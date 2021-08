E. Macronas apsilankė buvusiame „Islamo Valstybės“ bastione Irake – Mosulo mieste

Diena anksčiau Prancūzijos lyderis pažadėjo ir toliau laikyti karių kontingentą šioje šalyje.

Sekmadienį kalbėdamas nuniokotoje Mosulo Dievo Motinos bažnyčioje, kurią stengiasi atstatyti Jungtinių Tautų kultūros agentūra UNESCO, E. Macronas paragino Irako religines bendruomenes „drauge dirbti“ ir atstatyti šalį.

„Mes sugrąžinsime [prancūzų] konsulatą ir mokyklas“, – pažadėjo jis, bet kritikavo atstatymo tempą Mosule, kur IV kovojo savo paskutinį mūšį urbanistinėse teritorijose.

Mosulas, kur gyventojų daugumą sudaro musulmonai sunitai, iš IV buvo atkovotas po trejų metų, 2017-aisiais.

Kad Prancūzija liks įsipareigojusi Irakui, E. Macronas pažadėjo per regiono viršūnių susitikimą Bagdade, skirtą daugiausia kovai su terorizmu ir Talibano sugrįžimo į valdžią Afganistane poveikiui.

Iš Afganistano traukiantis JAV pajėgoms, E. Macronas šeštadienį spaudos konferencijoje sakė: „Nesvarbu, ką renkasi amerikiečiai, mes liksime Irake kovoti su terorizmu.“

Jo apsilankymas Mosule, kur gyvena įvairių Irako etninių ir religinių bendruomenių atstovai, simbolizuoja Prancūzijos paramą krikščionims Artimuosiuose Rytuose.

Prancūzija, finansuojanti prancūziškas krikščioniškas mokyklas regione, siekia atkreipti dėmesį į krikščionių ir kitų mažumų padėtį Artimuosiuose Rytuose.

„Ši žinia yra ir civilizacinė, ir geopolitinė. Irake nebus pusiausvyros, jei nebus gerbiamos šios bendruomenės“, – prieš savo vizitą sakė Prancūzijos prezidentas.

E. Macronas taip pat buvo sustojęs Mosulo mečetės „al Nuri“ vietoje, kur IV lyderis Abu Bakras al Baghdadi 2014 metais paskelbė apie „kalifato“ įkūrimą.

IS šią įžymią XII amžiaus mečetę susprogdino 2017 metų birželį, Irako pajėgoms apsupus džihadistus Mosulo senamiestyje.

UNESCO dabar organizuoja didžiulį projektą jai atstatyti, drauge su garsiuoju jos pasvirusiu minaretu.

Minėtos mečetė ir bažnyčia yra įtrauktos į tris UNESCO vadovaujamus atstatymo projektus, kuriuos iki 50 mln. dolerių (42,5 mln. eurų) finansuoja Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE).

Ši iniciatyva „Reviving the Spirit of Mosul“, didžiausia per organizacijos istoriją, apima planus pagal vieną Europos finansuojamą projektą atstatyti Osmanų stiliaus paveldo namus.

E. Macronas penktadienį apsilankė musulmonų šiitų Imamo Musos al Kadhimo šventovėje Bagdado šiauriniame Kazimijos rajone. Prancūzijos prezidentą lydėjo Irako premjeras Mustafa al Kadhemi.

Tai buvo pirmas toks Prancūzijos prezidento vizitas.

E. Macronas taip pat susitiks Mosulo universitete su jaunais irakiečiais, tarp jų verslininkais ir studentais.

Vėliau sekmadienį jis apsilankys Irako autonominio Kurdistano regiono sostinėje Arbilyje.

Po susitikimo su prancūzų specialiųjų pajėgų kariais E. Macronas surengs derybas su kurdų autonominio regiono prezidentu Nechirvanu Barzani ir jo pirmtaku Massudu Barzani.

„Nekantrauju aptarti dvišalius ryšius, Irako rinkimus ir kitus svarbius klausimus su prezidentu Macronu. Lieku dėkingas už tęsiamą Prancūzijos paramą Kurdistano regionui ir Irakui“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė N. Barzani.

E. Macronas taip pat susitiks su vieno IV nukauto pešmergo (kurdų kovotojo) šeima ir taip pagerbs kurdų indėlį į kovą su džihadistais.