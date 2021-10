Karikatūrininko Badiucao, dar vadinamo Kinijos Banksy, parodoje, kaip manoma, bus pasmerktos Kinijos vykdomos politinės represijos ir informacijos apie COVID-19 pandemiją cenzūra.

Paroda „Kinija yra (ne) arti“ (angl. China is (not) near) turėtų atsidaryti lapkričio 13 dieną maždaug už 100 km į rytus nuo Milano esančiame Brešos mieste ir vykti iki vasario 13-osios.

Brešos meras Emilio Del Bono laikraščio „Il Foglio“ penktadienio numeryje išspausdintame interviu sakė, kad savivaldybė nepaklus Kinijos ambasados Italijoje prašymui parodą atšaukti.

Pasak jo, Italijos ir Kinijos draugystė „klausimų nekelia“, bet „manau, kad svarbu parodyti, jog net kritikuojant kai kuriuos dalykus galima išlikti draugais“.

„Mums menas ir išraiškos laisvė yra esminis derinys“, – anksčiau tviteryje parašė vicemerė Laura Castelletti.

Prie jos žinutės buvo pridėtos nuotraukos laikraščių pranešimų apie Kinijos ambasados kultūros reikalų skyriaus Romoje pateiktą prašymą.

Vietos laikraščio „Giornale di Brescia“ cituojamame kinų ambasados kultūros skyriaus laiške rašoma, kad Badiucao darbai yra „kupini antikiniško melo“.

Jie „iškraipo faktus, skleidžia klaidingą informaciją“, klaidina italų visuomenę ir „kelia grėsmę draugiškiems Kinijos ir Italijos santykiams“, teigiama jame.

Baigdamas savo laišką ambasados kultūros skyrius išreiškė „didelį nepasitenkinimą“ šia paroda ir paprašė miesto tarybos „greitai imtis veiksmų, kad būtų nutraukta aukščiau paminėta veikla“.

Australijoje gyvenantis Badiucao socialiniuose tinkluose save vadina „kinų ir australų menininku, kurį medžioja KKP (Kinijos komunistų partija)“.

Pasak jo, Brešoje rengiama paroda bus jo pirma tarptautinė personalinė paroda.