjį „Teroro universitetą“.

Šiandien Talibanas mato save kaip teisėtus „Afganistano Islamo Emyrato“ valdovus ir netrukus jie norės tam tikro tarptautinio pripažinimo.

Dabar Talibano atstovai yra pasišventę įrodyti savo idėją, kad jie atėjo sugrąžinti tvarką, ramybę ir valdžią po korupcijos ir nesantaikos laikotarpio, anot jų, iliustravusio pastarųjų 20-ties metų Afganistano vyriausybių darbą.

Per nesėkmingas taikos derybas, vykusias Dohoje, Talibano derybininkams buvo aiškiai pasakyta, kad jų trokštamas pripažinimas galėtų būti pasiektas tik tuo atveju, jei Talibanas visiškai atsiribotų nuo „al-Qaeda“ grupuotės.

„Mes tai jau padarėme“, – sakė Talibano atstovai. Vis dėlto naujausia JT ataskaita, atskleidusi glaudžius gentinius ir santuokinius ryšius tarp šių grupuočių narių, teigia priešingai.

Pastaruoju metu, Talibanui beveik galutinai perimant šalies kontrolę, buvo užfiksuota daugybė Talibano karių gretose esančių „užsieniečių“ – ne Afganistane gimusių kovotojų.

Taip pat yra aišku, kad egzistuoja didelis atotrūkis tarp nuosaikiai ir pragmatiškai kalbančių Talibano derybininkų bei atstovų spaudai ir barbariškų kovotojų veiksmų, vykdomų ant Afganistano žemės.

Rugpjūčio 12 d., kai Talibano kariai žengė link šalies sostinės, JAV įgaliotinis Kabule savo „Twitter“ paskyroje rašė: „Talibano pareiškimai Dohoje neatitinka jų veiksmų Badakšane, Gaznyje, Helmande ir Kandahare. Bandymai monopolizuoti valdžią smurtu, baimė ir karas nuves tik į tarptautinę izoliaciją.“

Naujas iššūkis Vakarams

Talibano didžiausias prioritetas yra valdyti Afganistaną pagal griežtą šariato, islamo teisės aiškinimą.

Tačiau „al-Qaeda“ ir Islamo valstybės džihadistai gali turėti ir kitokių ambicijų, nebūtinai apsiribosiančių Afganistano sienų ribose. Visiškai įmanoma, kad net jei Talibano vyriausybė ir norės juos apriboti, šalies teritorijoje yra „kišenių“, kuriose jų veikla gali likti nepastebėta.

Daktaras Sajjanas Gohelis iš Azijos ir Ramiojo vandenyno fondo pranašauja, kad dabartinių 200-500 „al-Qaeda“ grupuotės narių, pastebėtų Afganistano Kunaro provincijoje, skaičius augs.

„Talibano Kunaro provincijos užgrobimas turi didžiulę strateginę vertę, nes šios teritorijos turi sudėtingiausią reljefą, su tankiai mišku apaugusiais slėniais. Jau dabar ten pastebimi „al-Qaeda“ nariai ir savo įtaką sieks plėsti“, – sakė jis ir pridūrė, kad jei taip atsitiks, Vakarams bus kur kas sunkiau juos sulaikyti.

Pastaruosius 20 metų Vakarai stipriai rėmėsi į Afganistano žvalgybos tarnybą NDS, sudariusią didžiulį žmonių informatorių tinklą kartu su JAV, JK ir Afganistano specialiųjų pajėgų greito reagavimo grupėmis.

Kadangi visa tai dabar – praeitis, Afganistanas žvalgybiniu požiūriu taps „sunkiu taikiniu“, todėl įvairių grupuočių bandymus organizuoti tarptautinio terorizmo operacijas bus žymiai sudėtingiau pastebėti.

Jeigu ateityje Afganistane bus aptiktos ir atpažintos „teroro mokyklos“ ar teroristinių grupuočių bazės, Vašingtono galimybės jas likviduoti apsiribos bepiločių dronų atakomis bei sparnuotųjų raketų panaudojimu.

S.Gohelio teigimu, daug kas priklausys ir nuo to, ar Pakistano valdžia uždraus ar leis užsienio kariams per jų teritoriją keliauti į Afganistaną.

Analitikai: Talibano įsigalėjimas Afganistane gali įkvėpti džihadistus visame pasaulyje

Talibano pakartotinis įsigalėjimas Afganistane po du dešimtmečius trukusios JAV okupacijos gali suteikti ryžto džihadistams visame pasaulyje, nors šio judėjimo ryšiai su ekstremistine grupuote „Islamo valstybė“ (IV) yra įtempti, sako analitikai.

Faktas, kad Vakarų šalių remta Afganistano vyriausybė buvo staigiai nuversta Talibano, prieš du dešimtmečius praradusio šalies kontrolę dėl JAV vadovauto karinio įsiveržimo, suteiks džihadistams pavyzdį, kaip kantrybė ir rūpestingai suplanuota strategija gali pasiteisinti, net jeigu IV pralaimėjo Sirijoje ir Irake.

Įvykiai Afganistane yra ypač simboliški artėjant Rugsėjo 11-osios teroro atakų prieš Jungtines Valstijas 20-osioms metinėms. Šiuos išpuolius įvykdė tarptautinis teroristų tinklas „al Qaeda“ vadovautas Osamos bin Ladeno; jie buvo suplanuoti Talibano tuo metu valdytame Afganistane, kur teroristų vadeiva buvo radęs prieglobstį.

„Talibano pergalė suteiks didžiulę paspirtį džihadistų grupuotėms visame pasaulyje. Tai įtikins jas, kad jos gali išstumti užsienio galybes, net ir tokias karines galiūnes kaip Jungtinės Valstijos“, – naujienų agentūrai AFP sakė Niujorke įsikūrusio analitinio Soufano centro tyrimų direktorius Colinas Clarke'as.

„Tikiuosi pamatyti didelę propagandos kampaniją, kurios kulminacija bus Rugsėjo 11-osios atakų 20-osios metinės. Tai sustiprins moralę džihadistams nuo Šiaurės Afrikos ir Pietryčių Azijos“, – pridūrė jis.

George'o Washingtono universiteto ekstremizmo tyrimų programos bendradarbis Jawadas al Tamimi savo ruožtu sakė, kad Talibano kantrybės pavyzdys įtikins džihadistus visame pasaulyje tęsti kovą, nors tarp IS ir Afganistano fundamentalistų tvyro priešiškumas.

„Talibano įsigalėjimas Afganistane yra dalykas, drąsinantis džihadistus visur, nors IS nebūtinai tuo džiaugiasi, – aiškino jis. – Kai grupuotės mato Talibaną švenčiant pergalę, manau, tai įtikina jas, jog jeigu jos tiesiog tęs kovą, galiausiai tie, su kuriais jos kovoja, palūš – ar tai būtų Somalyje, ar Vakarų Afrikoje.“

„Jie tiesiog tikisi, kad galingosios šalys, remiančios vyriausybes, su kuriomis kovoja [džihadistai], galiausiai pasitrauks“, – sakė J. al Tamimi.

Palanki galimybė

„Al Qaeda“ propagandos padalinys „al Thabat“ jau pasveikino Talibaną su valdžios perėmimu Afganistane.

„Musulmonai ir mudžahedai Pakistane, Kašmyre, Jemene, Sirijoje, Gazoje, Somalyje ir Malyje švenčia Afganistano išvadavimą ir tuo pačiu – šariato įvedimą“, – sakoma šios grupės pranešime.

Talibano ir IS santykiai visuomet buvo keblesni. Afganistane ir Centrinėje Azijoje veikiančią IS atšaką – Chorosano provincijos islamo valstybę (ISKP) – įkūrė perbėgėliai iš Talibano.

Tačiau analitikai mano, kad nepaisant ideologinių nesutarimų su talibais „Islamo valstybei“ Kabulo vyriausybės žlugimas taip pat bus naudingas, o Talibano kontroliuojamas Afganistanas gali tapti suteikti puikų pagrindą jos operacijoms.

Vienas Vakarų šalių analitikas, prisidengiantis slapyvardžiu „Mr. Q“ (angl. „Ponas Kū“) ir skelbiantis savuosius IS veiklos tyrimų rezultatus per „Twitter“, suskaičiavo, kad nuo šių metų sausio 1-osios iki rugpjūčio 11-osios ISKP surengė iš viso 216 išpuolių. Per tą patį laikotarpį praeitais metais šios grupuotės džihadistai įvykdė tik 34 atakas.

„Taigi, Afganistanas yra viena dinamiškiausių IV provincijų, – analitikas sakė AFP. – Visa tai nėra tiesiogiai susiję su amerikiečių pasitraukimu, bet Talibano pergalė taip pat įaudrina ISKP.“

Šaltinis sakė, kad nepaisant brolžudiškos neapykantos tarp IS ir Talibano, abiejų grupuočių siekiai sutampa.

„IS reguliariai skelbia, kad vakariečiai negali [šiame regione] likti amžinai“, – pabrėžė „Mr. Q“. Šiuo atžvilgiu Talibano triumfas „pateisina jų pasirinktą veikimo būdą“.

Ateinančiais mėnesiais ir metais Talibano valdomą Afganistaną gali apimti didelė sumaištis, o tai suteiktų palankių galimybių visoms džihadistų grupuotėms, sugebančioms išnaudoti nestabilumą.

„Afganistano kariuomenės žlugimas baugiai primena, ką 2011 metais stebėjome Irake“, kai džihadistai pradėjo sukilimą ir galiausiai užėmė tokius miestu kaip Mosulas, sakė C. Clarke'as.

„Man neramu, kad tokia pati padėtis susiklostys čia, Afganistane, kai iškils ISIS ir atsigaus „al Qaeda“, – perspėjo jis, pavartodamas alternatyvų „Islamo valstybės“ akronimą.

Parengta pagal BBC inf.