N. Poklonskaja buvo paskirta aneksuoto Krymo vyriausiąja prokurore, kai nutraukė ryšius su Kijevu, 2014 metais Maskvai atėmus šį pusiasalį iš Ukrainos.

Nors N. Poklonskaja nuo 2016 iki 2021 metų buvo valdančiosios partijos atstove Valstybės Dūmoje, Rusijos žiniasklaida skelbia, kad Kremlius nenorėjo, jog ji liktų kitai kadencijai dėl jos balsavimo ir „ekstravagantiškų“ pareiškimų.

N. Poklonskaja buvo vienintelė valdančiosios partijos „Vieningoji Rusija“ narė, 2018 nepritarusi labai nepopuliariam pensinio amžiaus didinimui.

Remiantis prezidento Vladimiro Putino dekretu, 41 metų N. Poklonskaja vadovaus Rusijos ambasadai Žaliajame Kyšulyje – prie vakarinių Afrikos krantų esančioje portugališkai kalbančioje salų valstybėje, turinčioje maždaug 550 tūkst. gyventojų.

Socialiniame tinkle „Instagram“ N. Poklonskaja parašė, kad jai šis paskyrimas „yra didelė garbė ir atsakomybė“.

Dirbdama prokurore N. Poklonskaja 35 metų tapo jauniausia Rusijos generole moterimi. Ji išsiskyrė savo jaunatviška išvaizda, švelniu balsu, taip pat kai kuriais bekompromisiniais pasisakymais.

Ji susilaukė daug sekėjų internete, ypač Japonijoje, kur tapo populiariu animė ir mangos komiksų personažu.

N. Poklonskajos pirmoji spaudos konferencija, kurioje ji pasirodė dėvinti prokuroro uniformą ir kaklaraištį, platformoje „YouTube“ sulaukė daugiau nei milijono peržiūrų.

Europos Sąjunga ir JAV jai taiko sankcijas dėl jos veiklos Kryme ir susidorojimo su Krymo totorių mažuma, kurios didžioji dalis priešinosi Krymo pusiasalio aneksijai.

Be to N. Poklonskaja yra Rusijos paskutiniojo caro Nikolajaus II, bolševikų nušauto 1918 metais, gerbėja. Per vieną pergalės Antrajame pasauliniame kare minėjimo paradą ji nešė šio caro portretą.