Susiskaldžiusioms JAV minint Rugsėjo 11-osios atakų metines skambėjo raginimai vienytis

Prie Rugsėjo 11-osios memorialo Niujorke aukų artimieji su ašaromis akyse, drebančiais balsais perskaitė kone 3 tūkst. žmonių, žuvusių per tas „al Qaeda“ atakas – kruviniausias per visą istoriją – vardus.

„Mes jus mylime ir jūsų ilgimės“, – sakė jie per oficialią ceremoniją, skambant smuiko garsams.

Ceremonijoje „Epicentru“ (angl. Ground Zero) pramintoje vietoje, kur 2001 metais tarptautinio teroristų tinklo „al Qaeda“ užgrobti lėktuvai netrukus po 8 val. 40 min. vietos (15 val. 40 min. Lietuvos) laiku rėžėsi į Pasaulio prekybos centro dangoraižius, dalyvavo prezidentas Joe Bidenas ir buvę prezidentai Barackas Obama ir Billas Clintonas.

Minėjimas „Epicentre“, kur žuvo 2 753 žmonės, dalis jų – nušokę nuo degančių dangoraižių, vyko sustiprinto saugumo sąlygomis, praktiškai uždarius visą Žemutinį Manhataną.

Pirmoji iš šešių tylos minučių skambant varpui įvyko 8 val. 46 min., kai prieš 20 metų pirmasis užgrobtas lėktuvas rėžėsi į Pasaulio prekybos centro Šiaurinį dangoraižį.

9 val. 3 min. dalyviai antrąja tylos minute paminėjo akimirką, kai antrasis lėktuvas rėžėsi į Pasaulio prekybos centro Pietinį dangoraižį. 9 val. 37 min. paminėtas užgrobto lėktuvo įsirėžimas į Pentagoną, kur žuvo 184 žmonės.

9 val. 59 min. lygiai prieš du dešimtmečius griuvo Pietinis dangoraižis. 10 val. 3 min. dalyviai prisiminė ketvirto lėktuvo sudužimą lauke ties Šanksviliu Pensilvanijos valstijoje, jo keleiviams susigrūmus su pagrobėjais. 10 val. 28 min. paminėta akimirka, kai griuvo Šiaurinis dangoraižis.

Dalyviai laikė žuvusių artimųjų nuotraukas. Jų skausmas tebėra didelis net dabar, po 2001 metų rugsėjo 11-osios ryto užaugus ištisai kartai.

„Atrodo, kad tai buvo vakar. Su kiekvienais metais, mums tolstant, vis svarbiau prisiminti“, – sakė Joanne Pocher-Dzama, kurios brolis anuomet žuvo Pasaulio prekybos centre.

G. W. Busho būgštavimai

Roko legenda Bruce'as Springsteenas atliko dainą „I'll See You in My Dreams“, o per mažesnes ceremonijos Niujorke buvo prisiminti 343 ugniagesiai, žuvę gelbėdami kitus. Sutemus į padangę buvo nukreiptos galingos bokštus dvynius simbolizavusios projekcijos aukų atminimui pagerbti.

Širdį veriančios atminimo ceremonijos taip pat buvo surengtos Pentagone ir Šanksvilyje, kur George'as W. Bushas, prezidentavęs tuo metu, kai įvyko Rugsėjo 11-osios atakos, pareiškė, kad vienybė, kurią Amerika pademonstravo po išpuolių, šiandien „atrodo tolima“.

„Mūsų politika tapo nepridengtu apeliavimu į pyktį, baimę ir apmaudą. Tai verčia mums nerimauti dėl savo tautos ir mūsų bendros ateities“, – pridūrė jis.

Pasaulio lyderiai reiškė solidarumą, teigdami, kad užpuolikams nepavyko sunaikinti Vakarų vertybių.

Šeštadienį sakydamas kalbą Šanksvilyje, J. Bidenas pabrėžė, kad Jungtinės Valstijos turi susitelkti ir rodyti pasauliui pavyzdį.

„Būtent tai turės didžiausios įtakos mūsų gerovei: kaip į mus žiūrės likęs pasaulis, žinodamas, kad iš tikrųjų galime vėl rodyti pavyzdį, kad esame stiprūs, – kalbėjo J. Bidenas. – Manau, kad galime tai padaryti. Turime tai padaryti.“

Valstybės vadovas taip pat klausė: „Ar per ateinančius ketverius, penkerius, šešerius metus, 10 metų parodysime, kad demokratijos gali veikti, ar ne?“

Buvęs prezidentas Donaldas Trumpas tokios pozicijos nesilaikė: jis išplatino vaizdo įrašą, kuriame peikė J. Bideno „neišmanėlišką administraciją“ už „nekompetenciją“ pasitraukiant iš Afganistano, o Niujorko policijos pareigūnams pareiškė, kad JAV buvo „sugėdintos“.

Atminimo renginiai buvo surengti nepraėjus nė dviem savaitėms po to, kai paskutiniai kariai paliko Kabulą ir buvo užbaigtas vadinamasis amžinas karas.

Tačiau šalyje kilę nesutarimai dėl chaotiško pasitraukimo – be kita ko, nulėmusio 13 JAV karių žūtį per mirtininko sprogdintojo išpuolį ir „al Qaeda“ įkūrėją Osamą bin Ladeną globojusio Talibano sugrįžimą į valdžią – aptemdė dieną, turėjusią tapti itin reikšminga J. Bidenui nuo jo kadencijos pradžios prieš aštuonis mėnesius.

Prezidentas, aplankęs tris išpuolių vietas, vėl gynė sprendimą pasitraukti iš Afganistano, tvirtindamas, jog JAV negali „įsiveržti“ į kiekvieną šalį, kurioje veikia „al Qaeda“.

Per pastaruosius 20 metų O. bin Ladenas buvo nužudytas, o virš Manhatano iškilo bokštus dvynius pakeitęs naujas dangoraižis, pavadintas „Laisvės bokštu“.

Tačiau Rugsėjo 11-osios atakų pasekmės tebejaučiamos.

Gvantanamo kalėjime laikomas įtariamas teroro aktų organizatorius Khalidas Sheikhas Mohammedas ir keturi jo bendrininkai tebelaukia teismo, nors kaltimai jiems buvo iškelti dar prieš devynerius metus.

J. Bidenas tik praėjusią savaitę nurodė per ateinantį pusmetį paskelbti slaptus Federalinio tyrimų biuro (FTB) dokumentus, susijusius su atakų tyrimu.

Daugeliui amerikiečių Rugsėjo 11-oji vis dar asocijuojasi su vieninteliu dalyku – netektimi.

„Labai daug šeimų buvo išardyta. Tiesiog turime parodyti jiems, kad visi tie žmonės nėra pamiršti“, – sakė aukas Taimso aikštėje pagerbęs Markas Papadimitriou.