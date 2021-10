A. Lukašenka kaltina Lenkiją ir Lietuvą migrantų persiuntimu Vokietijai ir Prancūzijai

„Lenkija ir Lietuva tikslingai kaltina Baltarusiją esą dirbtiniu migracijos krizės kūrimu. [Tačiau] tuo pačiu vykdo migrantų išvykimo iš sulaikymo vietų į Vokietijos ir Prancūzijos teritoriją kanalų kūrimo specialiąsias operacijas, dideliu mastu ir ciniškai pažeidinėdamos žmogaus teises“, – pareiškė A. Lukašenka. Jo žodžius pirmadienį citavo valstybinė naujienų agentūra BelTA.

Anot A. Lukašenkos, Lenkija ir Lietuva demonstruoja, kad laiko migrantus tam tikrose vietose, stovyklose, „o iš tikrųjų tai tik persiuntimo punktai“.

„Jos specialiai išleidžia iš stovyklų šiuos žmones, suprasdamos, kad jie atėjo ne į Lenkiją ir ne į Lietuvą. Taip pat kaip į Baltarusiją. Jie atėjo ir eina toliau. Jie eina į Vokietiją, į „šiltesnes“, kaip jie sako, šalis. Lenkai ir lietuviai, tai suprasdami, juos patyliukais išleidžia iš stovyklų. Ir vokiečiai jau tūkstančiais juos sulaiko savo teritorijoje. Turime šiuos duomenis“, – sakė A. Lukašenka.

Jo teigimu, jis tai kalba „todėl, kad vokiečiai su prancūzais, o ir anglais, kitomis šalimis pagaliau prabustų ir pažiūrėtų, kas vyksta su šiais migrantais Lenkijoje ir Lietuvoje“.

„Tegu jie ten patys išsiaiškina, kas vokiečiams ir prancūzams meta tuos migrantus“, – pareiškė jis.

Pastarosiomis dienomis vokiečių naujienų agentūra DPA remdamasi policija pranešė, kad nuo rugpjūčio į Vokietiją per Baltarusiją atvyko per 4,3 tūkst. nelegalių migrantų iš Irako, Sirijos, Jemeno, Irano. Nuo sausio iki liepos „baltarusišku maršrutu“ į Vokietiją atvyko 26 žmonės, rugpjūtį – 474, rugsėjį – 1 914. Spalį iki 11 dienos per Baltarusiją į Vokietiją pateko 1 934 migrantai.

Migrantai apgyvendinti centruose Brandenburge, Saksonijoje ir Meklenburge-Pomeranijoje.

Lenkijoje, Lietuvoje ir Latvijoje pastaraisiais mėnesiais labai padaugėjo nelegalių migrantų, bandančių iš Baltarusijos patekti į Europos Sąjungą. ES kaltina Baltarusiją dėl chaoso prie bloko sienų, nes ji migrantų neįsileidžia atgal.

Tarptautinei bendrijai griežtai sureagavus į incidentą, kai Minske buvo priverstinai nutupdytas „Ryanair“ keleivinis lėktuvas ir suimtas juo skridęs opozicijos veikėjas, A. Lukašenka gegužės pabaigoje pareiškė, kad dabar Vakarų šalys pačios kontroliuos narkotikų kontrabandą ir nelegalią migraciją.

Baltijos šalys kaltina Minską migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine ataka.

Vokietijos užsienio reikalų ministras pavadino A. Lukašenką „valstybinio žmonių kontrabandos tinklo vadeiva

Vokietijos užsienio reikalų ministras Heiko Maasas pasisakė už ES sankcijas oro bendrovėms, kurios padeda Baltarusijai neteisėtai gabenti pabėgėlius į Europą. Jis pirmadienį ES užsienio reikalų ministrų susitikime Liuksemburge reikalavo „padarinių“ tokioms oro kompanijoms. Baltarusijos diktatorių Aliaksandrą Lukašenką H. Maasas pavadino „valstybinio žmonių kontrabandos tinklo vadeiva“.

„Mes Europoje susiduriame su faktu, kad A. Lukašenka naudoja pabėgėlius kaip instrumentą, kad darytų spaudimą Europos valstybėms, – kalbėjo H. Maasas. – A. Lukašenka yra ne kas kitas, kaip valstybinio žmonių kontrabandos tinklo vadeiva“.

ES kaltina A. Lukašenką tyčia gabenant pabėgėlius iš Artimųjų Rytų per Lietuvą, Latviją ir Lenkiją į ES ir taip keršijant už Europos sankcijas Minskui.

Tačiau, anot H. Maaso, yra ir „oro bendrovių, kurios dar ir uždirba, gabendamos pabėgėlius į Vokietiją ar kitas Europos šalis“. Todėl sankcijos esą šiuo atveju yra tinkamas dalykas.

ES jau gegužę uždraudė baltarusių oro kompanijoms naudotis Europos oro erdve. Tačiau oro bendrovės Europos Sąjungoje, anot žiniasklaidos, valstybinei Baltarusijos kompanijai „Airline Belavia“ skiria orlaivius lizingu ar teikia techninę pagalbą.

Viena didžiausių platformų tokių lėktuvų lizingavimui yra Airija. Airių užsienio reikalų ministras Simonas Coveney‘is Liuksemburge pareiškė, kad naujos sankcijos neturėtų būti nukreiptos prieš galiojančias oro bendrovių sutartis su „Belarus“. Tačiau ES esą galėtų baudžiamąsias priemones taikyti „būsimam orlaivių „Belavia“ bendrovei lizingavimui“. Pabėgėlių gabenimą per Baltarusiją S. Coveney‘is bet kokiu atveju pavadino „visiškai nepriimtinu“.

J. Borrellis: reikia griežčiau bausti Minską, bet tam reikalingas vieningas ES požiūris

ES diplomatijos vadovas Josepas Borrellis pirmadienį pareiškė pritariantis papildomoms sankcijoms Baltarusijai, bet pabrėžė, kad toks žingsnis pareikalautų visos Europos Sąjungos palaikymo.

„Žinoma, reikalingos papildomos priemonės. Tačiau pažiūrėkime, ką nuspręs ES“, – Liuksemburge sakė jis žurnalistams, paklausiems, ar reikėtų griežčiau bausti Minską ir baltarusių oro bendrovę „BelAvia“.

J. Borrellio teigimu, suformuoti vieningą poziciją Europos Sąjungoje ne visada yra lengva užduotis.

„Pavyzdžiui, [pilietinio karo apimtos] Etiopijos atveju, manau, kad reikia imtis daug daugiau priemonių, tačiau ES šalys negali susitarti dėl ryžtingų žingsnių. Ir taip yra, nors Etiopijoje humanitarinė padėtis – prasčiausia visame pasaulyje“, – pažymėjo jis.