„Per didelis vartojimas = išnykimas“, – buvo užrašyta ant plakato, laikyto vienos demonstrantės iš šio tarptautinio judėjimo, rengiančio pilietinio nepaklusnumo akcijas.

Moteris užlipo ant podiumo, įrengto Luvro meno galerijoje, manekenėms demonstruojant naujausias rankines ir drabužius, bet galiausiai ją ištempė apsaugos darbuotojai, pranešė vienas naujienų agentūros AFP fotografas.

Aktyvistų grupės „Extinction Rebellion“, „Friends of the Earth“ ir „Youth For Climate“ savo pranešime nurodė, kad planuojant protesto akciją prisidėjo 30 žmonių ir kad du buvo sulaikyti.

Organizacijos ragino vyriausybę „nedelsiant sumažinti šio sektoriaus gamybos lygį, žinant, kad 2019 metais Prancūzijoje buvo parduoti 42 aprangos daiktai vienam asmeniui“.

Kai AFP susisiekė su „Louis Vuitton“, bendrovė šio incidento kol kas nekomentavo.