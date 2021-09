D. Medvedevas: Rusija gali pradėti tyrimą dėl amerikiečių IT bendrovių kišimosi į rinkimus

„Manau, kad galima svarstyti galimybę atlikti tokį tyrimą. Tačiau tai turėtų spręsti kompetentingos institucijos“, – interviu televizijai RT sakė buvęs prezidentas ir premjeras, valdančiosios partijos „Vieningoji Rusija“ pirmininkas D. Medvedevas.

Anot jo, sprendimą turi priimti Centrinė rinkimų komisija (CRK).

„Galiausiai turėtų įsitraukti ir Užsienio reikalų ministerija. Tačiau iš esmės, jei yra pakankamai įrodymų, kad jos kišosi – kodėl gi ne?“ – kalbėjo D. Medvedevas.

Jo teigimu, per tris dienas vykusius parlamento rinkimus buvo užfiksuota itin daug kibernetinių atakų prieš CRK serverius.

„Skaitmeninės plėtros ministerijos duomenimis, maždaug 50 proc. šių atakų buvo vykdomos iš Jungtinių Valstijų. Ar tai nėra priežastis pradėti tyrimą?“ – kalbėjo Saugumo tarybos vicepirmininkas.